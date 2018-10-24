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Orta seviyeye Snapdragon 675 takviyesi

Qualcomm orta seviye segmente 11nm sürecinde tasarladığı Snapdragon 675 yonga setini sunuyor. Yeni Kryo 460 çekirdekleri barındıran yonga seti kamera ve yapay zekâ tarafında iddialı.
6 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Amiral gemi sınıfında hemen her Android cihazında yerini alan Qualcomm orta seviyede de varlığını güçlendirmeye devam ediyor. MediaTek’in Helio P70 yonga seti öncesinde Qualcomm yeni bir hamle yapıyor.

Snapdragon 675 özellikleri

Orta seviyede başarılı işler yapan Snapdragon 600 serisine son olarak Snapdragon 675 yonga seti eklendi. Snapdragon 675 için oyun geliştiricilerle özel olarak çalışan Qualcomm, daha iyi performans vaadinde bulunuyor. Ayrıca yapay zekâ ve kamera vurgusu da var.

Snapdragon 675 yonga setinde 2 adet performans odaklı Kryo 460 ve 6 adet verimlilik odaklı KRyo 460 çekirdekleri yer alıyor. Yeni nesil Kryo 460 çekirdekleri Kryo 360 çekirdeklerine göre yüzde 20 oranında performans artışı getiriyor.

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Elbette yeni yonga setinin 11nm süreci ile geliştirildiğini belirtelim. Normalde 14nm, 12nm, 10nm şeklinde giden üretim süreçlerini biliyoruz. 11nm bu açıdan sürpriz oldu ve sektörde de bir ilk. Büyük farklar getirmese de 12nm ile arasında bir miktar performans farkı olduğunu tahmin edebiliriz.

Adreno 612 grafik birimi yüksek kare oranları ve akıcı oyun tecrübesini hedefliyor. Yakın zamanda Snapdragon 600 serisine özel optimize edilmiş oyunlar da piyasada olacak. Yonga seti 8GB RAM’a kadar destek veriyor.

Yonga setinde 600Mbps indirme hızları sunan Snapdragon x12 modem kullanılmış. Bluetooth 5 yanında Quick Charge 4+ teknolojisi de daha hızlı şarj imkânı sunuyor.

 

Orta seviyeye Snapdragon 675 takviyesi
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Fotoğraf ve yapay zekâ

Fotoğraf tarafında Qualcomm 250L görüntü sinyal işlemcisi 3 kameraya kadar destek sunuyor. Kameraların bir tanesi telefoto, diğeri geniş açı ve diğeri de ultra geniş açı olabiliyor. Ayrıca bulanıklık efektlerinde daha iyi performans elde ediliyor, özçekimler geliştiriliyor ve 480fps yavaş çekim kayıt destekleniyor.

Yapay zekâ tarafında da yüzde 50 civarında bir performans artışı elde edilmiş. Kryo 460 çekirdeklerinin yanı sıra Adreno grafik birimi ve dijital sinyal işleme birimi bu artışta önemli rol oynuyor. Kullanıcı davranışını ve ortam şartlarını öğrenebilen yapay zekâ ayrıca uygulamaları da daha akıcı çalıştırabiliyor.

Orta seviyede başarılı işler yapması beklenen Snapdragon 675 yonga seti gelecek yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. İlk telefonun ise Xiaomi tarafından tanıtılacağı iddia ediliyor.

 

https://www.qualcomm.com/products/snapdragon-675-mobile-platform Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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brksnr 3 ay
Adreno 612 nasıl bir GPU bilgisi olan var mı acaba ? Araştırdım fakat pek bir şeye ulaşamadım.
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darkhair 6 ay
Full HD ekranli ve 300 dolar bandindaki telefonlar icin can suyu olacaga benziyor
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Great Responsibility 6 ay
Bu 675'i nereye konumlandıracaklar bende anlamadım, fakat 710 dan daha iyi olacağa hiç benzemiyor.
Bu arada 710'da cidden çok kuvvetli bir işlemci hatta 845 den işlem gücü olarak pek farkı yok, sadece barındırdığı gpu olarak 845'e çok daha cılız kalıyor haliyle.
Aslında fiyatı uygun olsa bu açıdan Xiaomi Mi 8se alınabilirdi.
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intel7mix 6 ay
11nm olayı nereden çıktı hangi cilginin aklına geldi
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smart1978 6 ay
Orta seviye islemciler de kendi icinde gelismesi cok dogal guncel teknolojiler le geliyor ... Fiyati artmamali ... Gecen yilin Snapdragon 660 fiyati neyse bu yilki bu islemci ayni fiyattan olacaktir.
2017 islemcisi Snapdragon 660 un fiyati ciddi dusecektir...
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astegon 6 ay
E 7 serisi ne oldu? Bir sürü 710 lu cihaz geliyor, gelecek.
Şu işi ben anlamadım. SD'da iyice sıvadı.
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Ray Kurzweil 6 ay
Snapdragon 660 kullanan telefonlar çöp oldu.
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Anti Fanboy 6 ay Ray Kurzweil
Hocam rakıyı fazla kaçırdınız galiba
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ouzqan 6 ay
Orta seviye için dolu dolu bir işlemci olmuş ama bizim ülkede maalesef bu kurlar ile eski amiral gemi model fiyatına satılır.
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mu5tafa 6 ay
Orta seviye derler buraya gelince 4000 tl olur..
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oguzhan diric 6 ay
Çokl fazla işlemci olmaya başladı. Orta seviyeye hitap etmiş olsada yine oldukça pahalı olacak.
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