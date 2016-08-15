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Daha hızlı Snapdragon 652 yonga seti geliyor

Bugüne kadar orta ve üst seviye pek çok cihazda gördüğümüz 8 çekirdekli Snapdragon 652 yonga seti, gelen bilgilere göre hızlarda bir miktar daha artış yaşayacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm’un orta/üst seviyede başarılı işler yapan yonga seti Snapdragon 652, yeni bir revizyona hazırlanıyor. Yeni revizyonda hem işlemci çekirdekleri hem de grafik biriminde bir miktar daha arttırılan hızlar mevcut.

Hali hazırda Snapdragon 652 yonga setinde 4 adet Cortex-A72 çekirdeği 1.8GHz saat hızında çalışırken, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1.4GHz saat hızında çalışıyor. Yeni nesil Adreno 510 grafik birimi ise 550MHz saat frekansına sahip.

Hindistan’a test için gönderilen yeni revizyonda ise Cortex-A72 çekirdekleri 2GHz saat hızında çalışıyor. Grafik birimi ise 621MHz seviyesine yükseltilmiş. Yani yaklaşık yüzde 10 civarında bir performans artışı söz konusu. Yonga setinde 2560x1440 piksel çözünürlük ve 8GB LPDDR4 RAM desteği olduğu görülüyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos 8895, 4GHz hızlarına çıkabiliyor"

Yeni nesil Snapdragon 652 yonga seti, MSM8976SG model numarasına sahip. Mevcut yonga seti ise MSM8976 model numarasına sahipti. SG eklentisi muhtemelen ikinci jenerasyon olduğunu belirtiyor. Qualcomm, test için 58 tane devre kartını Hindistan’a göndermiş. 51$ birim fiyatından toplamda 2958$ değere sahip olduğu anlaşılıyor.

Mevcut Snapdragon 652 yonga setini Samsung Galaxy A9 (2016), Samsung Galaxy A9 Pro (2016), Oppo R9 Plus, Asus ZenFone 3 Ultra, Alcatel Idol 4s, LG G5 SE gibi modellerde görmüştük. Henüz test aşamasında olduğu için yeni revizyonun yıl sonuna doğru piyasada olması bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Is-Qualcomm-prepping-a-second-generation-Snapdragon-652-chipset_id84129 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
V4LKyR 3 yıl en beğenilen alcest
alcest

652 giriş seviyesiyse 2xx ve 4xx serisi hangi seviye?

Snapdragon 2xx ve 4xx ÇÖP seviyesidir.
1 Yanıt Yanıtla +18
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forever58 3 yıl dogangoxel
dogangoxel
Snapdragon 652 yonga seti neydiki hızlısı ne olsun .

Şakamisin a72 kullaniyor geçen senenin en iyisi snap810 da a57 var
dogangoxelSnapdragon 652 yonga seti neydiki hızlısı ne olsun .Şakamisin a72 kullaniyor geçen senenin en iyisi snap810 da a57 v...
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Amd64x2 3 yıl
Arkadaşlar galaxy tab s2 Exynos 5433 idi (T710), şimdi T713 adında sd652 li versiyonu çıkmış, bu işlemcilerden hangisi daha "iyi", 5433 20nm, sd652 28nm mesela... Hızdan ziyade batarya performansı, ısınma, app uyumluluğu vs gibi hangisi daha verimli sizce. Yabancı forumlarda 5433 uygulamarı daha hızlı açıyor ama sd652 daha kararlı çalıştırıyor gibi yorumlar var, aslı astarı olabilir mi?
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labirent300a 3 yıl
28nm de üretilen işlemciyi 14nm ile üretip tekrar satacak galiba
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wolfestein 3 yıl
Daha hızlı, daha güçlü, daha daha daha

Sanki ne olacaksa arkadaş şişirdikçe şişiriyorlar. Adamların yaptıkları sadece reklam başka da bir şey değil. İşleri güçleri daha fazla işlemci satmak, piyasa yapmak sırf balon bu mobil işlemci piyasası.
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kadirirdem 3 yıl
ne kadar hızlıydı ki zaten bu kadar hızlı olsun...
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OverClocK1ng 3 yıl
MSM8976SG

MSM8976 Snapdragon 652 yi, SG de "Süper Güçlü" yü temsil ediyor...
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keremak35 3 yıl
Klasik qualcomm geri döndü revizyon yap tekrar sür
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onsos1100 3 yıl
Snapdragon 652 bir telefon direk 1500 lira. Qualcomm bu işlemciyi direk 820 nin altında konumlandırıyor. Hatta öyle telefonlar varki 820 kullansa fiyatı değişmeyecek durumda...
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King Stannis 3 yıl
652 bildiğiniz üst seviye bir işlemci, adreno 510 ve 4 tane cortex a72 çekirdeği var daha ne olsun? Hatta LG G5in güney Amerika versiyonunda 652 kullanacak deniyordu. Tek eksiği 28 nm olması.
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alcest 3 yıl
652 giriş seviyesiyse 2xx ve 4xx serisi hangi seviye?
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V4LKyR 3 yıl alcest
alcest

652 giriş seviyesiyse 2xx ve 4xx serisi hangi seviye?

Snapdragon 2xx ve 4xx ÇÖP seviyesidir.
1 Yanıt Yanıtla +18
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aceleciburak 3 yıl
Snapdragon 620 güzel bir SoC çözümüydü ama isim değiştirilip 652 diye lanse edilmeseydi çok daha güzel olacaktı hatta haberde bahsi geçen geliştirmeleri alıp şuan için Snapdragon 652 olarak tanıtılsaydı tıpkı 617 ile 625 arasındaki benzerlik gibi daha makul olurdu ...
adam akıllı Cortex A72 den tam anlamıyla yararlanılamadı bile varsa yoksa Cortex A53
şimdi bunlarda gitti gelecek sene kuvvetle muhtemel bol bol 652 yerine gelen ve Cortex A73 ile Cortex A35 mimarilerinin kullanıldığı 10 nm yongaları göreceğimizden eminim ...
yeni mimariler duyrulmasına çabuk duyuruluyor ama ticari anlamda kullanılması hem zaman alıyor hemde sayılı cihazda görülüyor ...
810 ve 808 li cihazlar nerede yoksa Qualcomm un gerçekten ölü çocuklarımıydı ...
kısacası bazı teknolojiler son kullanıcıya ulaşmadan ölüyor yada kullanıcı ile buluştuktan sonra 1 yılını doldurmadan tarihin tozlu sayfalarında kendisine yer buluyor .
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