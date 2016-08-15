Daha hızlı Snapdragon 652 yonga seti geliyor

Qualcomm’un orta/üst seviyede başarılı işler yapan yonga seti Snapdragon 652, yeni bir revizyona hazırlanıyor. Yeni revizyonda hem işlemci çekirdekleri hem de grafik biriminde bir miktar daha arttırılan hızlar mevcut.

Hali hazırda Snapdragon 652 yonga setinde 4 adet Cortex-A72 çekirdeği 1.8GHz saat hızında çalışırken, 4 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1.4GHz saat hızında çalışıyor. Yeni nesil Adreno 510 grafik birimi ise 550MHz saat frekansına sahip.

Hindistan’a test için gönderilen yeni revizyonda ise Cortex-A72 çekirdekleri 2GHz saat hızında çalışıyor. Grafik birimi ise 621MHz seviyesine yükseltilmiş. Yani yaklaşık yüzde 10 civarında bir performans artışı söz konusu. Yonga setinde 2560x1440 piksel çözünürlük ve 8GB LPDDR4 RAM desteği olduğu görülüyor.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Exynos 8895, 4GHz hızlarına çıkabiliyor"

Yeni nesil Snapdragon 652 yonga seti, MSM8976SG model numarasına sahip. Mevcut yonga seti ise MSM8976 model numarasına sahipti. SG eklentisi muhtemelen ikinci jenerasyon olduğunu belirtiyor. Qualcomm, test için 58 tane devre kartını Hindistan’a göndermiş. 51$ birim fiyatından toplamda 2958$ değere sahip olduğu anlaşılıyor.

Mevcut Snapdragon 652 yonga setini Samsung Galaxy A9 (2016), Samsung Galaxy A9 Pro (2016), Oppo R9 Plus, Asus ZenFone 3 Ultra, Alcatel Idol 4s, LG G5 SE gibi modellerde görmüştük. Henüz test aşamasında olduğu için yeni revizyonun yıl sonuna doğru piyasada olması bekleniyor.