Daimler AG, blockchain teknolojisine 100 milyon euro yatırıyor

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Mercedes-Benz ve Smart markalarının sahibi olan Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nin bir süredir blockchain teknolojisiyle ilgilendiği biliniyordu. Daimler’in CEO’su Jan Brecht “Blockchaini ümit vaat eden bir teknoloji olarak görmekteyiz, henüz tam anlamıyla olgunlaşmadık, ancak sürekli olarak büyüyoruz.’’ diyerek bu teknolojiyi kullanmak istediklerini dile getirmiş ve blockchainin potansiyelinden yararlanmak için Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ile bir anlaşma yapmıştı. Geçtiğimiz ay 100 milyon euro değerinde bir tahvili blockchain teknolojine işleyerek bu teknolojiyi test eden şirket hedeflerini büyütmüş durumda.

Bonoların Blockchainde Kullanımı Gözlemlenecek

Otomobil devi şimdi ethereum temelli özel bir bono türü olan Schuldschein’e 100 milyon euro yatırarak hem blockchain teknolojisini daha yakından görmeyi hem de teknolojiyi dünya genelinde test etmeyi planlıyor. Şirket bu test ile 2008 finansal krizinin ardından dünya genelinde patlama yaşayan ve yılda 20 milyar euroluk işlemin döndüğü bonoların, blockchain teknolojisinde nasıl kullanılacağını da görebilecek.

Daimler bu hareketiyle Schuldschein’i hemen blockchain üzerinde kullanmayı hedeflemiyor ancak genellikle küçük yatırımcı grupların kredi sağlamak adına şirketlere sunduğu bu özel bonoyu daha fazla test ederek yakın gelecekte kredi ve yatırım işlemlerini ve ödemelerin tamamen blockchain üzerinde yapılmasına yönelik ilk büyük adımı atmış durumda.

Gerçek İş Modelinde Deneme Fırsatı

Daimler’in hazineden sorumlu üst düzey yöneticisi Eva-Marie Scholz, bu hamleyle birlikte şirketteki pek çok birimin blockchainin potansiyelini göreceğini ve blockchaini gerçek iş modelinde kullanmak için fırsat bulacaklarını açıkladı. Kredi verme sürecini basite indirgemek için tasarlanan Daimler’in ilk blokchain tabanlı bono işlemi için Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ile birlikte Esslingen-Nürtingen, Ludwigsburg ve Ostalb da projeye destek verecek.

Dünya üzerinde 20’ye yakın ülkede üretim ve araştırma tesisi bulunan dev şirket blockchain teknoloji ile birlikte farklı para birimleri ile yapılan finansal işlemleri, yatırım ve kredi hareketlerini daha hızlı ve ucuz bir şekilde kayıt altına almak istiyor. Özellikle bono gibi sadece bir kağıttan oluşan ancak mali olarak çok büyük bir değer ifade eden belgeler, blockchain teknolojisi ile güvenli bir şekilde saklanabiliyor.

http://www.coindesk.com/daimlers-e100-million-ethereum-bond-bigger-mercedes-benz/