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Daimler AG, blockchain teknolojisine 100 milyon euro yatırıyor

Blockchain teknolojisi ile ilgilenen ve geçtiğimiz ay önemli bir testi başarıyla tamamlayan Daimler AG, ethereum tabanlı özel bir bono çeşidine 100 milyon euro yatırdı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Daimler AG, blockchain teknolojisine 100 milyon euro yatırıyor
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Mercedes-Benz ve Smart markalarının sahibi olan Alman otomobil üreticisi Daimler AG’nin bir süredir blockchain teknolojisiyle ilgilendiği biliniyordu.  Daimler’in CEO’su Jan Brecht “Blockchaini ümit vaat eden bir teknoloji olarak görmekteyiz, henüz tam anlamıyla olgunlaşmadık, ancak sürekli olarak büyüyoruz.’’ diyerek bu teknolojiyi kullanmak istediklerini dile getirmiş ve blockchainin potansiyelinden yararlanmak için Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ile bir anlaşma yapmıştı. Geçtiğimiz ay 100 milyon euro değerinde bir tahvili blockchain teknolojine işleyerek bu teknolojiyi test eden şirket hedeflerini büyütmüş durumda.

Bonoların Blockchainde Kullanımı Gözlemlenecek

Otomobil devi şimdi ethereum temelli özel bir bono türü olan Schuldschein’e 100 milyon euro yatırarak hem blockchain teknolojisini daha yakından görmeyi hem de teknolojiyi dünya genelinde test etmeyi planlıyor. Şirket bu test ile 2008 finansal krizinin ardından dünya genelinde patlama yaşayan ve yılda 20 milyar euroluk işlemin döndüğü bonoların, blockchain teknolojisinde nasıl kullanılacağını da görebilecek.

Daimler bu hareketiyle Schuldschein’i hemen blockchain üzerinde kullanmayı hedeflemiyor ancak genellikle küçük yatırımcı grupların kredi sağlamak adına şirketlere sunduğu bu özel bonoyu daha fazla test ederek yakın gelecekte kredi ve yatırım işlemlerini ve ödemelerin tamamen blockchain üzerinde yapılmasına yönelik ilk büyük adımı atmış durumda.

Gerçek İş Modelinde Deneme Fırsatı 

Daimler’in hazineden sorumlu üst düzey yöneticisi Eva-Marie Scholz, bu hamleyle birlikte şirketteki pek çok birimin blockchainin potansiyelini göreceğini ve blockchaini gerçek iş modelinde kullanmak için fırsat bulacaklarını açıkladı. Kredi verme sürecini basite indirgemek için tasarlanan Daimler’in ilk blokchain tabanlı bono işlemi için Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ile birlikte Esslingen-Nürtingen, Ludwigsburg ve Ostalb da projeye destek verecek.

Dünya üzerinde 20’ye yakın ülkede üretim ve araştırma tesisi bulunan dev şirket blockchain teknoloji ile birlikte farklı para birimleri ile yapılan finansal işlemleri, yatırım ve kredi hareketlerini daha hızlı ve ucuz bir şekilde kayıt altına almak istiyor. Özellikle bono gibi sadece bir kağıttan oluşan ancak mali olarak çok büyük bir değer ifade eden belgeler, blockchain teknolojisi ile güvenli bir şekilde saklanabiliyor.


http://www.coindesk.com/daimlers-e100-million-ethereum-bond-bigger-mercedes-benz/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 1 yıl
eninde sonunda bütün algoritmayı gerçek zamanlı olarak işleyebilecek tek işlemci quantum bilgisayarlarda olacak ve bu quantum bilgisayarlara sadece belli kurumlar sahip olacak ! şu an için sanal para algoritma işleminde para kazanan onlarca server olası bir güncelleme sonrası sistem dışında kalacak ! özetle ; köprüyü geçene kadar herkes herkesi idare ediyor ! sonuç olarak sınıfsız toplum ütopyasına ulaşamadığımız bir dünyada ; robot işçiler ve insansız otonom araçlar yüzünden işsiz kalan sınıfa ; "isyancılar" olarak adlandırılacaktır ! özetle bu teknolojiler ana kapital mimarisi üzerine kurulu sistemler olacaktır !
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artenis 1 yıl
Güzel bir teknoloji. Torrent mantığıyla benzer :)
En kapsamlı Türkçe anlatım teknoseyir.com da mevcut.
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Kerim5100 1 yıl
Haydaaaaaaaa
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aycibin 1 yıl
Haberi biraktim blockchain nedir diye arastirmaya girdim.neymis bu be
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