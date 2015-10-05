Daimler, seri üretime hazır "yarı otonom" tırını gerçek şartlarda test etti

Alman otomobil endüstrisinin öne çıkan isimlerinden Daimler, çok önemli bir adım atarak ilk defa seri üretime hazır yarı otonom tırını gerçek yol şartlarında test etti.

Üzerinde "Intelligent Highway Pilot" sisteminin yüklü olduğu standard Mercedes-Benz Actros tır modeli ile gerçekleştirilen testler, Almaya'nın Autobahn 8 otoyolu üzerinde hayat buldu. Uzun süredir konsept modeller üzeride testleri yapılan ancak ilk defa seri üretime hazır bir model ile yollara çıkan Daimler, Denkendorf'dan Stuttgart'a olan mesafeyi otonom yardımlardan yararlanarak başarılı şekilde geçmeyi başardı.

Daimler'in geliştirdiği sistem tamamen otonom sürüşe odaklanmıyor. Bu sistem ile sürücülerin uzun yolculuklarda rahat etmesi, yorgunluğa bağlı kazaların / hataların azaltılması ve daha verimli yolculuk yapılması hedefleniyor. IHP sistemi bu süreci taşıdığı kısa mesafeli radar ve kameralar ile yerine getiriyor. Radar aracın 70 metre ilerisini 130 derecelik bir açıda, 250 metre ilerisini ise 18 derecelik bir açıda tarıyor (Yol çizgileri, diğer araçlar ya da tabelalar vb) ve "Aktif Hız Kontrol" ile "Aktif Fren Yardım" sistemleriyle aracı hem şeritte tutuyor hem de önündeki diğer araçlar ile olan mesafeyi otomatik olarak koruyabiliyor. Ancak sistem, sürücünün sürekli olarak kontrolcü eline almaya hazır olmasını istiyor.

Her türlü gelişmiş teknoloji ve yapılan başarılı testlere rağmen tamamen otonom sistemlerin yakın zaman içerisinde hayata geçmesi beklenmiyor. Bunu önündeki en büyük engel ise yasal konular. Ülkeler "haklı olarak" halen tamamen otonom tır ya da otomobil filolarına sıcak bakmıyor. Aslında yapılan birçok anket, sürücülerin de kontrolü otonom sistemlere bırakmak istemediğini gösteriyor.

http://www.engadget.com/2015/10/04/daimler-self-driving-truck-test/