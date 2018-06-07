Daimler'in elektrikli tırı Tesla Semi'ye rakip olacak

Tam Boyutta Gör

Freightliner eCascadia

Dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden biri olan Daimler, bu alandaki üstünlüğünü Tesla dahil hiçbir rakibine kaptırmak istemiyor. Alman üretici, 2019’da yollara çıkması planlanan Tesla Semi’ye karşı sahaya süreceği yeni silahları eCascadia ve eM2 106 adındaki elektrikli araçlarının tanıtımını yaptı.

Adını sık sık sahibi olduğu Mercedes markası ile birlikte andığımız Daimler, bir diğer alt markası Freightliner tarafından üretilen iki yeni elektrikli aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Bu araçlardan büyük olanı Freightliner eCascadia, 2021 yılında yollara çıkacak ve doğrudan Tesla Semi’ye rakip olacak. Daha küçük olan Freightliner eM2 106 ise şehir içi taşımacılığa odaklanacak.

Freightliner eM2 106

Daimler’in Kuzey Amerika merkezinde tanıtımı yapılan eCascadia, tek şarjla 400 kilometre yol alabilecek. Küçük kardeşi eM2 106 ise 370 kilometre menzile sahip olacak. 2019 yılında yollara çıkması planlanan Tesla Semi'nin en uzun menzilli versiyonu ise tek şarjla 800 kilometre yol alabilecek. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 30 araçtan oluşan ilk test filosu bu yılın sonunda müşterilere teslim edilecek.

Elektrikli kamyon pazarında işler gittikçe kızışıyor. Daimler’in bu alandaki rakipleri arasında bir başka Alman üretici Volkswagen de bulunuyor. Şirket, kamyonlar için elektrikli motor geliştirmek adına devasa bir bütçe ayırmıştı.

https://www.cnbc.com/2018/06/07/mercedes-maker-daimler-unveils-electric-trucks-to-rival-musk-buffet.html