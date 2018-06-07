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Daimler'in elektrikli tırı Tesla Semi'ye rakip olacak

Dünyanın en büyük kamyon üreticileri arasında bulunan Daimler, iki yeni elektrikli kamyonu Freightliner eCascadia ve eM2 106'yı tanıttı. eCascadia, doğrudan Tesla Semi'ye rakip olarak üretilecek.
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Daimler'in elektrikli tırı Tesla Semi'ye rakip olacak
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Freightliner eCascadia
Dünyanın en büyük kamyon üreticilerinden biri olan Daimler, bu alandaki üstünlüğünü Tesla dahil hiçbir rakibine kaptırmak istemiyor. Alman üretici, 2019’da yollara çıkması planlanan Tesla Semi’ye karşı sahaya süreceği yeni silahları eCascadia ve eM2 106 adındaki elektrikli araçlarının tanıtımını yaptı.

Adını sık sık sahibi olduğu Mercedes markası ile birlikte andığımız Daimler, bir diğer alt markası Freightliner tarafından üretilen iki yeni elektrikli aracın tanıtımını gerçekleştirdi. Bu araçlardan büyük olanı Freightliner eCascadia, 2021 yılında yollara çıkacak ve doğrudan Tesla Semi’ye rakip olacak. Daha küçük olan Freightliner eM2 106 ise şehir içi taşımacılığa odaklanacak.

Freightliner eM2 106

Daimler’in Kuzey Amerika merkezinde tanıtımı yapılan eCascadia, tek şarjla 400 kilometre yol alabilecek. Küçük kardeşi eM2 106 ise 370 kilometre menzile sahip olacak. 2019 yılında yollara çıkması planlanan Tesla Semi'nin en uzun menzilli versiyonu ise tek şarjla 800 kilometre yol alabilecek. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 30 araçtan oluşan ilk test filosu bu yılın sonunda müşterilere teslim edilecek.

Elektrikli kamyon pazarında işler gittikçe kızışıyor. Daimler’in bu alandaki rakipleri arasında bir başka Alman üretici Volkswagen de bulunuyor. Şirket, kamyonlar için elektrikli motor geliştirmek adına devasa bir bütçe ayırmıştı.


https://www.cnbc.com/2018/06/07/mercedes-maker-daimler-unveils-electric-trucks-to-rival-musk-buffet.html Yorum Yaz
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ufuk-34JD58 11 ay en beğenilen
başka ülkelerlde millet nelele uğraşıyor.bizde yalanların hayallerin arasında kaybolup gitmişiz
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lojistisyen 11 ay khytr89
Sempatik ayrı karizmatik ayrı. Tesla sempatik olabilir
Ama bu karizmatiktir,
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Sönmeyen Arıza Lambası. 11 ay endoplazmik bir kulum
Dağimler diye okumak çok zevkli oluyor. Zevk alıyorum niyeyse.
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ÇatlakMerlin 11 ay
Görüntü güzel, sanki uzaydan gelmiş gibi bir hali var. Ancak 400 km menzil az değil mi? Hele de kamyon için bence az. En azından bu seviyenin 800- 1000 km düzeyine çekilmesi gerekir bana kalırsa.
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khytr89 11 ay
Açık ara Tesla Semi daha karizmatik. Mercedes ve diğer üreticilerin kamyonları gözüme korkunç gelirken Tesla Semi daha sempatik duruşuyla trafiğe yeni alışmaya çalışan diğer araç sürücülerini de tedirgin etmiyor. Ayrıca direksiyonun ortada olması ve gelişmiş sensörleri sayesinde kamyoncunun sağındaki ölü nokta olayı da tarihe karışacak.
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lojistisyen 11 ay khytr89
Sempatik ayrı karizmatik ayrı. Tesla sempatik olabilir
Ama bu karizmatiktir,
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1 Yanıt Yanıtla +5
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ufuk-34JD58 11 ay en beğenilen
başka ülkelerlde millet nelele uğraşıyor.bizde yalanların hayallerin arasında kaybolup gitmişiz
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1BilimAdamı 11 ay
Daimler derken Mercedes olduğunu belirtmemişler, Teslanın tır işini oturtturana kadar Mercedes-Daimler en az 5-10 yıl daha rahat az rekabetle satarlar, Zaten mercedes karının çoğunu tır kamyon satışlarından elde ediyormuş ve mercedesin teslada %10 hisseside var bunuda belirtmek lazım.
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Guest-07C238B73 11 ay 1BilimAdamı
mercedese bak sen
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haberelectro 11 ay 1BilimAdamı
Tam tersi karin kucuk kismi tirlardan.
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ie36 11 ay
En büyük üreticilerden biri demiş türkiyede neden hiç yokki
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endoplazmik bir kulum 11 ay
Size gereksiz bi bilgi vereyim bilenler vardır ama bilmeyenlerde olabilir. Daimler yabancı bir isim.yazıldığı gibi okunmuyor 😄
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Sönmeyen Arıza Lambası. 11 ay endoplazmik bir kulum
Dağimler diye okumak çok zevkli oluyor. Zevk alıyorum niyeyse.
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MYılmaz4646 11 ay endoplazmik bir kulum
Hocam okunuşu nasıl merak ettim
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stalker(1979) 11 ay
400 km fena değilmiş. Geçende daf yapmıştı herhalde 100 km menzili vardı :(
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haberelectro 11 ay
Dunyanin lider kamyon ureticisi bu alanda da bir numara olur.
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Guest-F2673E0F4 11 ay haberelectro
Bu menzille zor
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elektrikli araçlar, tesla semi ve
5 etiket daha freightliner ecascadia Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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