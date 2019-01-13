Danimarka 9 adet yapay ada inşa edeceğini açıkladı

Teknoloji Editörü
Danimarka hükümeti, toplam 3 milyon metrekareden fazla bir alana sahip Kopenhag kıyılarına, 9 yapay ada inşa etmeyi planladıklarını açıkladı. Holmene olarak adlandırılan bu proje ile inşa edilecek yeni adalar, sürdürülebilir iş ve ticaret için fütüristik bir merkez olacak.
Avrupa'nın Silikon Vadisi olacak
Danimarka Ticaret Odası Başkanı Brian Mikkelsen, The Guardian ile yaptığı röportajda: "Bunun bir çeşit Avrupa Silikon Vadisi olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Yapay adalar, bölgedeki inşaat projelerinden elde edilen fazla toprakla inşa edilecek ve hesaplamalara göre 26 milyon metreküp malzeme kullanılacak.2022 yılında başlaması planlanan bu projedeki ilk adanın yaklaşık olarak 6 yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Mevcut programa göre tüm projenin ise 2040 yılı civarında tamamlanacak. Bu 9 yapay adada enerji üretimi için rüzgar türbinlerinin yanı sıra vahşi yaşamı desteklemek için resifler ve adacıklar inşa edileceği belirtildi.
https://newatlas.com/holmene-urban-power-denmark/58004/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak 3x3x3 km bir küp, 27 milyar metreküp yapıyor.
Bu arada haberde yaklaşık 3 milyon metrekare alan sunacağı yazılmış. Buradan derinlik sadece 9 metre çıkıyor, kıyıyı mı dolduracaklar