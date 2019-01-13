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Danimarka 9 adet yapay ada inşa edeceğini açıkladı

Kentsel enerji mimarisi ve planlaması konusunda çalışmalar yapan Danimarka, eğlence, sanayi ve enerji üretimi için 9 adet yapay ada inşa edeceğini duyurdu. İşte projenin detayları.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Danimarka hükümeti, toplam 3 milyon metrekareden fazla bir alana sahip Kopenhag kıyılarına, 9 yapay ada inşa etmeyi planladıklarını açıkladı. Holmene olarak adlandırılan bu proje ile inşa edilecek yeni adalar, sürdürülebilir iş ve ticaret için fütüristik bir merkez olacak.

Avrupa'nın Silikon Vadisi olacak

Danimarka Ticaret Odası Başkanı Brian Mikkelsen, The Guardian  ile yaptığı röportajda: "Bunun bir çeşit Avrupa Silikon Vadisi olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Yapay adalar, bölgedeki inşaat projelerinden elde edilen fazla toprakla inşa edilecek ve hesaplamalara göre 26 milyon metreküp malzeme kullanılacak.
2022 yılında başlaması planlanan bu projedeki ilk adanın yaklaşık olarak 6 yıl içinde faaliyete geçmesi bekleniyor. Mevcut programa göre tüm projenin ise 2040 yılı civarında tamamlanacak. Bu 9 yapay adada enerji üretimi için rüzgar türbinlerinin yanı sıra vahşi yaşamı desteklemek için resifler ve adacıklar inşa edileceği belirtildi.

https://newatlas.com/holmene-urban-power-denmark/58004/ Yorum Yaz
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AirSupport 4 ay en beğenilen
Adamlar ada yaparken bile çizimlerni yeşilliğe odaklı yapıyor bizimkiler doğal adayı betonarmeue çeviriyor. Kanal İstanbul açılsın o zaman boğazı doldurur bunlar tamamen.
Adamlar ada yaparken bile çizimlerni yeşilliğe odaklı yapıyor bizimkiler doğal adayı betonarmeue çeviriyor. Kanal İstanbul açılsın o zaman boğazı doldurur bunl...
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Madnessisme 4 ay
26 milyon metreküp malzeme demek kabaca 3x3x3 km hacmindeki bir küp demek, 9 adaya yeter mi?
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Exterminio 4 ay Madnessisme
Hocam sizin söylediğiniz 3x3x3 kmlik küp yeterdi, zira su derinliğinin 3 km olduğu yere ada inşa etmek akıl karı değil. Ne kadar derine inşa ediyorlar bilmiyorum ama 100 metre bile fazla derin bana kalırsa.
Ancak 3x3x3 km bir küp, 27 milyar metreküp yapıyor.
Bu arada haberde yaklaşık 3 milyon metrekare alan sunacağı yazılmış. Buradan derinlik sadece 9 metre çıkıyor, kıyıyı mı dolduracaklar
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kraix 4 ay
He doğa'yı katletmişsin he mavi'yi. ne fark eder. Orada kaç milyon deniz canlısı yok olacak. Deniz altı yaşam yok olacak. çiçeği ağacı düşünen denizin dengesini de düşünsün. Madem doğacı arkadaşlar var burda bir de bu tarafından baksınlar.
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AirSupport 4 ay en beğenilen
Adamlar ada yaparken bile çizimlerni yeşilliğe odaklı yapıyor bizimkiler doğal adayı betonarmeue çeviriyor. Kanal İstanbul açılsın o zaman boğazı doldurur bunlar tamamen.
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_bluescream_ 4 ay
2040 da hortlatırım bu konuyu
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12 Angry Men 4 ay
Yaşanacak güzel ülkelerden biri.
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sniper23 4 ay 12 Angry Men
Elemanlar denizin üzerinde rant yapıyor hocam.
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