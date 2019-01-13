Danimarka 9 adet yapay ada inşa edeceğini açıkladı

Danimarka hükümeti, toplam 3 milyon metrekareden fazla bir alana sahip Kopenhag kıyılarına, 9 yapay ada inşa etmeyi planladıklarını açıkladı. Holmene olarak adlandırılan bu proje ile inşa edilecek yeni adalar, sürdürülebilir iş ve ticaret için fütüristik bir merkez olacak.

Avrupa'nın Silikon Vadisi olacak

Danimarka Ticaret Odası Başkanı Brian Mikkelsen, The Guardian ile yaptığı röportajda: "Bunun bir çeşit Avrupa Silikon Vadisi olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Yapay adalar, bölgedeki inşaat projelerinden elde edilen fazla toprakla inşa edilecek ve hesaplamalara göre 26 milyon metreküp malzeme kullanılacak.

https://newatlas.com/holmene-urban-power-denmark/58004/

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başlaması planlanan bu projedeki ilk adanın yaklaşık olarakfaaliyete geçmesi bekleniyor. Mevcut programa göre tüm projenin iseyılı civarında tamamlanacak. Bu 9 yapay adada enerji üretimi içinyanı sıradesteklemek için resifler ve adacıklar inşa edileceği belirtildi.