Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Spigen ve Ossia gerçek bir kablosuz şarj deneyimi sunan kılıf geliştiriyor

Kullanıcıların yıllardır beklediği gerçek kablosuz şarj deneyimine bir adım daha yaklaştık. Spigen ve Ossia işbirliği ile önümüzdeki dönemde kablosuz şarjı destekleyen kılıflar piyasaya sürülecek.
4 ay
4,9b
1
13
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kablosuz şarj teknolojisi hiç kuşku yok ki teknolojiyle ilgilenen ve takip eden birçok kişiyi heyecanlandırmıştır. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse günümüzde gerçek anlamda bir kablosuz şarj deneyimi yaşayamıyoruz. Çünkü cihazımız kablosuz şarj standının üzerinde şarj olurken elimize alıp gezemiyoruz veya kullanamıyoruz. Ancak yakında bu hayalimizin de gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.

3.5 metre menzili olacak

Oldukça işlevsel kılıflar üreten Spigen ve kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışan Ossia yeni bir işbirliğine imza attıklarını duyurdular. CES 2019 fuarında gerçek bir kablosuz şarj deneyimi sunmak istediklerini duyuran bu iki şirket kablosuz güç vericisi geliştirdiklerini açıkladılar. Telefon kılıfına entegre edilecek bu verici 3 ila 3.5 metre uzaklıktan kablosuz şarj sinyallerini alabilecek.
Bu da, çok büyük olmayan bir odada olduğunuzu varsayarsak, kılıf telefonunuzda olduğu sürece cihazınız gerçek anlamda kablosuz şarj olabileceği anlamına geliyor. Bu teknolojiyi destekleyen kılıfların ise en geç önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

https://gizmodo.com/with-spigens-new-over-the-air-charging-case-were-one-s-1831590018 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
maximus8282 4 ay en beğenilen
Gerçek anlamda kablosuz şarj bu işte. Yıllardır yanlış isimlendiriyorlar, şuankinin ismi olsa olsa temassız şarj olur.
3 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
denizpalasoglu 4 ay
Paykasa Satın Al
www.paykasacards.net
İnternet alışverişlerinizi güvenle gerçekleştirmek için, siz de pek çok kişi gibi Paykasa kart sipariş edebilirsiniz. Paykasa kart ile birlikte, tek kullanımlık bir alışveriş şansınız olacaktır. Bu kartı alırken, asla kişisel verilerinizi iletmenize gerek yoktur.
Astropay kart da tıpkı Paykasa kart gibi geniş kitleler tarafınca tercih edilir. Paykasacards.net isimli internet adresi üzerinden, ister Paykasa, isterseniz de Astropay satın alma şansı bulabilirsiniz.
Paykasa satın al linkine tıkladığınız takdirde, Paykasa kart ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorulara en kapsamlı yanıtları alabileceksiniz. Sitede de vurgulandığı gibi, Paykasa isimli kart, bir nevi sanal karttır. Ve kartınıza dilediğiniz miktarda para tanımlayıp, alışverişinizi kolayca yapabilirsiniz.
Paykasacards.net
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
Tabi bizim kafalar ancak cep telefonuna kadar basiyor. Beyin o kadar olunca. Oysa cep telefonu şarj işi bu teknolojinin potansiyeli açısından işin ancak ufak bir kısmı. Bu Ossia dünya devi olur. Benden söylemesi l.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibribr 4 ay
Radyasyon selam çakıyor:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 ay
Vay arkadaş. Tesla'nın tırnağı olamıyorlar. Adam 100 yıl önce mi ne 36 km uzaktaki ampulleri kablosuz yakmayı başardı. O kadar yıl geçti. 3.5 metre. Neyse, buna da şükür...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
irish 4 ay
Müthiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
L.o.T.u.S 4 ay
Hacı arada bizde yemiyelim oramiza buramiza şarj
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PaTeRNo 4 ay
Bu zamanda her yerimize yiyoruz şarjı zaten :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tlg3 4 ay
Vakti gelmişti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hömmgüzel 4 ay
Hastır lan harbimi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 4 ay en beğenilen
Gerçek anlamda kablosuz şarj bu işte. Yıllardır yanlış isimlendiriyorlar, şuankinin ismi olsa olsa temassız şarj olur.
2 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
igetsky 4 ay maximus8282
Temassiz bile degil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakg3r 4 ay
Aslında tam tersi şu ana kadar olan teknoloji kablosuz şarj bahsedilen teknoloji kablosuz ve aynı zamanda temassız şarj olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 4 ay maximus8282
tam tersine şu ankiler kablosuz; ilk aşamada kabloyu attık, bu haberde sözü geçen temassız; yani şimdikiler gibi dokunmaya bile ihtiyacı yok. aşama aşama yani.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4867 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
spige, ossia ve
6 etiket daha kablosuz şarj kılıfı kablosuz şarj Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Doktor randevusuna gitmeyenlerin ölüm riski sekiz kata kadar artıyor 4 ay Huawei, Polonya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan çalışanını görevden aldı 4 ay Danimarka 9 adet yapay ada inşa edeceğini açıkladı 4 ay Meizu X8 ve Note 8 ülkemizde satışa sunuldu 4 ay Samsung'un 5G özellikli telefonu CES 2019'da sergilendi 4 ay Xiaomi yapay zekâ ve akıllı cihazlara 1.5 milyar dolar yatırım yapıyor 4 ay Huawei telefonlarında üçüncü parti ana ekranlar yasaklanıyor 4 ay YouTube, topluluk gönderilerini anasayfa üzerinde göstermeye başladı 4 ay Xiaomi Mi Bumblebee bilgisayar sırt çantası duyuruldu 4 ay MIUI 11 benzersiz bir ara yüz ile gelecek 4 ay Rusya yörüngedeki radyo teleskobunun kontrolünü kaybetti 4 ay Hamileliğiniz Owlet Band’a emanet 4 ay OnePlus 7 de kızaklı sistemle gelebilir 4 ay Google, Chromecast Audio üretimini sonlandırdı 4 ay Dünyanın en büyük uçağı "Stratolaunch", ilk kez uçmak için artık hazır 4 ay Redmi Note 7 aslında sugeçirmez (biraz) 4 ay Radeon Vega 7’nin resmi slaytları paylaşıldı: RX Vega 64’ten %68’e kadar daha hızlı 4 ay IMDb'den tamamen ücretsiz dizi ve film izleme platformu Freedive! 4 ay 2si1 | AMD Muhteşem dönüyor Ryzen 3 ve Vega 2 4 ay Yapay zeka, rahim ağzı kanseri teşhisinde doktorlardan daha başarılı oldu 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Spigen ve Ossia gerçek bir kablosuz şarj deneyimi sunan kılıf geliştiriyor Sonraki Samsung Galaxy A7(2017) Geekbench'te Android Pie ile görüntülendi 4 ay iPhone 11, Wi-Fi 6 desteği ile gelebilir 4 ay Gök bilimcilerden galaksimiz dışı kaynaklı başka bir tekrar eden ses sinyali keşfi 4 ay SpaceX'te büyük işten çıkarma 4 ay Pixel 3 XL'e QWERTY klavyeli kılıf geldi: Evo Type 4 ay Xbox’ın patronu Phil Spencer, AMD ile yola devam dedi 4 ay MSI'ın en güçlü ekran kartı | RTX 2080 Ti Lightning Z 4 ay HTC'nin 5G'li akıllı telefonu 2019'un ikinci yarısında gelebilir 4 ay Breaking Bad'in mobil oyunu Breaking Bad Criminal Elements duyuruldu 4 ay Karşınızda AMD tabanlı Chromebook 4 ay Resmen duyuruldu: Ukrayna Türkiye’den Bayraktar TB-2 İHA satın alıyor! 4 ay Landscape yenilikçi MUJA kontrolcüsünü duyurdu 4 ay PUBG temalı bluetooth hoparlör 4 ay Xiaomi Mijia fotoğraf yazıcısı tanıtıldı 4 ay Bungie ve Activison yollarını ayırıyor 4 ay Redmi Note 7 için ilginç ceviz kırma videosu 4 ay Nokia 9 PureView, Ocak sonuna kadar tanıtılacak 4 ay Haftaya BİM ve A101 marketlerde öne çıkan teknolojik ürünler 4 ay Qualcomm Snapdragon 675 işlemcisine ait AnTuTu skoru ortaya çıktı 4 ay Bu bilgisayarın tasarımı çok iyi | Gorilla Glass 6 ile geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
translate yamalar hakkında!!!
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim