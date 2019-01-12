Spigen ve Ossia gerçek bir kablosuz şarj deneyimi sunan kılıf geliştiriyor

Teknoloji Editörü
Kablosuz şarj teknolojisi hiç kuşku yok ki teknolojiyle ilgilenen ve takip eden birçok kişiyi heyecanlandırmıştır. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse günümüzde gerçek anlamda bir kablosuz şarj deneyimi yaşayamıyoruz. Çünkü cihazımız kablosuz şarj standının üzerinde şarj olurken elimize alıp gezemiyoruz veya kullanamıyoruz. Ancak yakında bu hayalimizin de gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.
3.5 metre menzili olacak
Oldukça işlevsel kılıflar üreten Spigen ve kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışan Ossia yeni bir işbirliğine imza attıklarını duyurdular. CES 2019 fuarında gerçek bir kablosuz şarj deneyimi sunmak istediklerini duyuran bu iki şirket kablosuz güç vericisi geliştirdiklerini açıkladılar. Telefon kılıfına entegre edilecek bu verici 3 ila 3.5 metre uzaklıktan kablosuz şarj sinyallerini alabilecek.Bu da, çok büyük olmayan bir odada olduğunuzu varsayarsak, kılıf telefonunuzda olduğu sürece cihazınız gerçek anlamda kablosuz şarj olabileceği anlamına geliyor. Bu teknolojiyi destekleyen kılıfların ise en geç önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.
https://gizmodo.com/with-spigens-new-over-the-air-charging-case-were-one-s-1831590018 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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