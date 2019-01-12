Spigen ve Ossia gerçek bir kablosuz şarj deneyimi sunan kılıf geliştiriyor

Kablosuz şarj teknolojisi hiç kuşku yok ki teknolojiyle ilgilenen ve takip eden birçok kişiyi heyecanlandırmıştır. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse günümüzde gerçek anlamda bir kablosuz şarj deneyimi yaşayamıyoruz. Çünkü cihazımız kablosuz şarj standının üzerinde şarj olurken elimize alıp gezemiyoruz veya kullanamıyoruz. Ancak yakında bu hayalimizin de gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.

3.5 metre menzili olacak

Oldukça işlevsel kılıflar üreten Spigen ve kablosuz şarj teknolojisi üzerinde çalışan Ossia yeni bir işbirliğine imza attıklarını duyurdular. CES 2019 fuarında gerçek bir kablosuz şarj deneyimi sunmak istediklerini duyuran bu iki şirket kablosuz güç vericisi geliştirdiklerini açıkladılar. Telefon kılıfına entegre edilecek bu verici 3 ila 3.5 metre uzaklıktan kablosuz şarj sinyallerini alabilecek.

https://gizmodo.com/with-spigens-new-over-the-air-charging-case-were-one-s-1831590018

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Bu da, çok büyük olmayan bir odada olduğunuzu, kılıf telefonunuzda olduğu sürece cihazınız gerçek anlamdaanlamına geliyor. Bu teknolojiyi destekleyen kılıfların ise en geçpiyasaya sürülmesi bekleniyor.