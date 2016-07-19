Darbeciler Turkcell’in Gebze’deki merkezini ve Turk Telekom’u bastı!

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15 Temmuz 2016 akşamı boğazdaki köprülere çekilen tanklar ve ses duvarını aşacak şekilde alçak uçuş gerçekleştiren savaş uçakları ile başlayan darbe girişiminde, iletişim kanallarının kontrol altına alınmasına yönelik kanlı saldırılar da gerçekleştirilmişti. Bu noktada Turksat’ın Ankara’daki merkezi, TRT binası gibi bir çok noktaya askeri müdahale olmuştu.

Bu bağlamda pek gündeme gelmese de Turkcell’in Gebze’deki yeni açılan ve Türkiye’nin en büyük veri merkezi olan üssüne de saldırı gerçekleştirdi. Bir grup askerin merkeze girdiğini bizzat dile getiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, çalışanların ellerindeki teçhizatları ellerinden almak suretiyle veri merkezinin çalışmasını durdurmaya çalıştıklarını açıkladı.

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Günümüz şartlarında tek bir merkezin kapatılarak tüm iletişim hizmetinin durdurulması gibi bir durum zaten söz konusu olamaz. Türlü felaket senaryolarına karşı bir çok merkezde yedekli sistemler kurgulanmış durumda ve çalışır vaziyette. Turkcell için de aynı durum geçerli. Veri merkezini kısa süreliğine duraklatan darbecilerin girişimi, iletişimin aksamasına ise neden olmadı. Çalışanların ellerindeki tabletleri alıp kıran ve küçük ölçekli maddi zarara uğratan darbeciler, sabaha karşı polisin müdahalesi ile el koydukları teçhizatları ve çalışanların kişisel cep telefonlarını da bırakarak veri merkezinden ayrılmak zorunda kalmış.

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Olay esnasında yurt içinde hiçbir kesintinin yaşanmadığını belirten Kaan Terzioğlu, tüm bu süreçte yurt dışında bulunan 190 bine yakın Turkcell abonesinin de kesintisiz olarak iletişim kurabildiğine dikkat çekiyor.

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Turk Telekom’a da Saldırı Yapıldı

Bu arada Kadıköy Acıbadem Caddesi’ni kapatarak Türk Telekom binasına giren darbeciler, polisle çatıştı. Ancak sabaha karşı teslim olan 20 civarındaki asker, internet erişimini kesintiye uğratmak istedi. Bu esnada olay yerine koşan vatandaşlardan da yaralananlar olduğu paylaşılıyor.

Darbeciler, Turkcell saldırısı ile özellikle mobil iletişimi, Turk Telekom ile de interneti büyük oranda kesmek istemiş ancak günümüz şartlarında böylesi bir şeyin birkaç merkezden gerçekleşemeyeceği de görülmüş oldu.