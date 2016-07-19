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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Darbeciler Turkcell’in Gebze’deki merkezini ve Turk Telekom’u bastı!

Darbe girişimi esnasında iletişim kanallarını da kendi kontrollerine altına almak isteyen darbecilerin saldırdığı yerlerden biri de Turkcell’in Gebze’deki yeni açılan merkezi olmuş. İşte tüm detaylar:
2 yıl
14,9b
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29
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Darbeciler Turkcell’in Gebze’deki merkezini ve Turk Telekom’u bastı!
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15 Temmuz 2016 akşamı boğazdaki köprülere çekilen tanklar ve ses duvarını aşacak şekilde alçak uçuş gerçekleştiren savaş uçakları ile başlayan darbe girişiminde, iletişim kanallarının kontrol altına alınmasına yönelik kanlı saldırılar da gerçekleştirilmişti. Bu noktada Turksat’ın Ankara’daki merkezi, TRT binası gibi bir çok noktaya askeri müdahale olmuştu.

Bu bağlamda pek gündeme gelmese de Turkcell’in Gebze’deki yeni açılan ve Türkiye’nin en büyük veri merkezi olan üssüne de saldırı gerçekleştirdi. Bir grup askerin merkeze girdiğini bizzat dile getiren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, çalışanların ellerindeki teçhizatları ellerinden almak suretiyle veri merkezinin çalışmasını durdurmaya çalıştıklarını açıkladı.

Darbeciler Turkcell’in Gebze’deki merkezini ve Turk Telekom’u bastı!
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Günümüz şartlarında tek bir merkezin kapatılarak tüm iletişim hizmetinin durdurulması gibi bir durum zaten söz konusu olamaz. Türlü felaket senaryolarına karşı bir çok merkezde yedekli sistemler kurgulanmış durumda ve çalışır vaziyette. Turkcell için de aynı durum geçerli. Veri merkezini kısa süreliğine duraklatan darbecilerin girişimi, iletişimin aksamasına ise neden olmadı. Çalışanların ellerindeki tabletleri alıp kıran ve küçük ölçekli maddi zarara uğratan darbeciler, sabaha karşı polisin müdahalesi ile el koydukları teçhizatları ve çalışanların kişisel cep telefonlarını da bırakarak veri merkezinden ayrılmak zorunda kalmış.

Ayrıca Bkz. "Sosyal medyadan darbeyi destekleyenler hakkında soruşturma başlatıldı"

Olay esnasında yurt içinde hiçbir kesintinin yaşanmadığını belirten Kaan Terzioğlu, tüm bu süreçte yurt dışında bulunan  190 bine yakın Turkcell abonesinin de kesintisiz olarak iletişim kurabildiğine dikkat çekiyor.

Darbeciler Turkcell’in Gebze’deki merkezini ve Turk Telekom’u bastı!
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Turk Telekom’a da Saldırı Yapıldı

Bu arada Kadıköy Acıbadem Caddesi’ni kapatarak Türk Telekom binasına giren darbeciler, polisle çatıştı. Ancak sabaha karşı teslim olan 20 civarındaki asker, internet erişimini kesintiye uğratmak istedi. Bu esnada olay yerine koşan vatandaşlardan da yaralananlar olduğu paylaşılıyor.

Darbeciler, Turkcell saldırısı ile özellikle mobil iletişimi, Turk Telekom ile de interneti büyük oranda kesmek istemiş ancak günümüz şartlarında böylesi bir şeyin birkaç merkezden gerçekleşemeyeceği de görülmüş oldu.


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kırılanhayaller 2 yıl en beğenilen kaptanedi
kaptanedi

dh dende atılsın bu darbeci feto zombileri..


Balyoz ve ergenekon zamanlarına gitmemiz yeterli onun için...

Ama o zaman akplilerin %90'ı da fetöcü damgası yer dikkat edin
kaptanedidh dende atılsın bu darbeci feto zombileri..Balyoz ve ergenekon zamanlarına gitmemiz yeterli onun i...
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2 Yanıt Yanıtla +63
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Jens Lehmann 2 yıl
Tiyatro diyenlere acıyorum. Başka yapabileceğim bir şey yok.
Yanıtla +50
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kaptanedi 2 yıl
dh dende atılsın bu darbeci feto zombileri..
1 Yanıt Yanıtla +43
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sis651 2 yıl
Olayın bir de başka boyutu varmış. İnşaat halinden yeni çıkan Turkcell veri merkezi boşmuş. :)
kocaelibarisgazetesi.com/...
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JMaharaja 2 yıl
6-7 Yıllık grafikerim, mesleğim gereği sürekli hayal gücümü kullanmam gerek malûmunuz. Fakat bu olaylara karşı "Tiyatro" diyenler gerçekten benden daha da fazla hayal gücüne sahip insanlar.
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kadirirdem 2 yıl
Ülkemize Büyük Geçmiş Olsun umarım son olur :((
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matraxzalim 2 yıl
aslında şu tiyatro diyenleri de alacaksın içeriye, bir bildikleri var heralde.bir de bundan haftalar öncesinde buradan biri bu tarz bişey olacağını yazmıştı sanki,aradım ama bulamadım.umarım onu da almışlardır içeri
1 Yanıt Yanıtla +10
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clb12 2 yıl matraxzalim
matraxzalim

aslında şu tiyatro diyenleri de alacaksın içeriye, bir bildikleri var heralde.bir de bundan haftalar öncesinde buradan biri bu tarz bişey olacağını yazmıştı sanki,aradım ama bulamadım.umarım onu da almışlardır içeri

Bende çok iyi hatırlıyorum. "Darbe yakındır" tarzında birşeyler yazmıştı hem forumda hem de sözlüklerde yazana çok rastladım ama başaramayınca hepsi buhar oldu tabi.Burayla alakası yok biliyorum ama malum sözlükte darbe başlığının altındaki ilk cümle "hadi inşallah :)" idi.Keşke ss alsaymışım.
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FatihAsl 2 yıl
Sn. C.B. RTE: Merhaba değerli komutanlarım ya başkan olmak istiyorum ama olamıyorum bu konuda neler yapabiliriz?

Kuvvet Komutanları: Ne yapmamızı istersiniz sayın cumhurbaşkanım?

Sn. C.B. RTE: Bana Darbe yapacaksınız bizde bastırıp bu darbeyi önleyeceğiz kahraman olacağız tamam mı? Bunu yapabilir misiniz?

Kuvvet Komutanları: Tabi sayın cumhurbaşkanım yapabiliriz de bize ne olacak bu Darbe sonrası?

Sn. C.B. RTE: Önce rütbeleriniz sökülücek, bu vatan için verdiğiniz tüm emekler bir anda yok olacak, Vatana ihanet ve idam ile yargılanacaksınız, mal varlığınıza el konulacak. Çocuklarınız okullardan atılacak, aileleriniz işsiz ve parasız per perişan olacak. Çoluk çocuğunuz artık vatandaş sıfatı bile göremiycek. Geçmişiniz silinicek, artık Türk diye bile anılmayacaksınız. Hatta sizi öyle bir lanse edeceğiz ki dünya da bile yer bulamayacaksınız.

Kuvvet Komutanları: Tamam Sayın Cumhurbaşkanım, anlaşılmıştır emir alındı hemen tiyatroya başlıyoruz. Çünkü hepimiz geri zekalıyız! Hepimiz aptalız… Bizi deli si..ti sabah kalktığımız da, bizde ailemizi, hayatımızı nasıl karartırız diye bakıyorduk o nedenle hemen başlayalım.
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VeZiLay 2 yıl
Dh da zaten ip adresleri vardır bunların.
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adnansetek 2 yıl
Türk telekomun basılması bir tek benim mi hoşuma gitti


Türk Telekom hiç kurtulmasın bana fark etmez vallahi
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cansev07 2 yıl
Evet bu TİYATRO(!) sayesinde bazı gerçeklerin de farkına vardık. Olaki Allah korusun bir savaş çıksa kaçacak delik arayanları, demokrasi diye sokaklarda bağıranların demokrasiye ne kadar sahip çıktıklarına, 2 3 ağaç için ülkeyi karıştıranların ülkelerine nasıl sahip çıktıklarına. Çok güzel bir TİYATRO(!) oynandı, bütün oyuncuları kutluyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkürler.
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sosisvesalam 2 yıl
partiler, meydanlar ve medyanın genelinde birlik ve beraberliği görmek güzeldi.
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Dahi Olalım 2 yıl
Hiç haberlere çıkmamıştı. Şimdi mi akıllarına geldi haberlere çıkmak.
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turkcell, türk telekom ve
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