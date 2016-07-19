Sosyal medyadan darbeyi destekleyenler hakkında soruşturma başlatıldı

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15 Temmuz 2016 tarihinde terör örgütü üyelerinde verilen bir emre dayandırılarak başlatıldığı söylenen darbe girişimi kapsamında özellikle sosyal medyada ciddi iddialar ortaya atıldı, paylaşımlar yapıldı. Donanım Haber, Twitter ve Facebook başta olmak üzere bir çok sosyal mecrada kullanıcılar görüşlerini paylaştı.

Büyük bir kısım darbe karşıtı bir duruş sergilerken bazı kullanıcıların #YURTTASULHKONSEYİ hashtag’i ile darbe girişimini destekler nitelikte bir tutum sergilemesi üzerine yetkililer harekete geçti. Gerek siber suçlar birimine yapılan şikayetler gerekse yetkililerin tespit ettiği paylaşımlar üzerinden bir soruşturma başlatıldı.

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Ortaya çıkan bilgilere göre Facebook ve diğer sosyal medya ortamlarında ve çeşitli yayınlarda silahlı isyan hareketini öven, destekleyen, teşvik eden tüm yazıları yazanlar hakkında TCK 313, 39/2 numaralı “Türkiye Cumhuriyeti'ne silahlı isyana yardımda bulunmak ve suç işlemeye teşvik edip, veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek” maddesine, TCK 215 “suçu ve suçluyu övmek” maddesine, TCK 217 “kanunlara uymamaya tahrik” maddesine ve TCK 218 “basın yoluyla bu suçları işlemek” maddesine göre suç işlemek nedeni ile resmen soruşturma başlatılmış.

İlerleyen günlerde konuya ilişkin daha ciddi bilgiler ortaya çıkacak ve somut veriler elimize ulaşmış olacaktır. Yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.