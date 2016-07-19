Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sosyal medyadan darbeyi destekleyenler hakkında soruşturma başlatıldı

15 temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminde, bu kalkışmayı destekler nitelikte yazılar yazan ve paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında soruşturma başlatılıyor. İşte detaylar:
2 yıl
30,7b
1
208
sosyal medya
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sosyal medyadan darbeyi destekleyenler hakkında soruşturma başlatıldı
Tam Boyutta Gör

15 Temmuz 2016 tarihinde terör örgütü üyelerinde verilen bir emre dayandırılarak başlatıldığı söylenen darbe girişimi kapsamında özellikle sosyal medyada ciddi iddialar ortaya atıldı, paylaşımlar yapıldı. Donanım Haber, Twitter ve Facebook başta olmak üzere bir çok sosyal mecrada kullanıcılar görüşlerini paylaştı.

Büyük bir kısım darbe karşıtı bir duruş sergilerken bazı kullanıcıların #YURTTASULHKONSEYİ hashtag’i ile darbe girişimini destekler nitelikte bir tutum sergilemesi üzerine yetkililer harekete geçti. Gerek siber suçlar birimine yapılan şikayetler gerekse yetkililerin tespit ettiği paylaşımlar üzerinden bir soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyadan darbeyi destekleyenler hakkında soruşturma başlatıldı
Tam Boyutta Gör

Ortaya çıkan bilgilere göre Facebook ve diğer sosyal medya ortamlarında ve çeşitli yayınlarda silahlı isyan hareketini öven, destekleyen, teşvik eden tüm yazıları yazanlar hakkında TCK 313, 39/2 numaralı “Türkiye Cumhuriyeti'ne silahlı isyana yardımda bulunmak ve suç işlemeye teşvik edip, veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek” maddesine, TCK 215 “suçu ve suçluyu övmek” maddesine, TCK 217 “kanunlara uymamaya tahrik” maddesine ve TCK 218 “basın yoluyla bu suçları işlemek” maddesine göre suç işlemek nedeni ile resmen soruşturma başlatılmış.

İlerleyen günlerde konuya ilişkin daha ciddi bilgiler ortaya çıkacak ve somut veriler elimize ulaşmış olacaktır. Yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Damenda 2 yıl en beğenilen
Abdullah Öcalan'ı, Çözüm Süreci zamanı övenler neden yargılanmıyor?
Bizde bunu soralım.
8 Yanıt Yanıtla +294
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ugacomtr 2 yıl
düşünce özgürlüğü yok oldu geçmiş olsun.
10 Yanıt Yanıtla +177
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yusuforhan 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ne olursanız olun, kimi tutarsanız tutun ama sonuç itibariyle birilerine yada bir partiye olan düşmanlığınız sebebiyle vatanınıza ihanet etmeyin !
Ne olursanız olun, kimi tutarsanız tutun ama sonuç itibariyle birilerine yada bir partiye olan düşmanlığınız seb...
Devamını Gör
Yanıtla +86
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4 Avatar Avatar Avatar
snrturkmen 2 yıl
Konustugum hicbir akpli bu soruma cevap vermiyor ya da suclu degildir diyor..formdaki akp secmenine de soruyorum sorumu..bu darbeyi cemaat yapti diyorsuniz eyw cemaati buyuten kollayan devletin her kadrosuna insanlarin haklarina gasp ederek girmesi icin destek veren iktidar ve rte bu dokulen kanda sorumluluklari yok mu..bunlarinda yargi onune cikartilip sizin beslediginiz desteklediginiz eline silah verdiginiz katil bugun ulkede insanlari oldurdu sorusunun muhattabi olmasi gerekmiyor mu..burdaki akplilere soruyorum bu olenlerin vebalinden biz ALDATILDIK kelimesiyle vebalden kurtulmak bu kadar kolay mi kolaysa bu binlerce aciga alinan hapse atilan memurlarda bizi de aldatmislar derse ne olacak..Maddi yonunu gectim Allah katinda bu olenlerin vebalinden de yine ALDATILDIK kelimesiyle kurtulabilecekler mi..?? Vicdani olan adelete inanan durustce cevap versin..
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uranuslu61 2 yıl
Emniyet gucleri bu forum a bakmiyormu hiç yazi yazmak kolay polise nasil ötersiniz merak ediyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kloveangel 2 yıl
Ülkeyi bölen ve bölmeye çalışan insanları bulup hukukta işlemi neyse uygulasınlar.oh iyi de oldu.insanlar farklı tarafları tutabilir önreğin; chp,mhp,akp gibi fakat bu ülke bizim ülkemiz ve onu da koruyacak olan ve bir sonraki nesle aktaracak olan yine biz olacağız. ülke aleyhinde söylemler yapanların darbecilerden ne farkı kaldı, yada vatanına ihanet edenlerden? madem vatana faydan yok çek git kardeşim mutlu değilsen ne gerek var saçma sapan ülke aleyhine konuşmanın. diyeceğim o ki biz müslüman bireyleriz ve burda doğduk büyüdük bu ülkenin havasını,suyunu,yemeğini vb. kullandık bizden daha iyi hiç kimse bu ülkeye sahip çıkamaz ve koruyamaz. bak elin yabancı ülkesinden emirlerle ne hale getiriyorlar. çünkü gelişen ve büyüyen bir ülkeye tahammülleri yok.gün bir olma günü herkesin anlayış ve hoşgörüyle kenetlenme günü. iyi geleceklerin ve yarınların oluşmasını temenni etme günü.bir toplumda düzen,huzur ve mutluluk istiyorsak, ilk önce kendimizi değiştirmeliyiz.iyi niyetli düşünüp iyi şeyler hayal etmeliyiz ki bizden sonraki nesillere de bunu aktarabilelim.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyazsoy 2 yıl
Size ne anlatsam nereden örnek versem bir bahane bulup tiyatro diyeceksiniz ne diyeyim))) 10bin kişi hayatlarını çürütme pahasına hatta ölüme riskini alarak erdogani başkan yaptırmak için bir tiyatroya girdi)) adamların son haline bakın adamların yüzü gözü dağılmış bunlar iki güne kadar burnundan kıl aldırmayan paşalar çoluk çocuğun capslarina malzeme oldu evet hepsi tiyatro)))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 2 yıl
Darbe seviciligi dusunce ozgurlugu mu oldu?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Al Swearengen 2 yıl
PKK'lılara ve şeriat isteyen vatan hainlerine de soruşturma açılsın.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melinoz 2 yıl
Ohh oh ne guzel,asparagas haber yapablarda gidecek,ulkede cer cop temizleniyor sonunda...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fofer 2 yıl
Allah sayınızı arttırsın.


Darbe girişimi akşamında attığı “Haydi inşallah" tweeti ile tepki çeken Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Ali Yener, tutuklandı.

ensonhaber.com/...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratkaya 2 yıl
Kafası basmayanların anlamasını beklemiyorum ama düşünce özgürlüğünün de sınırları vardır. O gece darbe yanında duranlar ya zekası yetmeyenler yada hainlerdir. Her ikisinin de serbest olmaması ülkemizin menfaatinedir.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuago 2 yıl
Uzun uzun tartışmaya, sayfalar dolusu yazı yazmaya gerek yok. Sadece batı medyasına bakmak yeterli. O kadar darbe olmuş, insan ölmüş umurlarında bile değil.

Batı medyasının şu anda tek üzüntüsü ve hayal kırıklığı var, o da; ya Erdoğan daha da güçlenirse.

Sayfalar dolusu yazı yazan sosyal medya üfürükçüleri ve entel dantel kesimini de zerre kadar umursamıyorum. Çünkü onlarda içinde bol bol düşünce özgürlüğü, insan hakları, adalet, geçen laf kalabalığı ettikten sonra dönüp aynı şeyi söylüyorlar.

Onlar Fransa da ki terör olaylarında göz yaşı döküp kahrolurken, kendi ülkesindeki olaylara oh olsun ak parti seçmenine diyebilen bir grup alçaktan başka bir şey değillerdir.


Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
superegoid 2 yıl
"Resmen soruşturma başlatıldı" değil "resen soruşturma başlatıldı" olacak.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
30713 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, twitter ve
5 etiket daha Popüler darbe girişimi sosyal medya Internet Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl MSI X99 XPOWER Gaming Titanium anakart: Yüksek performans, şık tasarım 2 yıl Performans odaklı Hyundai i30 N kamuflajlı olarak görüntülendi 2 yıl Yeni bir Android zararlısı, bankayı aramanızı engelliyor 2 yıl Mark Zuckerberg yayınladığı video ile Neymar’a meydan okudu 2 yıl Twitter'da artık herkes mavi onay rozeti alabilecek 2 yıl Samsung Galaxy Note 7 bu defa kalemiyle görüntülendi 2 yıl Facebook "Durum Çok Ciddi" paylaşımlarına müdahale etti 2 yıl Darbe girişimine dair dijital dünyadan çarpıcı rakamlar 2 yıl Nvidia GeForce GTX 1060 özel tasarımlı versiyonlar raflara çıkıyor 2 yıl Game of Thrones'un 7.sezonunun yayın dönemi ve bölüm sayısı açıklandı 2 yıl SpaceX'den çılgın plan: 3 farklı roketi aynı anda indirecekler 2 yıl Uygulama sizden parası devletten! "Mobil oyun ve uygulamaya devlet desteği" 2 yıl Apple'ın yeni Ar-Ge merkezinin detayları belli oldu 2 yıl 2018 Megane R.S. testler esnasında görüntülendi 2 yıl LG Action CAM LTE aksiyon kamerası satışa çıkıyor 2 yıl Taksicilerin korkulu rüyası Uber 2 milyar sürüş barajını aştı 2 yıl Microsoft, Windows 10′da istediği başarıyı elde edemiyor 2 yıl Apple A serisi yonga setleri, artık TSMC’ye emanet 2 yıl Darbeciler Turkcell’in Gebze’deki merkezini ve Turk Telekom’u bastı! 2 yıl Meizu MX6 duyuruldu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sosyal medyadan darbeyi destekleyenler hakkında soruşturma başlatıldı Sonraki Turkcell'den tepe yönetimine iki önemli atama 2 yıl Tumblr hamlesi, Yahoo’yu 700 milyon dolar zarara soktu 2 yıl Google, Android ekosistemine 2 milyon Hintli geliştirici kazandıracak 2 yıl iOS 9.3.3 güncellemesi indirmeye sunuldu 2 yıl Android'in performansını yetersiz bulan Amerikan Ordusu, iPhone'a geçiyor 2 yıl HP Elite X3, ülkemizde de satışa sunulacak 2 yıl Samsung Galaxy Note 7'nin şarj adaptörü ve Tip-C kablosu ortaya çıktı 2 yıl Xiaomi Redmi Note 4 özellikleri netleşiyor 2 yıl Apple'dan iPhone 7 için kablosuz kulaklık sürprizi 2 yıl Candy Crush yapımcısından yeni bir renk eşleme oyunu daha 2 yıl Razer Leviathan Mini "Cüssesinden büyük" bluetooth hoparlör incelemesi 2 yıl SpaceX ikinci kez karaya iniş yaptı: İşte o anlar (VİDEO) 2 yıl Mercedes'ten spor arabalardan ilham alan yüksek teknolojili golf aracı 2 yıl İşte Nokia markasını geri döndürecek telefonların özellikleri 2 yıl Asus ROG'dan dikkat çekici oyuncu klavyesi; Claymore 2 yıl “Konsollar, gün geçtikçe bilgisayarlara daha çok yaklaşıyor” 2 yıl İşte Sony'nin yeni amiral gemi telefonu; Tasarım değişiyor! 2 yıl Microsoft Edge’den rakiplerine büyük çalım 2 yıl Turkcell’den engelleri ortadan kaldıran dev proje 2 yıl Opera’nın satışına izin çıkmadı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim