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Deadpool 2 gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı

Dün dünyanın dört bir yanında vizyona giren Deadpool 2, gişedeki yolculuğuna rekorlarla başladı. Deadpool, 18 yaş sınırı olan filmler için çıtayı yükseltmeye devam ediyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2016 yılında vizyona giren ilk bireysel filmi ile sinemaseverlerin gönlünü kazanmayı başaran Deadpool, bu hafta devam filmi ile beyaz perdeye geri döndü. Dün dünyanın dört bir yanında vizyona giren Deadpool 2, sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılandı.
İlk Deadpool filmi gişe performansı ile sinema dünyasını şaşırtmış ve 18 yaş sınırı olan süper kahraman filmlerinin de başarılı olabileceğini göstermişti. Dün vizyona giren Deadpool 2, 18 yaş sınırı olan filmler için çıtayı biraz daha yükseltti. ABD'de perşembe gecesi düzenlenen ön gösterimlerden 18.6 milyon dolar hasılat elde eden film, böylece 18 yaş sınırı olan filmler arasında en iyi perşembe gecesi açılışını yaparak, bu rekoru It (2017)'in elinden aldı.
Deadline'ın haberine göre Deadpool 2'nin vizyondaki ilk günü olan cumayı 50 - 52 milyon dolar arası hasılat ile kapattığı tahmin ediliyor. Bu da Deadpool 2'nin It'i cuma günü de geride bırakarak 18 yaş sınırı olan filmler için en iyi açılış günü rekorunu da ele geçirdiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl vizyona giren It, vizyondaki ilk gününde 50.4 milyon dolar hasılat elde etmişti.
Gişedeki yolculuğuna rekorla başlayan Deadpool 2'nin bu hafta sonuna kadar rekorlarına yenilerini eklemesi bekleniyor. Perşembe ve cuma günü performansının ardından Deadpool 2'nin ilk hafta sonu rekorunu da kıracağı tahmin ediliyor.
Güncelleme: Deadpool 2'nin cuma günü hasılatı 53.3 milyon dolar olarak açıklandı. Film böylece It'i geride bırakarak 18 yaş sınırı olan filmler için en iyi açılış günü rekorunu da kırdı. Deadpool 2'nin hafta sonunu toplam 132.1 milyon dolar hasılatla kapatması bekleniyor. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa Deadpool 2'nin ilk hafta sonu hasılatı ilk Deadpool filminin (132.4 milyon dolar) hemen altında kalacak.
Yönetmenliğini David Leitch (John Wick, Atomic Blonde)'in üstlendiği filmin başrollerinde Ryan Reynolds ve Josh Brolin'e Zazie Beetz, Morena Baccarin, T.J. Miller, Jack Kesy, Julian Dennison ve Brianna Hildebrand eşlik ediyor.


http://deadline.com/2018/05/ryan-reynolds-deadpool-2-weekend-box-office-opening-1202393815/ Yorum Yaz
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Konuyu Hortlatan Adam 1 yıl en beğenilen
Bence "Infinity War" filminden güzeldi
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Xagdas 1 yıl
Film rekor haberleri?
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CoreXXX 1 yıl
çok beğendim. genelde ikinci filmler bekleneni veremez ama bu film fazlasını verdi.
ayrıca seyretmeyen arkadaşların film hakkında yorum yapmaması gerek. filmi komedi diye tanımlayanlar var. filmde komedide var ama bu filmin tam bir tanımı yok aslında çok değişik bir tür.
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jedi39 1 yıl
Sinemada izlerken fark ettim +13 ibaresi gösterildi.
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Dexter Morgan 1 yıl
Film +18 değil ki?
1 Yanıt Yanıtla +1
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Nikomer 1 yıl Dexter Morgan
Film R-Rated olarak geçiyor Abd' de bu da 17 yaşında olanların ebevyn ile izlemesi gerektirdiğini 17 yaşından küçüklerin ise izlememesi gerekiyor. Türkiye' de +15 olarak yayınlanıyor ilk film gibi. Rekor da Abd' ye göre olduğu için normal bir durum.
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OverClocK1ng 1 yıl
Çook eğlenceliydi..
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batuta 1 yıl
Başlık üçin baya kasmışlar komedi filme kasıntı başlık
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mu5tafa 1 yıl
Kendi liginde kendi rekorunu kırmış işte..
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Mert GFL 1 yıl
Son afişinde de başka bir filme atıf var mı acaba. İlk afişinde vardı ya
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Konuyu Hortlatan Adam 1 yıl en beğenilen
Bence "Infinity War" filminden güzeldi
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Xagdas 1 yıl
Film rekor haberleri?
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