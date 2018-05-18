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Yüzüklerin Efendisi dizisi Aragorn'un gençlik yıllarına odaklanacak

Amazon'un dev bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. En az 5 sezon sürecek dizinin ilk sezonu Aragorn'un gençlik yıllarına odaklanacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Orijinal içerik alanında her geçen gün daha iddialı hale gelen Amazon'un bir süre önce duyurduğu Yüzüklerin Efendisi dizisi şekillenmeye başlıyor. Daha önce paylaşılan bilgilerden en az 5 sezon süreceği ve 1 milyar doları aşan bir bütçe ile çekileceği bilinen Yüzüklerin Efendisi, ekranlardaki yolculuğuna Aragorn'un gençlik yıllarını işleyerek başlayacak.
J.R.R. Tolkien'ın unutulmaz Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde anlatılan olayların öncesinde geçecek dizi, Aragorn'un Yüzük Savaşları'ndan önceki hayatına odaklanacak. TheOneRing'in haberine göre Tolkien'ın Yüzüklerin Efendisi serisi için yazdığı yayınlanmamış notları diziye kaynaklık edecek.
Numenor soyundan gelen Aragorn'un hikayesi, Yüzüklerin Efendisi dizisinde Orta Dünya'yı keşfetmek için ideal bir başlangıç noktası olarak görülüyor. Yüzük Kardeşliği'nde Yolgezer olarak hobbitlerin karşısına çıkan Aragorn, yıllar boyunca birçok farklı isim alıp farklı şehirleri gezen, başta Elrond ve Gandalf olmak üzere birçok karakterle yolları kesişen, son derece ilgi çekici bir karakter.
Tolkien'ın notlarında da Aragorn'un gençlik yılları ve o dönemde Orta Dünya'da yaşananlar hakkında ilgi çekici bir çok hikaye yer alıyor.

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huseyincarnege 1 yıl en beğenilen
geçliğini oynasa keşke
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DH Misafiri 1 yıl
Film olarak kalsaydı daha iyiydi / dizi olması game of thrones e özeniyor demektir.
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Dodge 1 yıl
Hikayesini çok iyi ele almaları lazım ellerinde patlama ihtimali yüksek gibi geliyor.
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Nostromo- 1 yıl
Yerli yapım olsa dizinin adı belliydi. Yüzüklerin Efendisi:Aragorn'un Yolu
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Mianfei 1 yıl
Sinemada özgün olmayan şeylerden sıkıldım. Çizgiromanlar, kitaplar, eski serilerin devamı tekrarı.. Yemin ediyorum başka hiçbir şey yok, olanlardan da çok nadir kaliteli şeyler çıkıyor. Ulan yeter ya yeter..
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barsahin 1 yıl
10 sene sonrada yaşlılığını yapmak lazım, kral olduğu dönem ile başlayıp Elf karısından doğacak çocukların hikayeleriyle süslensin. Fikir bedava telif de istemem :)
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12 Angry Men 1 yıl
Yüzüklerin efendisini çocukken annemşe sinamada izlerdim. Ne güzel günlerdi. :(
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huseyincarnege 1 yıl en beğenilen
geçliğini oynasa keşke
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N20 1 yıl
bir şeyinde suyunu çıkarmayın be kardeşim.
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