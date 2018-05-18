Yüzüklerin Efendisi dizisi Aragorn'un gençlik yıllarına odaklanacak

Orijinal içerik alanında her geçen gün daha iddialı hale gelen Amazon'un bir süre önce duyurduğu Yüzüklerin Efendisi dizisi şekillenmeye başlıyor. Daha önce paylaşılan bilgilerden en az 5 sezon süreceği ve 1 milyar doları aşan bir bütçe ile çekileceği bilinen Yüzüklerin Efendisi, ekranlardaki yolculuğuna Aragorn'un gençlik yıllarını işleyerek başlayacak.

J.R.R. Tolkien'ın unutulmaz Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde anlatılan olayların öncesinde geçecek dizi, Aragorn'un Yüzük Savaşları'ndan önceki hayatına odaklanacak. TheOneRing'in haberine göre Tolkien'ın Yüzüklerin Efendisi serisi için yazdığı yayınlanmamış notları diziye kaynaklık edecek.

Numenor soyundan gelen Aragorn'un hikayesi, Yüzüklerin Efendisi dizisinde Orta Dünya'yı keşfetmek için ideal bir başlangıç noktası olarak görülüyor. Yüzük Kardeşliği'nde Yolgezer olarak hobbitlerin karşısına çıkan Aragorn, yıllar boyunca birçok farklı isim alıp farklı şehirleri gezen, başta Elrond ve Gandalf olmak üzere birçok karakterle yolları kesişen, son derece ilgi çekici bir karakter.

Tolkien'ın notlarında da Aragorn'un gençlik yılları ve o dönemde Orta Dünya'da yaşananlar hakkında ilgi çekici bir çok hikaye yer alıyor.