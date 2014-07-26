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Defender projesi kameralı biber gazı spreyi ile saldırganları fotoğraflayabiliyor

4 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Defender projesi kameralı biber gazı spreyi ile saldırganları fotoğraflayabiliyor

Vatandaşları çeşitli hırsızlık ve kapkaç olaylarından korumak için hükümet bazında tedbirler alınırken, üçüncü taraf firmaların da ticari ürünleri mevcut. Bunların en popüler olan biber gazı spreyi şimdi daha akıllı bir hale geliyor. 

Indiegogo üzerinde devam eden Defender adlı proje standart biber gazı spreyine bir kamera modülü eklemiş ve saldırgana gaz sıktığınız anda fotoğrafını çekerek bağlı olduğu akıllı telefondaki uygulama üzerinden internette belirlenmiş kontrol merkezlerine gönderiyor. 

Bu kontrol merkezleri genelde kolluk kuvvetleri olurken, medikal merkezlere de gönderilmesi isteniyorsa sprey üzerindeki diğer bir butona basmak gerekiyor. Geri kalan işlemleri uygulama hallediyor. 

Sprey akıllı telefonlara Bluetooth üzerinden bağlanıyor ve telefonun internet bağlantısını kullanıyor. Fotoğraf yanında kullanıcının konum bilgisi de gönderiliyor. Ayrıca bir LED fener de mevcut. Kontrol merkezlerine paylaşım için firmanın sunduğu Everywhere Security servisine abone olmak şart. Bu abonelik projeye destek verenlere ilk 12 ay ücretsiz olarak sunulacak. 

Proje ihtiyacı olan bağış desteğini çoktan geride bıraktı ve 160$ üzeri bağış yapan destekçilere Ağustos ayından itibaren gönderilmeye başlanacak.  

https://www.indiegogo.com/projects/the-defender-smart-personal-protection Yorum Yaz
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Bradley Cooper 4 yıl en beğenilen
eğer yaygınlaşırsa youtube kanalı olan çılgın gençler biber gazlı selfi denemeleri yapabilir. aslında düşününce komik geldi bi an

eğer yaygınlaşırsa youtube kanalı olan çılgın gençler biber gazlı selfi denemeleri yapabilir. aslında düşününce komik geldi bi an
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The Times 4 yıl
logoda spreyi ''d'' değil ''f'' harfine koysalar daha sempatik dururmuş.
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The Times 4 yıl
logoda spreyi ''d'' değil ''f'' harfine koysalar daha sempatik dururmuş.
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BaverSait 4 yıl
Gazlı çakmaklar gibi olacak , artık evde litrelik falan biber gazı tutarız
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Like a Sir 4 yıl
Ölümcül selfieler
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Bradley Cooper 4 yıl
eğer yaygınlaşırsa youtube kanalı olan çılgın gençler biber gazlı selfi denemeleri yapabilir. aslında düşününce komik geldi bi an

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