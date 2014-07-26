Defender projesi kameralı biber gazı spreyi ile saldırganları fotoğraflayabiliyor





Vatandaşları çeşitli hırsızlık ve kapkaç olaylarından korumak için hükümet bazında tedbirler alınırken, üçüncü taraf firmaların da ticari ürünleri mevcut. Bunların en popüler olan biber gazı spreyi şimdi daha akıllı bir hale geliyor.





Indiegogo üzerinde devam eden Defender adlı proje standart biber gazı spreyine bir kamera modülü eklemiş ve saldırgana gaz sıktığınız anda fotoğrafını çekerek bağlı olduğu akıllı telefondaki uygulama üzerinden internette belirlenmiş kontrol merkezlerine gönderiyor.





Bu kontrol merkezleri genelde kolluk kuvvetleri olurken, medikal merkezlere de gönderilmesi isteniyorsa sprey üzerindeki diğer bir butona basmak gerekiyor. Geri kalan işlemleri uygulama hallediyor.





Sprey akıllı telefonlara Bluetooth üzerinden bağlanıyor ve telefonun internet bağlantısını kullanıyor. Fotoğraf yanında kullanıcının konum bilgisi de gönderiliyor. Ayrıca bir LED fener de mevcut. Kontrol merkezlerine paylaşım için firmanın sunduğu Everywhere Security servisine abone olmak şart. Bu abonelik projeye destek verenlere ilk 12 ay ücretsiz olarak sunulacak.





Proje ihtiyacı olan bağış desteğini çoktan geride bıraktı ve 160$ üzeri bağış yapan destekçilere Ağustos ayından itibaren gönderilmeye başlanacak.

https://www.indiegogo.com/projects/the-defender-smart-personal-protection