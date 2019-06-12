Delik tasarımlı Galaxy M40 tanıtıldı

Samsung’un daha alt seviyeye hitap eden yeni akıllı telefon serisi Galaxy M yeni bir üyeye daha kavuşuyor. Galaxy M40 delik tasarımı ve 3 arka kamerası ile serinin amiral gemisi olma özelliğine sahip.

Galaxy M40 özellikleri ve fiyatı

Galaxy M40 modelinde 6.3 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran bizi karşılıyor. LCD ekranda Infinity-O delikli ekran tasarımına yer verilmiş. Böylece agresif bir ekran-kasa oranı elde edilmiş. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişi kaldırılarak bu segmentteki ilk Samsung telefonu olma özelliğine de sahip oluyor.

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Telefona 2+6 özelleştirilmiş çekirdekli Snapdragon 675 yonga seti güç veriyor. Yanında ise 4GB RAM/64 GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi seçenekleri sunuluyor.

Arka kısımda 32MP çözünürlüğünde f/1.7 aralıklı ana kamera mevcut. Yanında 8MP çözünürlüğünde geniş açı kamerası ve 5MP çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde sensör mevcut. Her iki taraf da HDR çekim yapabiliyor.

Bazı fedakarlıklara rağmen telefonun bataryası 3500mAh kapasitede kalmış. Diğer modellerden çok daha düşük bir kullanım süresi muhtemelen eleştiri konusu olacaktır. Galaxy M40 için 288$ civarında başlangıç fiyatı belirlenmiş.