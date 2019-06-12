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Delik tasarımlı Galaxy M40 tanıtıldı

Delikli tasarım, 3 arka kamera, kaybolan 3.5mm jak girişi, Snapdragon 675 yonga seti şeklinde özelliklere sahip olan Galaxy M40 batarya tarafında hayal kırıklığı olacak gibi görünüyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
5,3b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un daha alt seviyeye hitap eden yeni akıllı telefon serisi Galaxy M yeni bir üyeye daha kavuşuyor. Galaxy M40 delik tasarımı ve 3 arka kamerası ile serinin amiral gemisi olma özelliğine sahip.

Galaxy M40 özellikleri ve fiyatı

Galaxy M40 modelinde 6.3 inçlik 2340x1080 piksel çözünürlüğünde IPS LCD ekran bizi karşılıyor. LCD ekranda Infinity-O delikli ekran tasarımına yer verilmiş. Böylece agresif bir ekran-kasa oranı elde edilmiş. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişi kaldırılarak bu segmentteki ilk Samsung telefonu olma özelliğine de sahip oluyor.

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Telefona 2+6 özelleştirilmiş çekirdekli Snapdragon 675 yonga seti güç veriyor. Yanında ise 4GB RAM/64 GB depolama kapasitesi ve 6GB RAM/128GB depolama kapasitesi seçenekleri sunuluyor.

Arka kısımda 32MP çözünürlüğünde f/1.7 aralıklı ana kamera mevcut. Yanında 8MP çözünürlüğünde geniş açı kamerası ve 5MP çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Ön kısımda ise 16MP çözünürlüğünde sensör mevcut. Her iki taraf da HDR çekim yapabiliyor.

Bazı fedakarlıklara rağmen telefonun bataryası 3500mAh kapasitede kalmış. Diğer modellerden çok daha düşük bir kullanım süresi muhtemelen eleştiri konusu olacaktır. Galaxy M40 için 288$ civarında başlangıç fiyatı belirlenmiş.

 

https://www.slashgear.com/galaxy-m40-prefigures-samsungs-unpopular-but-expected-direction-11580157/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Askaparta 1 hf.
Meeeee möööööö
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swat882 2 hf.
Millet akıllı telefona doydu artık.
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Whippoorwill 2 hf.
Pil performansını kullanmadan kötülemek doğru olmaz. Tabi İlk etapta biraz eğreti duruyor.
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Aeris 2 hf.
3500mAh lik bataryayı niye beğenmediniz anlamıyorum. Apple'ın hala en yüksek bataryalı telefonu 3174mAh.
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TearsForFears 2 hf. Aeris
S10da 3400 p30 da 3650 batarya var ama orta segment diye insanlar 4-5k batarya bekliyor herhalde
3500 batarya yeterde artar ama keşke 3.5mm kulaklık girişini kaldırmasalarmış. Yalnız ekran kasa oranı xiaomiden falan daha iyi. Alt çerçevesi rakiplerine göre çok daha ince. Ben a50 yerine bu cihazı almak isterim. Umarım tr de satışa çıkar. A50 gibi 1080p 30 fps ye limitli telefon almak istemem
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TearsForFears 2 hf.
A60 modelinin avrupa versiyonu.
A50 de 4000 batarya vardı bunda kasa biraz daha küçük ama batarya ciddi düşüş yaşamış. 3750 falan olabilirdi. 3500 batarya rahat bir günü çıkarır ama batarya hastalarını tedavi edemez.
A50 gibi ekrandan parmak izi okumuyor, ekranı amoled değil, 3.5 kulaklık girişi yok ve bataryası a50 den daha düşük. Öte yandan A50 den daha iyi işlemcisi, daha iyi arka kamera var. Eğer 2500 civarına gelirse A50 yerine tercih edilebilir.
Batarya testinde 6 saat 45 dk ekran açık süresi veriyor. Aynı testte 4000 bataryalı redmi note 7 pro 8 saat 10 dakika süre alıyor. Yaklaşık 7 saat ekran açık süresi bir güne fazlasıyla yeter.
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DH Misafiri 2 hf.
Halan işlemcinin batarya tasarrufuna etkisi olacağını düşünmeden "3500mah nedir" diye yorum atanlar var.
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mertmert1212 2 hf.
3500 :D?
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Innerpeace 2 hf. yeni yorumcu
Xioami Note 7 gibisi yok. Fiyat/Performans Kralı.
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Şeref60 2 hf.
Böyle bir telefon 3500 mah. Şaka gibi
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wolwes 2 hf.
En başta o plastik çerçeve ve kasadan kurtulmaları lazım. Snapdragon 730 yada 712 olsa parmak izi okuyucu yan tarafta olsa s10e deki gibi,biraz da kamerayı iyileştirip 3000 lira civarına satsalar rekabetçi cihaz olurmuş.
Şaka maka ben parmak izi okuyucu hariç mi 9se ile redmi k20 yi tarif etmişim.
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