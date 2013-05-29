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Dell Kadın Girişimciler Ağı etkinliği 2-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Dell Kadın Girişimciler Ağı etkinliği 2-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek

Dell ve Intel'in sponsor olduğu Dell Kadın Girişimciler Ağı - DWEN 2013 etkinliği bu yıl 4. kez 2-4 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek.

DWEN; dünyanın önde gelen 150 kadın girişimcisini, iş dünyası liderlerini ve basın mensuplarını bir araya getirerek, canlı girişimcilik dünyasındaki en iyi uygulamaların ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlayan bir konferans. 

Yalnızca davetlilerin katıldığı DWEN 2013 konferansı bu yıl ilk kez dünyadaki herkes tarafından takip edilebilmesi amacıyla bazı oturumlar sanal ortamda da yayınlanıyor olacak. 

Etkinlikte, kadınların sahibi olduğu işletmelerin küresel ekonomi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekilmesinin yanı sıra etkinlikte hayata geçirilecek olan bu yılın teması "Geleceğe Yatırın" etrafında birlik sağlanmasını hedefliyor.

Konuşmacılar arasında dünyanın farklı yerlerinden 50 önde gelen girişimci bulunuyor. Bunlardan bazıları;

- Hillary Clinton'ın eski danışmanı ve özel kalem müdürü Cheryl Mills
- Turkish Women's International Network kurucusu Melek Pulatkonak
- Intel Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi yönetim kurulu üyesi Ayşegül İldeniz
- Forbes Woman yayıncısı Moira Forbes
- Dell başkan yardımcısı ve pazarlama tepe yöneticisi Karen Quintos

şeklinde sıralanıyor.

Etkinlik kapsamında Dell, ayrıca Küresel Girişimcilik ve Kalkınma Enstitüsü (GEDI) ile birlikte kadın girişimciliğinin tüm dünyadaki yüksek etkisini ölçmek üzere hazırlanan yeni bir endeksin sonuçlarını açıklayacak. 

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itachi237 5 yıl
Deli Kadın Girişimciler Ağı etkinliği diye okuyan birtek benmiyim ?
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sailorsaturn 5 yıl
bu sefer kesn michael dell de katılıcak bu toplantıya:)
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furkant1 5 yıl
Yorumları okumak için girdim. Kimse birşey yazmamış
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