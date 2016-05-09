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Dell ve EMC yeni bir isimlendirme altında toplanıyor

VMWare şirketini de bünyesine barındıran, bulut depolama ve sanallaştırma konusunda dünya lideri firmalardan EMC, geçen yıl rekor fiyatla Dell tarafından satın alınmıştı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl teknoloji dünyasının en büyük satın alımına imza atan ve EMC firmasını bünyesine katan Dell, isimlendirme konusunda da değişiklik yapıyor. Şimdiye kadar Dell EMC olarak anılan firma artık Dell Technologies oluyor.

EMC, bulut depolama ve sanallaştırma konusunda dünya lideri firmalardan birisi. Dell, özellikle bu sektörün büyüme potansiyelini dikkate alarak EMC firmasına teklif götürdü. Yeni satın alım hamlesi için Silver Lake ve J.P. Morgan ile birlikte çalışan Dell, EMC hissedarlarına hisse senedi başına 33.15$ ödeyecek. Böylece toplamda 67 milyar dolar civarında bir değere ulaşılacak.

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EMC'nin bu kadar büyük bir değere sahip olmasında özellikle VMWare şirketindeki yüzde 80 hissesinin etkili olduğu belirtiliyor. Dell; EMC ve VMWare ile birlikte büyük bilişim şirketleri pazarında  ve KOBİ pazarında varlığını daha da artıracak. EMC tamamen Dell'in bünyesine katılırken, VMWare ise ayrı bir şirket olarak borsada işlem görmeye devam edecek.

Dell ve EMC birleşmesi ile dünyanın en büyük entegre teknoloji şirketinin ortaya çıkacağı belirtiliyor. Bu teknoloji şirketi 2 trilyon dolar büyüklüğündeki bilgi teknolojileri pazarında da liderlik koltuğuna oturacak. Halen Michael Dell’in liderliğini yaptığı Dell Technologies için henüz kimin patron olacağı açıklanmadı. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/dell-and-emc-to-re-brand-after-biggest-business-tech-deal-in-history.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rubisco 3 yıl
lapatid
eren1133Dell bat artık.
Yanlis hatirlamiyorsam haberdeki EMC firmasini 70 kusur milyar dolara satin almisti dell. Bu alim gucuyle yakin zamanda batmasi mumkun degil

Hesabını kitabını detayını elbet bilirler kabul, ama borçlanarak satın alıyorlar. Aldıkları borçda öyle 3 5 değil büyük meblağ. Aldıkları borçlar da uygun uzun vadeli düşük faizli bi finansman modelinden ziyade yüksek getirli pazardaki gibi (hi yield market firmalar gibi).
HY kategorisine giren firmalardan durumu doğru düzgün olan bi problemi olmayn da var, enerji şirketleri gibi batık duruma gelenler de var. ÖBür taraftan HY piyasada işlem geçmeyip bunların ETF'lerinin alttaki varklıklardan daha çok işlem görüp yatırımcının HY bono-tahvilleri değil de bunların ETF'lerine yönelmesi vs. gibi garip gözüken durumlar da var.
En yalın hali işin (belki de bi o kadar garip olan kısmı), sahip olmadığı parayla, firmanın belki kendi varlığı kadar borç altına girip başka firmayı satın alması olayı. Bugünkü rekabet-varolma savaşının geldiği yer açısından bakarsak normal diyebiliriz belki. Birilerinin artık ciddi ciddi elenmesi gerekiyor, sistem herkesi koruyamaz diyorsak, daha ciddi büyüklerden de elenenler olmalı diyorsak, birleşmelerle satın almalarla daha çok yatırımcı çekmek veya arka yolları kurcalayarak rekabette kalmaya çalışıyorlar olmaz diyorsa, bi işe yaramıyor. Ayakta kalma mücadelesi sonuçta. Yeni startuplar içinden görece kısa zmanda milyar $'ı geçip server altyapısı sunan firmalar da var. Az sayıdaki alan dışında herkes herkes tarafından bombalanıyor, ama görece büyük olanlar küçükler tarafından sıkı atış altında gibi. Dell-EMC birleşme-satın alması da (artık neresinden bakılacaksa olaya) bunun gibi.
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