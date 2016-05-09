Dell ve EMC yeni bir isimlendirme altında toplanıyor

Geçtiğimiz yıl teknoloji dünyasının en büyük satın alımına imza atan ve EMC firmasını bünyesine katan Dell, isimlendirme konusunda da değişiklik yapıyor. Şimdiye kadar Dell EMC olarak anılan firma artık Dell Technologies oluyor.

EMC, bulut depolama ve sanallaştırma konusunda dünya lideri firmalardan birisi. Dell, özellikle bu sektörün büyüme potansiyelini dikkate alarak EMC firmasına teklif götürdü. Yeni satın alım hamlesi için Silver Lake ve J.P. Morgan ile birlikte çalışan Dell, EMC hissedarlarına hisse senedi başına 33.15$ ödeyecek. Böylece toplamda 67 milyar dolar civarında bir değere ulaşılacak.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy Tab 4 bu yıl da devam edecek"

EMC'nin bu kadar büyük bir değere sahip olmasında özellikle VMWare şirketindeki yüzde 80 hissesinin etkili olduğu belirtiliyor. Dell; EMC ve VMWare ile birlikte büyük bilişim şirketleri pazarında ve KOBİ pazarında varlığını daha da artıracak. EMC tamamen Dell'in bünyesine katılırken, VMWare ise ayrı bir şirket olarak borsada işlem görmeye devam edecek.

Dell ve EMC birleşmesi ile dünyanın en büyük entegre teknoloji şirketinin ortaya çıkacağı belirtiliyor. Bu teknoloji şirketi 2 trilyon dolar büyüklüğündeki bilgi teknolojileri pazarında da liderlik koltuğuna oturacak. Halen Michael Dell’in liderliğini yaptığı Dell Technologies için henüz kimin patron olacağı açıklanmadı.