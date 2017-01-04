Dell'den dünyanın en ince monitörü

CES 2017 kapsamında Dell yeni bir monitör tanıttı. S2718D ismine sahip bu ultraince 27 inç monitör, Dell'in iddialarına göre "dünyadaki en ince profile sahip monitörü". Şimdilik bu monitörün ölçüleri verilememiş ve bu iddia biraz geniş bir anlama sahip olsa da fotoğraflardan ve teşhir ürününü inceleyenlerin yorumlarında monitörün gerçekten de oldukça ince olduğu anlaşılabiliyor.

Monitörün arka kısmı düz bir tasarıma sahip, çok az eğim var. Monitörü ayakla birleştiren menteşe de basit ama güzel bir tasarıma sahip. Yorumlar genel olarak, çerçevenin ve tasarımın şık ve güzel olduğu yönünde. Monitör ayağının tabanında da, çoğu ultraince monitörde olduğu gibi, ön tarafta ayar düğmeleri ve arka tarafta kablo bağlantı noktaları bulunuyor.

Dell tarafından S2718D modelinin tüm özellikleri henüz açıklanmamış olsa da şimdilik monitörün Quad-HD (2560x1440 piksel) olduğu, son kullanıcıya yönelik çoğu monitörden daha geniş renk aralığı ve daha yüksek kontrast oranı sağladığı biliniyor. Belirtilenlere göre monitör, 178 derecelik görüş açısı sağlıyor. Buna göre, ürünün büyük bir ihtimalle IPS panel içerdiği sonucuna varabiliriz. Ayrıca ekranın HDR teknolojisi barındırdığını belirtelim. Barındırdığı HDR, Dell tarafından geliştirilen versiyon ve "PC kullanıcılarına yönelik geliştirildi"ği belirtiliyor. Bu HDR versiyonu, büyük ihtimalle 4K televizyonlarla rekabet edebilecek seviyede olmayacaktır.

S2718D, 23 Mart 2017'den itibaren 700 dolar yani 2500 TL fiyatla ABD piyasasında olacak. Ülkemizde bu modelin satılıp satılmayacağı, satılacaksa fiyatının nasıl olacağı konusunda henüz bir bilgi yok.

http://www.techradar.com/news/dells-new-27-ultrathin-monitor-claims-to-be-the-worlds-ultra-thinnest