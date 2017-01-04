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Dell'den dünyanın en ince monitörü

Dell, yeni 27 inç monitörünün dünyanın en ince monitörü olduğunu iddia ediyor. Bu monitörün tasarımı, fiyatı, özellikleri ve diğer ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.
2 yıl
2,1b
1
10
Çevre Birimleri
Alper Çakan
Yazar
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Dell'den dünyanın en ince monitörü
CES 2017 kapsamında Dell yeni bir monitör tanıttı. S2718D ismine sahip bu ultraince 27 inç monitör, Dell'in iddialarına göre "dünyadaki en ince profile sahip monitörü". Şimdilik bu monitörün ölçüleri verilememiş ve bu iddia biraz geniş bir anlama sahip olsa da fotoğraflardan ve teşhir ürününü inceleyenlerin yorumlarında monitörün gerçekten de oldukça ince olduğu anlaşılabiliyor.
Monitörün arka kısmı düz bir tasarıma sahip, çok az eğim var. Monitörü ayakla birleştiren menteşe de basit ama güzel bir tasarıma sahip. Yorumlar genel olarak, çerçevenin ve tasarımın şık ve güzel olduğu yönünde. Monitör ayağının tabanında da, çoğu ultraince monitörde olduğu gibi, ön tarafta ayar düğmeleri ve arka tarafta kablo bağlantı noktaları bulunuyor.
Dell tarafından S2718D modelinin tüm özellikleri henüz açıklanmamış olsa da şimdilik monitörün Quad-HD (2560x1440 piksel) olduğu, son kullanıcıya yönelik çoğu monitörden daha geniş renk aralığı ve daha yüksek kontrast oranı sağladığı biliniyor. Belirtilenlere göre monitör, 178 derecelik görüş açısı sağlıyor. Buna göre, ürünün büyük bir ihtimalle IPS panel içerdiği sonucuna varabiliriz. Ayrıca ekranın HDR teknolojisi barındırdığını belirtelim. Barındırdığı HDR, Dell tarafından geliştirilen versiyon ve "PC kullanıcılarına yönelik geliştirildi"ği belirtiliyor. Bu HDR versiyonu, büyük ihtimalle 4K televizyonlarla rekabet edebilecek seviyede olmayacaktır.
S2718D, 23 Mart 2017'den itibaren 700 dolar yani 2500 TL fiyatla ABD piyasasında olacak. Ülkemizde bu modelin satılıp satılmayacağı, satılacaksa fiyatının nasıl olacağı konusunda henüz bir bilgi yok. 

http://www.techradar.com/news/dells-new-27-ultrathin-monitor-claims-to-be-the-worlds-ultra-thinnest Yorum Yaz
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tropik17 2 yıl en beğenilen
Bu nasıl haber? Şu yazılanları okuyun ve anlam vermeye çalışın.
"Monitörün arka kısmı düz bir tasarıma sahip, çok az eğim var. Monitörü ayakla birleştiren menteşe de basit ama güzel bir tasarıma sahip. Yorumlar genel olarak, çerçevenin ve tasarımın şık ve güzel olduğu yönünde. Monitör ayağının tabanında da, çoğu ultraince monitörde olduğu gibi, ön tarafta ayar düğmeleri ve arka tarafta kablo bağlantı noktaları bulunuyor."
Resim yok. Fakat ne anlıyoruz. Arkası düzmüş ama aynı zamanda eğimliymiş. Menteşesi basitmiş ama güzelmiş. Çerçeve ve tasarım şıkmış. Önde düğme arkada bağlantı noktaları varmış.
Bende Asus monitör var. Arkası düz hafif eğim var. Menteşesi basit. Güzelliğine bir şey diyemiyeceğim. Çerçeve bence idare eder. Önde düğme var arkada kablo bağlantısı var.
Haber olsun da...
Bu nasıl haber? Şu yazılanları okuyun ve anlam vermeye çalışın."Monitörün arka kısmı düz bir tasarıma sahip, çok az eğim var. Monitörü ayakla birleştiren me...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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CoreXXX 2 yıl
çok ince ama fiyatı kalın olmuş:)
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DH Misafiri 2 yıl
Abd piyasasında 700 dolar yani 2500 TL olan ürün Türkiye'de 55 inch SUHD bir tv fiyatında olacağı için, çok talep görecek bir ürün olmayacaktır.
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Manchester United 2 yıl
Oha tr fiyatına bak. Normal gamer pc toplanıyor.
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esmerbuyucu 2 yıl
Aklıma ilk gelen;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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St Batuhan 2 yıl
Dell'in geçen seneki 5000 dolarlık oled monitöründen sonra güven sarsıcı durumu var bende. Ürünü genele yaymak gibi bir olayları olmadı. Daha çok şov amaçlı gibi geliyor bu yaptıkları. Ülkemizde zaten her ürününü geniş bir satış ağında göremiyorum. Bu monitör umarım geniş kitleye satışa sunulur. HDR konusunda da var ama tam olarak da yok demişler. Saçma olmuş.
Bu arada link paylaşılmış ve ben de ilk olarak reddit te gördüm haberi. Bir kaç fotoğrafı var ama tek düze bir fotoğraf koyulmuş habere.
edit: bu arada sRGB'nin %99'ndan fazlasını kapsayan monitörler de var diye hatırlıyorum. Parlaklık konusunda da çok daha iyisini yapabilirlerdi.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Yere düşse pert
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Spider_hip 2 yıl
2K monitörlerin fiyatları ucuzlamalı. LG'nin ultrawide monitörleri 600-700TL ye 2560x1080 piksel görüntü verebiliyor. Gayette kaliteli, neredeyse 1 senedir kullanıyorum, çok memnunum. Demek ki o kadar zor bir şey değil. 1080, 1440'a çıkınca fiyatlar maşallah 4K fiyatına yapışıyor hatta geçiyor.
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tropik17 2 yıl en beğenilen
Bu nasıl haber? Şu yazılanları okuyun ve anlam vermeye çalışın.
"Monitörün arka kısmı düz bir tasarıma sahip, çok az eğim var. Monitörü ayakla birleştiren menteşe de basit ama güzel bir tasarıma sahip. Yorumlar genel olarak, çerçevenin ve tasarımın şık ve güzel olduğu yönünde. Monitör ayağının tabanında da, çoğu ultraince monitörde olduğu gibi, ön tarafta ayar düğmeleri ve arka tarafta kablo bağlantı noktaları bulunuyor."
Resim yok. Fakat ne anlıyoruz. Arkası düzmüş ama aynı zamanda eğimliymiş. Menteşesi basitmiş ama güzelmiş. Çerçeve ve tasarım şıkmış. Önde düğme arkada bağlantı noktaları varmış.
Bende Asus monitör var. Arkası düz hafif eğim var. Menteşesi basit. Güzelliğine bir şey diyemiyeceğim. Çerçeve bence idare eder. Önde düğme var arkada kablo bağlantısı var.
Haber olsun da...
1 Yanıt Yanıtla +18
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kartal172 2 yıl tropik17
tarifi caizse:
ubergizmo.com/...
computerbase.de/...
geeky-gadgets.com/...
kaynak aramaya gerek yok.
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CoreXXX 2 yıl
çok ince ama fiyatı kalın olmuş:)
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hazarRS 2 yıl
böyle sabit duran ürünlerin ince-hafif vs olmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Kocaman adaptörlerin de dışarda kalması ayrı bir saçmalık zaten.
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