Dell'den genel kullanıma yönelik 24-inç WQHD monitör: P2416D

Donanım dünyasının oldukça yakında tanıdığı üreticilerden Dell, ürün gamına genel kullanıma yönelik hazırladığı yeni 24-inç'lik WQHD monitör modeli P2416D'yi eklediğini duyurdu.

Firmanın alışılagelmiş tasarım çizgisini koruyan P2416D, yukarıda da bahsettiğimiz üzere daha çok genel kullanıma yönelik etkili bir çözüm oluşturuyor. Teknik olarak 24-inç'lik IPS panelinde 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunan ve sRGB renk uzayının %99'unu kapsayan monitör, ayrıca 60Hz yenileme hızı, 1000:1 kontrast değeri, 178/178 derece görüş açısı, 16.7 milyon renk desteği, 300 cd/m2 parlaklık ve 8 saniye tepki süresi gibi detaylar taşıyor ve bünyesinde DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA ve 4 adet USB 2.0 portları yer alıyor. Özel bacağı sayesinde dikey (pivot) konumda kullanılabilen ve her türlü açı/yükseklik ayarını aktif olarak kullanıcılarına sağlayan Dell P2416D, ses odaklı giriş/çıkış portu ya da hoparlör taşımazken, Dell'in Easy Arrange özelliğiyle tek ekran üzeri etkili pencere organizasyonu da ortaya koyuyor.

Dell'in yeni monitör modeli P2416D, Nisan ayı sonudunda 370$ fiyat etiketiyle satışa çıkmaya hazırlanıyor.

http://www.anandtech.com/show/9140/dell-announces-mainstream-2560x1440-p2416d-display