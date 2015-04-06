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Dell'den genel kullanıma yönelik 24-inç WQHD monitör: P2416D

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,5b
1
13
Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell'den genel kullanıma yönelik 24-inç WQHD monitör: P2416D
 
Donanım dünyasının oldukça yakında tanıdığı üreticilerden Dell, ürün gamına genel kullanıma yönelik hazırladığı yeni 24-inç'lik WQHD monitör modeli P2416D'yi eklediğini duyurdu.
Firmanın alışılagelmiş tasarım çizgisini koruyan P2416D, yukarıda da bahsettiğimiz üzere daha çok genel kullanıma yönelik etkili bir çözüm oluşturuyor. Teknik olarak 24-inç'lik IPS panelinde 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunan ve sRGB renk uzayının %99'unu kapsayan monitör, ayrıca 60Hz yenileme hızı, 1000:1 kontrast değeri, 178/178 derece görüş açısı, 16.7 milyon renk desteği, 300 cd/m2 parlaklık ve 8 saniye tepki süresi gibi detaylar taşıyor ve bünyesinde DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA ve 4 adet USB 2.0 portları yer alıyor. Özel bacağı sayesinde dikey (pivot) konumda kullanılabilen ve her türlü açı/yükseklik ayarını aktif olarak kullanıcılarına sağlayan Dell P2416D, ses odaklı giriş/çıkış portu ya da hoparlör taşımazken, Dell'in Easy Arrange özelliğiyle tek ekran üzeri etkili pencere organizasyonu da ortaya koyuyor.
Dell'in yeni monitör modeli P2416D, Nisan ayı sonudunda 370$ fiyat etiketiyle satışa çıkmaya hazırlanıyor.

http://www.anandtech.com/show/9140/dell-announces-mainstream-2560x1440-p2416d-display Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 4 yıl
süper bir monitör olmuş.. 24"te o çözünürlük gayet güzel..
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yenerbalcı 4 yıl
6 bit + hifrc LG panel çöp
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zdniz 4 yıl
16:10 formatında olaydı iyi olurdu
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Beybifeys 4 yıl
Ofis için çok kullanışlı ancak fiyat bandının biraz daha düşmesi gerekiyor. Zira bu kur seviyesinde pek de alınabilir değil benim için.
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MxFxOx 4 yıl
free sync ve g-sync mönitörler ne zaman yaygınlaşacak ?
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stradivardi 4 yıl
Hayal kırıklığına mı uğradın :) Firmalar sadece oyun oynayanlar için var zaten :)
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cosica 4 yıl
8 saniye tepki süresi?
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fakcakaya 4 yıl
oyun oynanmaz bunla..!
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bocekgrafik 4 yıl
Dell'in 8 ms tepki süreli monitörleri, çoğu firmanın 2 ms diye satılan monitöründen iyidir.
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bocekgrafik 4 yıl cosica
Dell'in 8 ms tepki süreli monitörleri, çoğu firmanın 2 ms diye satılan monitöründen iyidir.
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