Dell'in tableti Streak, İngiltere'de sim kilitsiz satışa sunuldu

Bu ayın başında O2 tarafından satışa sunulan Dell'in Android'li 5 inçlik tableti Streak, sonunda Dell'in çevrimiçi mağazasından sim kilitsiz olarak satışa sunuldu. 449 Pound etiketiyle satışa sunulan Dell'in tableti, Streak, artık her operatör ile uyumlu çalışabilecek.

Streak'in özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse;

5" boyutunda ekran

800x480 piksel çözünürlük, çoklu dokunmatik desteği

1GHz frekansında çalışan Qualcomm'un Snapdragon işlemcisi

5MP çözünürlüğünde kamera, VGA internet kamerası

microSD kart desteği

Ortam ışığı sensörü, ivme ölçer, yakınlık sensörü, GPS, e-pusula

UMTS 2100 / 900 MHz, GSM / EDGE 1900 / 1800 / 900 / 850 MHz desteği

HSDPA 7.2 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps