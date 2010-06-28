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Dell'in tableti Streak, İngiltere'de sim kilitsiz satışa sunuldu

8 yıl
7,8b
1
8
Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Bu ayın başında O2 tarafından satışa sunulan Dell'in Android'li 5 inçlik tableti Streak, sonunda Dell'in çevrimiçi mağazasından sim kilitsiz olarak satışa sunuldu. 449 Pound etiketiyle satışa sunulan Dell'in tableti, Streak, artık her operatör ile uyumlu çalışabilecek.

Streak'in özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse;

  • 5" boyutunda ekran
  • 800x480 piksel çözünürlük, çoklu dokunmatik desteği
  • 1GHz frekansında çalışan Qualcomm'un Snapdragon işlemcisi
  • 5MP çözünürlüğünde kamera, VGA internet kamerası
  • microSD kart desteği
  • Ortam ışığı sensörü, ivme ölçer, yakınlık sensörü, GPS, e-pusula
  • UMTS 2100 / 900 MHz, GSM / EDGE 1900 / 1800 / 900 / 850 MHz desteği
  • HSDPA 7.2 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps

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LaFleur- 8 yıl
Nvidia nin tableti vardi sanki tegra diye o ne durumda bilen var mi ?
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sahafiec 8 yıl
...
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colins547 8 yıl
Android li tablet de süper ya . Şu tablet artık piyasaya yayılsa da ülkemize de gelse. Bende netbook ları bitiren tabletler olur
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Emre Kocakaya 8 yıl

colins547

Android li tablet de süper ya . Şu tablet artık piyasaya yayılsa da ülkemize de gelse. Bende netbook ları bitiren tabletler olur



Netbooklar bitmez ama satışları bir hayli düşer gibi..
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nighty 8 yıl
iphone 4 alirken o2 calisnalarinin birinde gordum. biraz inceledim, baya iyiye benziyordu. ta ki eleman elinde benim iphone kutumla gelene kadar :)
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mcff 8 yıl
senin sebeke sorunu devam ediyor mu? ediyorsa firmware restore yaptın mı? yapmadıysan deneme sansın var mı?


nighty

iphone 4 alirken o2 calisnalarinin birinde gordum. biraz inceledim, baya iyiye benziyordu. ta ki eleman elinde benim iphone kutumla gelene kadar :)

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Batuist 8 yıl
bu tabletin 5"lik ekranında o çözünürlük az gibi... amoled ekranlarda bile daha sık piksel üretiyor samsung...
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