Dell'in tableti Streak, İngiltere'de sim kilitsiz satışa sunuldu

Haber Editörü
Bu ayın başında O2 tarafından satışa sunulan Dell'in Android'li 5 inçlik tableti Streak, sonunda Dell'in çevrimiçi mağazasından sim kilitsiz olarak satışa sunuldu. 449 Pound etiketiyle satışa sunulan Dell'in tableti, Streak, artık her operatör ile uyumlu çalışabilecek.
Streak'in özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse;
- 5" boyutunda ekran
- 800x480 piksel çözünürlük, çoklu dokunmatik desteği
- 1GHz frekansında çalışan Qualcomm'un Snapdragon işlemcisi
- 5MP çözünürlüğünde kamera, VGA internet kamerası
- microSD kart desteği
- Ortam ışığı sensörü, ivme ölçer, yakınlık sensörü, GPS, e-pusula
- UMTS 2100 / 900 MHz, GSM / EDGE 1900 / 1800 / 900 / 850 MHz desteği
- HSDPA 7.2 Mbps / HSUPA 5.76 Mbps
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Netbooklar bitmez ama satışları bir hayli düşer gibi..