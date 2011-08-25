Deloitte: ABD sonraki 5 yıl 4. nesil iletişim teknolojilerine 53 milyar dolar yatırım yapabilir

4. nesil iletişim teknolojileri genel olarak 4G şeklinde tabir edilir. 3G'nin bir sonraki nesli olarak tanımlansa da aslında içerisinde iki farklı teknoloji barındırmaktadır. Bunlardan birisi 48km’lik bir alan içerisinde kablosuz olarak 100Mbps download / 60Mbps upload hızlarına ulaşabilen WiMAX teknolojisi diğeri ise şu an kullandığımız 3G mobil veri iletiminin bir sonraki versiyonu olan 100Mbps download / 60Mbps upload hızlarına ulaşabilen uzun dönem dönüşümü-LTE teknolojisi. Bu teknolojilerin gelişmiş versiyonları 1Gbps sınırına kadar çıkabiliyor.





Pek çok teknoloji firması WiMAX teknolojisine yatırım yaparken dev operatörlerin de katkısıyla asıl ağırlık LTE teknolojisine verilmiş durumda. Ülkemizde henüz testleri devam eden LTE teknolojisi ABD ve Güney Kore gibi ülkelerde operatörlerin rekabet ettiği bir alan haline gelmiş durumda. 4G teknolojilerine yapılan yatırımlar ise devasa boyutlara ulaşıyor.





İstatistik ve danışma şirketi Deloitte'nin yayınladığı rapora göre ABD kablosuz iletişim şirketleri 4G teknolojisine önümüzdeki 5 yılda 53 milyar dolar yatırım yapacak. Ürün gamıyla birlikte bu rakam 151 milyar dolara ulaşacak.





4G teknolojisi sayesinde açılan iş pozisyonu sayısı ise 771 000 olacak. Deloitte şirketlerin 4G için en düşük yatırımının 25 milyon dolar seviyesinde seyredeceğini ve bu yüzden 5 yıl içerisinde 3G’den 4G'ye geçişin beklenenden yavaş olacağını belirtiyor.





Bu alanda ilk adımı atan ABD operatörleri diğer ülkelerdeki operatörlerden daha hızlı 4G teknolojisini entegre edecekler.





Deloitte İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Phil Admunson güçlü iletişim teknolojilerine yapılan yatırımların ekonomik bir yükseliş ve iş yaratma motoru olarak geri döneceğini vurguluyor. 4G'nin potansiyel faydaları 3G döneminde yaşanan talep ve yeniliklerden daha fazlasını insanlığa sunacak.