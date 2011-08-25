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Deloitte: ABD sonraki 5 yıl 4. nesil iletişim teknolojilerine 53 milyar dolar yatırım yapabilir

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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4. nesil iletişim teknolojileri genel olarak 4G şeklinde tabir edilir. 3G'nin bir sonraki nesli olarak tanımlansa da aslında içerisinde iki farklı teknoloji barındırmaktadır. Bunlardan birisi 48km’lik bir alan içerisinde kablosuz olarak 100Mbps download / 60Mbps upload hızlarına ulaşabilen WiMAX teknolojisi diğeri ise şu an kullandığımız 3G mobil veri iletiminin bir sonraki versiyonu olan 100Mbps download / 60Mbps upload hızlarına ulaşabilen uzun dönem dönüşümü-LTE teknolojisi. Bu teknolojilerin gelişmiş versiyonları 1Gbps sınırına kadar çıkabiliyor.

Pek çok teknoloji firması WiMAX teknolojisine yatırım yaparken dev operatörlerin de katkısıyla asıl ağırlık LTE teknolojisine verilmiş durumda. Ülkemizde henüz testleri devam eden LTE teknolojisi ABD ve Güney Kore gibi ülkelerde operatörlerin rekabet ettiği bir alan haline gelmiş durumda. 4G teknolojilerine yapılan yatırımlar ise devasa boyutlara ulaşıyor.

İstatistik ve danışma şirketi Deloitte'nin yayınladığı rapora göre ABD kablosuz iletişim şirketleri 4G teknolojisine önümüzdeki 5 yılda 53 milyar dolar yatırım yapacak. Ürün gamıyla birlikte bu rakam 151 milyar dolara ulaşacak.

4G teknolojisi sayesinde açılan iş pozisyonu sayısı ise 771 000 olacak. Deloitte şirketlerin 4G için en düşük yatırımının 25 milyon dolar seviyesinde seyredeceğini ve bu yüzden 5 yıl içerisinde 3G’den 4G'ye geçişin beklenenden yavaş olacağını belirtiyor.

Bu alanda ilk adımı atan ABD operatörleri diğer ülkelerdeki operatörlerden daha hızlı 4G teknolojisini entegre edecekler.  

Deloitte İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Phil Admunson güçlü iletişim teknolojilerine yapılan yatırımların ekonomik bir yükseliş ve iş yaratma motoru olarak geri döneceğini vurguluyor. 4G'nin potansiyel faydaları 3G döneminde yaşanan talep ve yeniliklerden daha fazlasını insanlığa sunacak.

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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
inşallah ülkemize geldiğinde 100mb kotayla satılmaz.
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Batuist 7 yıl
Birincisi 3Gnin çıkış tarihi ve ülkemize geliş tarihini hatırlarsak 4Gnin ne zaman gelebileceğini az çok tahmin edebiliriz. Bir istatistik ve danışma şirketinin 5 yıl içerisinde 3G’den 4G'ye geçişin beklenenden yavaş olacağını belirtiyor ise bunun bizim ülkemize gelmesi 10 yılı bulur düşüncesindeyim. Ha gelse bile bazı şehir merkezlerinde sırf bizde de var demek için bir kaç baz istasyonu kurulur.. Bu telekomum VDSL teknolojisine benzedi. adamlar o kadar reklam yaptılar ki dünyanın en hızlı internet sunan şirketlerinnden biriyiz diye vdsl'i çıkardılar ama yıllar geçti aradan adı var kendi yok. 4Gde bir süre tıpkı telekomun vdsl teknolojisine benzeyecek.. tabi bayağı bir yıl aradan sonra.. Daha 3Gnin nimetlerinden adam gibi yararlanamamış olan insanlara 4Gyi nasıl sunarlar merak ediyorum... 100Mbit teorik download hızı pratikte ülkemde ancak 10Mbit olur ki onu da 250MB adil kota sınırı ile sunarlar ve fiyatıda cep yakar..
Birincisi 3Gnin çıkış tarihi ve ülkemize geliş tarihini hatırlarsak 4Gnin ne zaman gelebileceğini az çok tahmin edebiliriz. Bir istatistik ve danışma şirketinin...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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e1ektronick 7 yıl
Batuist
Birincisi 3Gnin çıkış tarihi ve ülkemize geliş tarihini hatırlarsak 4Gnin ne zaman gelebileceğini az çok tahmin edebiliriz. Bir istatistik ve danışma şirketinin 5 yıl içerisinde 3G’den 4Gye geçişin beklenenden yavaş olacağını belirtiyor ise bunun bizim ülkemize gelmesi 10 yılı bulur düşüncesindeyim. Ha gelse bile bazı şehir merkezlerinde sırf bizde de var demek için bir kaç baz istasyonu kurulur.. Bu telekomum VDSL teknolojisine benzedi. adamlar o kadar reklam yaptılar ki dünyanın en hızlı internet sunan şirketlerinnden biriyiz diye vdsli çıkardılar ama yıllar geçti aradan adı var kendi yok. 4Gde bir süre tıpkı telekomun vdsl teknolojisine benzeyecek.. tabi bayağı bir yıl aradan sonra.. Daha 3Gnin nimetlerinden adam gibi yararlanamamış olan insanlara 4Gyi nasıl sunarlar merak ediyorum... 100Mbit teorik download hızı pratikte ülkemde ancak 10Mbit olur ki onu da 250MB adil kota sınırı ile sunarlar ve fiyatıda cep yakar..

+1903
en pis nokta da surasi, dikkatli okuyun.
Orijinalden alıntı: Batuist
100Mbit teorik download hızı pratikte ülkemde ancak 10Mbit olur ki onu da 250MB adil kota sınırı ile sunarlar ve fiyatıda cep yakar..
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!3!ack 7 yıl
Hort
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Batuist 7 yıl
Birincisi 3Gnin çıkış tarihi ve ülkemize geliş tarihini hatırlarsak 4Gnin ne zaman gelebileceğini az çok tahmin edebiliriz. Bir istatistik ve danışma şirketinin 5 yıl içerisinde 3G’den 4G'ye geçişin beklenenden yavaş olacağını belirtiyor ise bunun bizim ülkemize gelmesi 10 yılı bulur düşüncesindeyim. Ha gelse bile bazı şehir merkezlerinde sırf bizde de var demek için bir kaç baz istasyonu kurulur.. Bu telekomum VDSL teknolojisine benzedi. adamlar o kadar reklam yaptılar ki dünyanın en hızlı internet sunan şirketlerinnden biriyiz diye vdsl'i çıkardılar ama yıllar geçti aradan adı var kendi yok. 4Gde bir süre tıpkı telekomun vdsl teknolojisine benzeyecek.. tabi bayağı bir yıl aradan sonra.. Daha 3Gnin nimetlerinden adam gibi yararlanamamış olan insanlara 4Gyi nasıl sunarlar merak ediyorum... 100Mbit teorik download hızı pratikte ülkemde ancak 10Mbit olur ki onu da 250MB adil kota sınırı ile sunarlar ve fiyatıda cep yakar..
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techraven 7 yıl
700k iş olanağı..
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müntekim 7 yıl
771.000 yeni istihdam biraz abartı olmamış mı? bunların bir kısmı 3g personelinden aktarılmayacak mı?
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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
inşallah ülkemize geldiğinde 100mb kotayla satılmaz.
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MxFxOx 7 yıl
50 milyar dolar iyi para nasıl bir yatırımdır sıfırdan mı inşa edecekler ?
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Glitz 7 yıl
telefon yatırımı yazısını ve miktarı duyunca apple haberi zannettim ama abd yazıyormuş :D
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