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Delphi Otomotiv'in otonom Audi QS5 modeli 5,600 km'lik turunu tamamlamayı başardı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Delphi Otomotiv'in otonom Audi QS5 modeli 5,600 km'lik turunu tamamlamayı başardı
Geçtiğimiz günlerde başlangıç haberini verdiğimiz Delphi Otomotiv'in otonom Audi QS5 modeli, planlanan 5,600 km'lik turunu başarılı şekilde tamamladı.
Bu doğrultuda San Francisco'dan New York'a uzanan 5,600 km'lik yolu 9 günde herhangi bir kazaya karışmadan %99 (Çok özel durumlarda sürücüye geçiş yapılmış) oranında otonom şekilde geçmeyi başaran otonom Audi QS5, yol boyunca farklı hava şartları, öfkeli sürücüler, yol çalışmaları, köprüler ve tüneller gibi birçok unsurla etkili bir şekilde başa çıkımış durumda. Bu yolcuğu tamamlamasını ise altı adet uzun menzilli radara, dört adet kısa menzilli radara, üç adet kameraya, altı adet lidar sensörüne ve firmanın gelişmiş sürücü yardım sistemine borçlu olan araç, tahminler doğrultusunda da yolculuk sonucunda 3TB'lik gerçek yaşam verisi topladı.
Toplanan bu verilerin firmanın gelecek çalışmaları için çok önemli güvenlik ve sürüş bilgileri sağlayacağı belirtiliyor. Yolcuğun 9 güne ayrılan videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.delphi.com/delphi-drive Yorum Yaz
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V4LKyR 4 yıl
QS5 de iyi araba ha. Neden bi Albea veya ne bileyim... Clio Symbol ile yapmazlar böyle şeyleri?
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rorschach_ 4 yıl V4LKyR
V4LKyR
QS5 de iyi araba ha. Neden bi Albea veya ne bileyim... Clio Symbol ile yapmazlar böyle şeyleri?

Ülkelerden bazilari bulaşık makinesi, çamaşır makinesiyle uğraşır.
Bazıları jetlerle, uzay araçlarıyla, mikroçiplerle uğraşır.
Otomobil markalarıda buna benziyor :)
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umut_baris 4 yıl
Sürücü kullanmadıktan sonra anlamsız.

Bu sefer ehliyet almaya gerek yok diyenler çıkacak?

O kadar şoför işsiz mi kalsın?
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