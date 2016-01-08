Delphi, V2E teknolojisi ile otonom sürece seviye atlatıyor

Kabul etsek de etmesek de otonom otomobiller geliyor ve şirketler sürekli olarak çalışmalarına devam ederek geleceği daha güvenli kurmanın yollarını arıyor. Bu firmalar arasında başı çeken isimlerden Delphi, V2E teknolojisi ile otonom sürece seviye atlatmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde San Francisco'dan New York'a uzanan 5,600 km'lik yolu %99 oranında otonom çalışan otomobil modeli ile başarıyla geçerek adından söz ettiren Delphi, otonom kontrol sürecindeki yeni aşamayı V2E (Türkçe'ye araç ile herşey arasındaki bağlantı şeklinde çevrilebilir) teknolojisi ile gözler önüne seriyor. Firmanın bu teknolojisi ile otonom otomobil modelleri trafikteki diğer araçlar yanında yayalar, trafik ışıkları ve hatta levhalar ile bile iletişim kurabiliyor ve böylece sıfır trafik kazasının olduğu bir dünya hayal ediliyor.

Araçların birbirleri ile yerleştirilen özel kamera ve sensör birimleri ile haberleşebileceğini belirten Delphi, insan - araç arasındaki iletişimi ise akıllı telefonlara yerleştirilen özel çip birimleriyle gerçekleştirmeyi hedefliyor. Trafik ışıklarını ve tabelaları belirleme sürecinde DSCR sistemi devreye girerken, Delphi'nin teknolojisi aynı zamanda kör virajlarda görsel bildirim sağlayabiliyor ve sürücüler arkadaşları ya da ailesi ile "sürüş paylaşma" özelliği üzerinden hızlıca bağlantı kurabiliyor.

Delphi'nin V2E teknolojisini aslında toplu bir terim olarak en üstte yer alıyor ve altında sadece araç ile araç ya da insan ile araç gibi kategoriler yer alıyor. V2V yani "araç ile araç" arası iletişimi kuran sistemin sektörde ilk olarak 2017 model Cadillac CTS içerisinde yer verileceği belirtilirken, süreç hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda yer alıyor.

http://delphi.com/media/media-releases/Details/Delphi%20advances%20automated%20vehicle%20project%20at%20CES%20adds%20V2E%20technologies