Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Delphi, V2E teknolojisi ile otonom sürece seviye atlatıyor

CES 2016 fuarında teknolojinin hemen her alanında olduğu gibi yeni otonom otomobil sistemleri de tanıtıldı. Bu isimlerden Delphi, V2E teknolojisi ile sürece seviye atlamayı hedefliyor.
3 yıl
4,4b
1
1
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Delphi, V2E teknolojisi ile otonom sürece seviye atlatıyor
Kabul etsek de etmesek de otonom otomobiller geliyor ve şirketler sürekli olarak çalışmalarına devam ederek geleceği daha güvenli kurmanın yollarını arıyor. Bu firmalar arasında başı çeken isimlerden Delphi, V2E teknolojisi ile otonom sürece seviye atlatmayı hedefliyor.
Geçtiğimiz yıl içerisinde San Francisco'dan New York'a uzanan 5,600 km'lik yolu %99 oranında otonom çalışan otomobil modeli ile başarıyla geçerek adından söz ettiren Delphi, otonom kontrol sürecindeki yeni aşamayı V2E (Türkçe'ye araç ile herşey arasındaki bağlantı şeklinde çevrilebilir) teknolojisi ile gözler önüne seriyor. Firmanın bu teknolojisi ile otonom otomobil modelleri trafikteki diğer araçlar yanında yayalar, trafik ışıkları ve hatta levhalar ile bile iletişim kurabiliyor ve böylece sıfır trafik kazasının olduğu bir dünya hayal ediliyor.
Araçların birbirleri ile yerleştirilen özel kamera ve sensör birimleri ile haberleşebileceğini belirten Delphi, insan - araç arasındaki iletişimi ise akıllı telefonlara yerleştirilen özel çip birimleriyle gerçekleştirmeyi hedefliyor. Trafik ışıklarını ve tabelaları belirleme sürecinde DSCR sistemi devreye girerken, Delphi'nin teknolojisi aynı zamanda kör virajlarda görsel bildirim sağlayabiliyor ve sürücüler arkadaşları ya da ailesi ile "sürüş paylaşma" özelliği üzerinden hızlıca bağlantı kurabiliyor.
Delphi'nin V2E teknolojisini aslında toplu bir terim olarak en üstte yer alıyor ve altında sadece araç ile araç ya da insan ile araç gibi kategoriler yer alıyor. V2V yani "araç ile araç" arası iletişimi kuran sistemin sektörde ilk olarak 2017 model Cadillac CTS içerisinde yer verileceği belirtilirken, süreç hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda yer alıyor.
Delphi, V2E teknolojisi ile otonom sürece seviye atlatıyor
 

http://delphi.com/media/media-releases/Details/Delphi%20advances%20automated%20vehicle%20project%20at%20CES%20adds%20V2E%20technologies Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OneMinuteTR 3 yıl
Tanıtım videosu koyulmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sanal gerçeklik için uçuş simülatörü 3 yıl Farklı fonksiyonları ile dikkat çeken Hesvitband fitness bileklikleri CES 2016 fuarında 3 yıl En iyi sanal gerçeklik tecrübesi için 7 kat daha fazla güce ihtiyaç var 3 yıl Game of Thrones'un ne zaman döneceği belli oldu 3 yıl 2si1 "Cracksiz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Cem Yılmaz'lı İftarlık Gazoz'un ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl Patlamayan Hoverboard SWAGTRON 3 yıl Xiaomi Redmi 3, 4100mAh batarya ile geliyor 3 yıl iPhone 7'de 3.5 mm kulaklık girişine ilişkin son durumlar netleşiyor. 3 yıl Samsung'un geçen yıl son çeyrek mali raporları beklentilerin altında 3 yıl SanDisk flash belleklere yeni kapasite seçenekleri 3 yıl Gigabyte Brix mini PC serisi, Thunderbolt 3 desteğine kavuştu 3 yıl CES 2016 yenilikçi drone' lara sahne oluyor. 3 yıl İşçi çıkaran Foxconn'a devlet yardımı 3 yıl Apple hisseleri son 15 ayın en düşük rakamlarına geriledi 3 yıl MSI'dan grafik kartı dışarıda hepsi-bir-arada bilgisayar 3 yıl iPhone 7’nin kulaklığı profesyonel özellikler ile gelebilir 3 yıl DokiWatch ile çocukları takip etmek kolaylaşıyor 3 yıl GoPro'dan herkese hitap eden 360 derecelik kamera geliyor 3 yıl Aston Martin ve Letv ortaklığının ilk Meyvesi Ces 2016'da görücüye çıktı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Delphi, V2E teknolojisi ile otonom sürece seviye atlatıyor Sonraki Oculus Rift'e sisteminiz hazır mı? 3 yıl Asus'un şık tasarımlı projektörü her yere götürülebiliyor 3 yıl Google, Project Tango için uygulama fikirleri arıyor 3 yıl İsviçreli bilim adamlarından cep telefonlarını ucuzlatacak teknoloji 3 yıl Autel Robotics'den gelişmiş drone: Kestrel 3 yıl Panasonic'ten ve Facebook'tan dev işbirliği 3 yıl Xiaomi Redmi 3, 12 Ocak'ta geliyor 3 yıl LockSmart Travel ile valiziniz güvende 3 yıl Microsoft, yakında kendi "SIM" kartını duyurabilir 3 yıl SanDisk Extreme 510 SSD, dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor 3 yıl YouTube'a "HDR" desteği geliyor 3 yıl Motorola markası tarihe gömülüyor 3 yıl Samsung Galaxy View maç keyfiyle piyasaya çıkıyor 3 yıl Airbus'dan "drone" önleme teknolojisi 3 yıl Candy Crush Jelly Saga ile bağımlılığa devam 3 yıl Facebook Messenger 800 milyonu geçti 3 yıl Samsung'dan dünyanın ilk çerçevesiz kavisli monitörü 3 yıl Korsan oyunlar için darağacı göründü 3 yıl Volkswagen için asıl korkulu süreç yeni başlıyor 3 yıl Amazon kendi işlemcilerini üretmeye hazırlanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim