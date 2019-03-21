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Deniz suyundan hidrojen yakıtı üretilebilecek

Bilim insanları,deniz suyu kullanarak hidrojen yakıtı üretmenin yeni bir yolunu buldular. Heyecan verici bu gelişme ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.
2 ay
5,3b
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14
Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
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Bilim insanları, enerji üretiminde heyecan verici gelişmelere önderlik edecek bir buluşa imza atarak deniz suyundan hidrojen yakıtı üretmenin yeni bir yolunu buldular.

Stanford Üniversitesinde görevli araştırmacılar; güneş enerjisi ve elektrotlar yardımıyla, San Francisco körfezinden aldıkları tuzlu sudan yakıt üretmeyi başarmışlar. Yakıt üretmek için kullanılan benzer yöntemler olduğu bilinse de bahse konu teknikler yakıt üretimi için saflaştırılmış suya ihtiyaç duyuyorlar. Yeni yöntemle birlikle kullanılacak kaynağın bolluğu düşünüldüğünde, üretilecek yakıta yönelik potansiyelin de büyük olacağı ifade ediliyor.

Araştırmacılar; Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan, “ Güneş enerjisi desteğiyle deniz suyunun ileri derecede sürdürülebilir biçimde hidrojen ve oksijen yakıtlarına ayrılması” adlı makalede, keşifleri ile ilgili detayları paylaşmışlar.

Normal şartlar altında, deniz suyunda bulunan tuzun bahse konu ayrıştırmayı yapacak anodu hızla aşındıracağı belirtiliyor. Ancak bulunan yeni teknikle bilim insanları, söz konusu anodu eksi yüklü parçacıklarla kaplamışlar. Bu sayede anot, klorürü itme gücüne ve aşınmaya karşı yüksek bir dirence sahip olmuş. Netice itibariyle de elektrolizörün düşük voltajla ve yüksek akımda 1,000 saatten fazla çalışabilmesi mümkün kılınmış.

Büyük bir potansiyel barındırıyor 

Prof. Hongjie Dai’ye göre bulunan yöntem,  güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanıldığında daha da fazla hidrojen yakıtı elde etme potansiyeline sahip. Söz konusu tezini kanıtladığı sunumunda Dai, “Ancak araştırmacılar, yakıt üretimi konusundaki kararı üreticilere bırakma niyetindeler.” ifadelerini kullanmış.

Standford Üniversitesince geliştirilen yöntemden farklı ancak benzer sonuçlara imza atan bir gelişme de Belçika’da yaşanmıştı. Belçikalı bilim insanlarının bulduğu yöntem ise havadaki nemden hidrojen gazı üretme prensibine dayanıyordu. Özel üretilen bir güneş panelinin güneş ışığını hidrojen gazına dönüştürdüğü teknik de Dai ve ekibinin bulduğu yöntem gibi henüz emekleme aşamasında. Yine de elde edilen sonuçların ileride bir devrim yaratması muhtemel görünüyor.


https://electrek.co/2019/03/18/hydrogen-fuel-from-seawater/ Yorum Yaz
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B-veritas 2 ay en beğenilen
Denizler kalmıştı tam olarak dokunmadığımız, bu gelişme iyi oldu.
Dünya'yı erken öldürmek için elimizden geleni yapıyoruz.
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dedemlililer 1 ay
Niye sanki yüzyılın buluşuymuş gibi haber yapmışlar anlamadım. Haberde bahsi geçen olay basit bir elektroliz işlemi. Aynı şeyi evinizde suya elektrik vererek sizde yapabilirsiniz.
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goki85 2 ay
hep secim zamani cikiyor bu haberler ??
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_tayfun_ 2 ay
Bu buluşta diğer alternatifler gibi sessizliğe bürünüp tekrar kaybolacak.
Neden?
Çünkü petrol babaları daha ölmedi !
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Askaparta 2 ay
Deniz tuzu piyasası hobaaaa.
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The.Mafia 2 ay
Suya zam gelir artık 😀
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gs09gs09 2 ay
Ulan nasil safsuda elektrik akimi iletiliyor mu ki elektroliz dışında bisi mi bu? Bizi yillarca yediler mi yani
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tostumm 2 ay
İçten yanmalı motorlar hidrojene uyarlanarak çalıştırılabiliyor. Üretim maliyeti ve patlama riski olmasa hem daha pratik hem de çevreye zararsız, istenirse hidrojenden pilleri dolduracak enerji elde edilip elektrikli arabalara da yakıt sağlayabiliyor, lithium gibi zararlı pillerden çok gelecekteki yakıtımızın hidrojen olması muhtemel, çalışmaların ağırlığı bu yönde olmalı.
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qoqoCAN 2 ay
ama 500 yıl sonra kullanılabilir demi ^^
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Sunrise. 2 ay yeni yorumcu
Bu deniz suyunu içme suyuna çevirmek çok mu zor
İleride su sıkıntısı olursa bu yöntemle susuz kalmaz kimse
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TetraYazilim 2 ay Sunrise.
Deniz suyunun arıtılması çok maliyetli, ayrıca yağmur suyu mutlaka gerekiyor. Arıtılan suda bazı özellikler kaybolduğu için eksiğini tamamlamak adına yağmur suyu lazımmış.
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cmbzk 2 ay
Dünyalar kadar su denizlerde boş boş duruyor. Değerlendirmek lazım.
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cryptdlg 2 ay cmbzk
Filtreleme olayı maliyetli. Şuan için mevcut kaynaklar çok sıkıntı çıkarmadığı içinde kimse bu maliyeti üstlenip millete arıtılmış deniz suyu içirmeye girişmez, çok zorda kalmadıkça çözüm değil yani.
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güneş panelleri, alternatif enerji kaynakları ve
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