Deniz suyundan hidrojen yakıtı üretilebilecek

Bilim insanları, enerji üretiminde heyecan verici gelişmelere önderlik edecek bir buluşa imza atarak deniz suyundan hidrojen yakıtı üretmenin yeni bir yolunu buldular.

Stanford Üniversitesinde görevli araştırmacılar; güneş enerjisi ve elektrotlar yardımıyla, San Francisco körfezinden aldıkları tuzlu sudan yakıt üretmeyi başarmışlar. Yakıt üretmek için kullanılan benzer yöntemler olduğu bilinse de bahse konu teknikler yakıt üretimi için saflaştırılmış suya ihtiyaç duyuyorlar. Yeni yöntemle birlikle kullanılacak kaynağın bolluğu düşünüldüğünde, üretilecek yakıta yönelik potansiyelin de büyük olacağı ifade ediliyor.

Araştırmacılar; Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlanan, “ Güneş enerjisi desteğiyle deniz suyunun ileri derecede sürdürülebilir biçimde hidrojen ve oksijen yakıtlarına ayrılması” adlı makalede, keşifleri ile ilgili detayları paylaşmışlar.

Normal şartlar altında, deniz suyunda bulunan tuzun bahse konu ayrıştırmayı yapacak anodu hızla aşındıracağı belirtiliyor. Ancak bulunan yeni teknikle bilim insanları, söz konusu anodu eksi yüklü parçacıklarla kaplamışlar. Bu sayede anot, klorürü itme gücüne ve aşınmaya karşı yüksek bir dirence sahip olmuş. Netice itibariyle de elektrolizörün düşük voltajla ve yüksek akımda 1,000 saatten fazla çalışabilmesi mümkün kılınmış.

Büyük bir potansiyel barındırıyor

Prof. Hongjie Dai’ye göre bulunan yöntem, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanıldığında daha da fazla hidrojen yakıtı elde etme potansiyeline sahip. Söz konusu tezini kanıtladığı sunumunda Dai, “Ancak araştırmacılar, yakıt üretimi konusundaki kararı üreticilere bırakma niyetindeler.” ifadelerini kullanmış.

Standford Üniversitesince geliştirilen yöntemden farklı ancak benzer sonuçlara imza atan bir gelişme de Belçika’da yaşanmıştı. Belçikalı bilim insanlarının bulduğu yöntem ise havadaki nemden hidrojen gazı üretme prensibine dayanıyordu. Özel üretilen bir güneş panelinin güneş ışığını hidrojen gazına dönüştürdüğü teknik de Dai ve ekibinin bulduğu yöntem gibi henüz emekleme aşamasında. Yine de elde edilen sonuçların ileride bir devrim yaratması muhtemel görünüyor.

https://electrek.co/2019/03/18/hydrogen-fuel-from-seawater/