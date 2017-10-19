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Denuvo, oyunları bir gün dahi koruyamıyor

Oyunların kırılmasını önlemek veya kötü ihtimalle geciktirmek amaçlı geliştirilen Denuvo anti-tamper teknolojisi artık bir günde kırılıyor. Firmaların ne gibi önlemler alacağı merak konusu.
1 yıl
4,1b
1
26
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Denuvo, oyunları bir gün dahi koruyamıyor
Oyunların kırılmasını önleme amaçlı geliştirilen Denuvo anti-tamper teknolojisini kullanan South Park Fractured But Whole bir gün içinde kırıldı.
South Park Fractured But Whole'dan önce Middle-earth: Shadow of War, Total War: Warhammer II ve FIFA 18 de bir gün içinde kırılmıştı.
Oyunların en çok sattığı dönem çıktıktan sonraki ilk haftasıdır. Denuvo ile yayıncı ve geliştirici firmalar oyunun ilk haftadan kırılmamasını yeterli olarak görüyordu ancak oyunların 24 saat dahi koruyamamasıDenuvo'yu anlamsız bir hale getiriyor.
Bu durumda Denuvo'ya anti-tamper teknolojisini güçlendirecek ya da yayıncı firmalar Denuvo'dan uzaklaşıp başka çözümler getirmeye çalışacak. Bethesda Softworks ikinci seçeneğe kaymış gibi görünüyor. Firma The Evil Within 2'nin Denuvo korumasını oyun çıkmadan kaldırmıştı. Wolfenstein II: The New Colossus'ta kullanıp kullanmayacağını henüz bilmiyoruz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Denuvo_Artik_Oyunlari_Bir_Gun_Dahi_Koruyamiyor-88643.htm Yorum Yaz
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berkayjan 1 yıl en beğenilen
Dijital ortamda bir şeyin korunması ciddi anlamda zor. Bu yarışın içinde olan bir sürü grup var ve kim daha önce kırarsa saygınlığı o kadar artıyor.
CODEX
BALDMAN
CPY
STEAMPUNKS
Bu gruplar çaba sarf ederek kırmayı başardılar. Denuvo'nun kullandığı algoritmayı çözdüler ve artık oyunların kırılmadan durması zor gerçekten.
Hatta artık PS4 bile kırmaya başladılar ilk firmware'dan.
Ayrıca SKIDROW'a baya üzüldüm. Adamlar hatırlarsanız Denuvo ilk çıktığında "artık oyunları kıramayız" demişlerdi. Reddit'te baya gülünç duruma düştüler kapak olup.
Dijital ortamda bir şeyin korunması ciddi anlamda zor. Bu yarışın içinde olan bir sürü grup var ve kim daha önce kırarsa saygınlığı o kadar artıyor.CODEX
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1 Yanıt Yanıtla +23
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12 Angry Men 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Hayret kimse koymamış. :D
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seckinim 1 yıl
İçeriğinin kaliteli ve fiyatı makul olduktan sonra bir oyunun DRM'li olup olmamasının satışlarını etkilemeyeceğinin en güzel örneğidir Witcher 3. DRM olmadan piyasaya çıktı ve 2017 Mart ayı rakamlarına göre toplamda 250Mil.$ gelir elde etmiş ve üçleme olarak toplamda 25Mil. adet satılmış.
İçeriğinin kaliteli ve fiyatı makul olduktan sonra bir oyunun DRM'li olup olmamasının satışlarını etkilemeyeceğinin en güzel örneğidir Witcher 3. DRM olmadan pi...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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LambayaFunfDe 1 yıl
Steampunks ağlatıyor bu ara ne zamandır sakindi piyasa iyi oldu biraz oyun oynayalım yahu
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maxmania 1 yıl
oyun firmaları kusura bakmasın ama hakediyorlar. gördük beklentisi yüksek olan oyunlarda batıracaklarını anlayınca twitchteki yayıncılara yasak getirmelerini. 1 dolar etmeyecek normalde oyunun ilk halinin içinde olan bölümün sadece 2 satır kodla aktif edilmesini. bethesda oyunlarını modlanabilir yapmasıyla akdirimi alan firma ama dlc denen kavramı oyun dünyasına sokarak bir o kadar da nefretimi kazanmıştır. fallout 4 te kendi modlarını para ile satışa çıkarttı ama bir çoğu işe yaramayan, işe yarayanların ise önceden mod yapımcılarının yaptığı modların kopyası. hele son mass effect oyunu, yayın yasağının en büyük örneği.
siz oyun firması olarak kaliteli yapım ve abartısız fiyatlı tam oyun çıkartın, oyunsever kitle zaten sizin oyununuzu hakediyorsa parasını vererek alır. parasını veripte kimse saçma drm korumasıyla uğraşmak istemez.
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MR.BERK 1 yıl
300 TL ye oyun çıkarırsanız daha çoook kırılırsınız.
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Ketsue 1 yıl
3DM artık korsan bitti demişti.
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xamaximax 1 yıl
artık konsollarda kırılsa ya sırf bu yüzden pc topladım ama konsol oyunlarına 10 oyun için 2000 tl vermek Türkiye şartlarına uymuyor
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hector_1990 1 yıl
işin çözümü belli konsollara önce çıkacak daha sonra pc ye port edilecek daha önce gördük 2010 2011 gibi pc ye oyun çok geç çıkıyor bazı oyunlar çıkmıyordu
gta v pc ye çıkana kadar 2 yıl geçti ondan sonra bile kırık oyunlar sorunluydu
benim anlamadığım oyunlar pahallı satılıyor doğru çıkan bir çok oyun 60 usd etmez çünkü çabuk tüketiliyor ve boş içerik bu yüzden pc de torrent yapanlara çok kızamıyorum bu yüzden ama işi çok abartan troller var
ben konsol da oyun oynuyorum
korsan içerik emek hırsızlığıdır ve bende asgari ücret ile çalışıyorum
illa bir oyun çıktığı zaman onu 2-3 gün sonra oynamak zorunda değilsin sonra oynasan bir parçan eksilmez ve cebinde para kalır
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nForcer 1 yıl
Aynısını BSC'deki habere de yazdım, buraya da yazıyorum:
Kırılmayacak kod yoktur. O yüzden kopya korumalarına yatırdıkları servetleri oyun fiyatlarından düşseler daha çok satış yaparlar.
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Tugrul_512bit 1 yıl
1400 TL maaş alınırken ve oyun fiyatları 200-300 TL iken daha çok asker çıkar codexe.
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X-FI 1 yıl
CODEX ve STEAMPUNKS birleşti, CODEPUNKS olmuşlar.
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Kirk Lee 1 yıl
Bu oyun kırma işi korsanlar için meydan okuma ve birbirleri arasında sidik yarıştırmak gibi bir şey oldu artık. Oyun kıramayanı dövüyorlar heralde.

Yapımcılar Denuvo gibi ıvır zıvıra para dökeceğine oyun fiyatlarını makul düzeye çekseler bu işten daha karlı çıkarlar. Onlar bunu yapıncaya kadar steam indirimlerini takip etmeye devam
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