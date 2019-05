Denuvo, oyunları bir gün dahi koruyamıyor

Oyunların kırılmasını önleme amaçlı geliştirilen Denuvo anti-tamper teknolojisini kullanan South Park Fractured But Whole bir gün içinde kırıldı.

South Park Fractured But Whole'dan önce Middle-earth: Shadow of War, Total War: Warhammer II ve FIFA 18 de bir gün içinde kırılmıştı.

Oyunların en çok sattığı dönem çıktıktan sonraki ilk haftasıdır. Denuvo ile yayıncı ve geliştirici firmalar oyunun ilk haftadan kırılmamasını yeterli olarak görüyordu ancak oyunların 24 saat dahi koruyamamasıDenuvo'yu anlamsız bir hale getiriyor.

Bu durumda Denuvo'ya anti-tamper teknolojisini güçlendirecek ya da yayıncı firmalar Denuvo'dan uzaklaşıp başka çözümler getirmeye çalışacak. Bethesda Softworks ikinci seçeneğe kaymış gibi görünüyor. Firma The Evil Within 2'nin Denuvo korumasını oyun çıkmadan kaldırmıştı. Wolfenstein II: The New Colossus'ta kullanıp kullanmayacağını henüz bilmiyoruz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Denuvo_Artik_Oyunlari_Bir_Gun_Dahi_Koruyamiyor-88643.htm