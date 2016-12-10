Denuvo'ya bir darbe de DOOM'dan

Oyunculuğun kanayan yarası korsan kullanıma karşı kırılmaz denilerek ortaya çıkan Denuvo'nun kırılmasının ardından Denuvo'dan vazgeçen yapımcılar olmuştu. 2016'daki AAA yapımlardan olan DOOM'dan da Denuvo tamamen kaldırıldı.

3 Ay Garantisi

Denuvo, oyunun çıkışından itibaren 3 ay boyunca kırılmama garantisi veriyor yapımcılara. Bu süre içerisinde oyun kırılırsa eğer oyunun kırılmasından dolayı ortaya çıkacak zararı Denuvo karşılıyor. Bethesta'nın bu garanti koşulundan yararlanmak için DOOM oyunundan Denuvo'yu kaldırdığı söyleniyor.

DOOM'un çıkışından kısa süre sonra kırılması firmayı hayal kırıklığına uğratmış olacak ki Denuvo'yu tamamen kaldırma kararı almışlar. Resmi olarak Denuvo'nun neden kaldırıldığı konusunda firmalar tarafından bir açıklama yapılmazken sadece Denuvo'nun kaldırılığı bilgisi verilmiş durumda.

http://www.guru3d.com/news-story/denuvo-protection-under-fire-gets-removed-from-doom.html