Denuvo'ya bir darbe de DOOM'dan

Oyunculuğun kanayan yarası korsan kullanıma karşı kırılmaz denilerek ortaya çıkan Denuvo'nun kırılmasının ardından Denuvo'dan vazgeçen yapımcılar olmuştu. 2016'daki AAA yapımlardan olan DOOM'dan da Denuvo tamamen kaldırıldı.
3 Ay Garantisi
Denuvo, oyunun çıkışından itibaren 3 ay boyunca kırılmama garantisi veriyor yapımcılara. Bu süre içerisinde oyun kırılırsa eğer oyunun kırılmasından dolayı ortaya çıkacak zararı Denuvo karşılıyor. Bethesta'nın bu garanti koşulundan yararlanmak için DOOM oyunundan Denuvo'yu kaldırdığı söyleniyor.
DOOM'un çıkışından kısa süre sonra kırılması firmayı hayal kırıklığına uğratmış olacak ki Denuvo'yu tamamen kaldırma kararı almışlar. Resmi olarak Denuvo'nun neden kaldırıldığı konusunda firmalar tarafından bir açıklama yapılmazken sadece Denuvo'nun kaldırılığı bilgisi verilmiş durumda.
http://www.guru3d.com/news-story/denuvo-protection-under-fire-gets-removed-from-doom.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Akıllara zarar insanlar var , nasıl büyümüşler nasıl bu yaşa gelmişler belgesel çekilmesi lazım .
Benim çok yakın arkadaşlarım var onlarada yavaştan orjinal oyun almayı sevdirdim . Şİmdi diyorlar ki daha çok keyif alıyorum . Para verdim hemen bitsin istemiyorum , her yerine bakıyorum oyunun yazıyorlar . Eskiden HDD yi alır bana gelirlerdi , bende sorry bro bunlar steam oyunu sende çalışmaz der yollardım . Halbuki çevrim dışı olarak oynayabiliyorlar
Zorlaya zorlaya düzelttim bir kaçını şimdi onlar bana mesaj atıyor indirim dönemi yaklaşıyor sen ne alacaksın diye .