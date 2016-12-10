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Denuvo'ya bir darbe de DOOM'dan

Oyun dünyasının sancılarından birisi olan korsan oyunlar ve buna karşı çıkan ancak gidişatı daha da kötüleştiren Denuvo... DOOM'da Denuvo'dan vazgeçildi ve tamamen kaldırıldı.
2 yıl
3,4b
1
17
Oyunlar
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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 Oyunculuğun kanayan yarası korsan kullanıma karşı kırılmaz denilerek ortaya çıkan Denuvo'nun kırılmasının ardından Denuvo'dan vazgeçen yapımcılar olmuştu. 2016'daki AAA yapımlardan olan DOOM'dan da Denuvo tamamen kaldırıldı.

 3 Ay Garantisi

 Denuvo, oyunun çıkışından itibaren 3 ay boyunca kırılmama garantisi veriyor yapımcılara. Bu süre içerisinde oyun kırılırsa eğer oyunun kırılmasından dolayı ortaya çıkacak zararı Denuvo karşılıyor. Bethesta'nın bu garanti koşulundan yararlanmak için DOOM oyunundan Denuvo'yu kaldırdığı söyleniyor.
DOOM'un çıkışından kısa süre sonra  kırılması firmayı hayal kırıklığına uğratmış olacak ki Denuvo'yu tamamen kaldırma kararı almışlar. Resmi olarak Denuvo'nun neden kaldırıldığı konusunda firmalar tarafından bir açıklama yapılmazken sadece Denuvo'nun kaldırılığı bilgisi verilmiş durumda.

http://www.guru3d.com/news-story/denuvo-protection-under-fire-gets-removed-from-doom.html Yorum Yaz
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Taharetmusluğu 2 yıl en beğenilen
Durum öğle iğrençki bilgisayar dizsek ps alsak oyun almaya paramız yetmiyo yapımcılarda bişey diyemiyorum abim bilgisayar mühendisi en saçma uygulama için harcadığı vakti biliyorum ama ps2 ps3almış olan ben bu miktarları kaldıramıyacağım için ps4ü almadım ve pcyle devam ettim sorarsan korsan hak almaktır farkındayım ama heryere trailer girerekde göz hakkına giriyolar can çektiriyolar lol gibi oyunlar para kazanırkende bu yollara yönelsinler reklam koyulsun yoksa birmoyuna bu oaraları vetmek aylık maaşı bıraktırır
Durum öğle iğrençki bilgisayar dizsek ps alsak oyun almaya paramız yetmiyo yapımcılarda bişey diyemiyorum abim bilgisayar mühendisi en saçma uygulama için harca...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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alito 2 yıl
CPY grubu en geç 1 ay içinde kırıyor Denuvo korumasını. O yüzden korsan bekleyen oyuncuyu çok etkilemiyor bu süre. Oyun firmaları her ülkenin ekonomisine göre kur belirlese, zamanla korsan diye bir şey kalmayacak aslında.
CPY grubu en geç 1 ay içinde kırıyor Denuvo korumasını. O yüzden korsan bekleyen oyuncuyu çok etkilemiyor bu süre. Oyun firmaları her ülkenin ekonomisine göre k...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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MALTHAEL 2 yıl
Oyun dilenen dilenciler var , 1 dolarlık oyunu almayan ölücüler var . Birde bu korsan kullanan tayfa var . Bunların yanı sıra senaryolu oyuna para verilmez siz salaksınız oyuna para veriyorsunuz biz torrent akıyoruz . Ayda 15 oyun bitiriyorum diyeni de var . Birde indirdim ben bunu Türkçe değilmiş lanet olsun sizin yapacağınız oyuna diyeni var .
Akıllara zarar insanlar var , nasıl büyümüşler nasıl bu yaşa gelmişler belgesel çekilmesi lazım .

Benim çok yakın arkadaşlarım var onlarada yavaştan orjinal oyun almayı sevdirdim . Şİmdi diyorlar ki daha çok keyif alıyorum . Para verdim hemen bitsin istemiyorum , her yerine bakıyorum oyunun yazıyorlar . Eskiden HDD yi alır bana gelirlerdi , bende sorry bro bunlar steam oyunu sende çalışmaz der yollardım . Halbuki çevrim dışı olarak oynayabiliyorlar

Zorlaya zorlaya düzelttim bir kaçını şimdi onlar bana mesaj atıyor indirim dönemi yaklaşıyor sen ne alacaksın diye .


Oyun dilenen dilenciler var , 1 dolarlık oyunu almayan ölücüler var . Birde bu korsan kullanan tayfa var . Bunların yanı sıra senaryolu oyuna para verilmez siz ...
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DH Misafiri 2 yıl
candy crash, angry birds, clash of clans gibi yapımlar sahiplerine bir dünya para kazandırabiliyorsa bu oyun fiyatları 5-10 dolar seviyesinde satılıp oyun içi içerikten kazanmayı hedefleseler korsanlar zaten bu işle uğraşmaz kimse korsan aramaz. 250 -300 hatta 400 tlye oyun satılıyorsa kimse kusura bakmasın korsan oynarız arkadaş.
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2PÁC 2 yıl
İlk olarak oyun 13 mayıs günü çıktı. CPY oyunu 7 eylül günü kırdı. Yani 3 ay 25 gün sonra kırılmış. Hemen hemen yaklaşık 4 ay. Denuvo burda verdiği garanti koşulunu yerine getirmiş. Oyun 3 ay içinde kırılmamış. Kaldırılmasında başka bir sebeb olmalı bu da performans ile alakalı olabilir.
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soneday 2 yıl
En iyi koruma sistemi fiyatları adam gibi mantıklı seviyeye düşürmektir. Son zamanlarda denuvonun olduğu çoğu oyunlar çok fahiş fiyatlara satılmaya başlandı. Bence korsan içerik bitmemeli, yapımcılar az daha akıllanmalı.
1 Yanıt Yanıtla +5
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interwap 2 yıl soneday
soneday

En iyi koruma sistemi fiyatları adam gibi mantıklı seviyeye düşürmektir. Son zamanlarda denuvonun olduğu çoğu oyunlar çok fahiş fiyatlara satılmaya başlandı. Bence korsan içerik bitmemeli, yapımcılar az daha akıllanmalı.

Fiyatı 20 veya 50 dolar yapabilir. 10 dolar son kullanıcıya ulaşan masraf desen 10 ve 40 dolar yapımcı, yayıncı, dağıtıcı vs. kârı olsa oyunların 4 kat fazla satılması gerekir ki aynı kârı yapsınlar. Zannetmiyorum böyle bir şey olsun.
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MALTHAEL 2 yıl
Oyun dilenen dilenciler var , 1 dolarlık oyunu almayan ölücüler var . Birde bu korsan kullanan tayfa var . Bunların yanı sıra senaryolu oyuna para verilmez siz salaksınız oyuna para veriyorsunuz biz torrent akıyoruz . Ayda 15 oyun bitiriyorum diyeni de var . Birde indirdim ben bunu Türkçe değilmiş lanet olsun sizin yapacağınız oyuna diyeni var .
Akıllara zarar insanlar var , nasıl büyümüşler nasıl bu yaşa gelmişler belgesel çekilmesi lazım .

Benim çok yakın arkadaşlarım var onlarada yavaştan orjinal oyun almayı sevdirdim . Şİmdi diyorlar ki daha çok keyif alıyorum . Para verdim hemen bitsin istemiyorum , her yerine bakıyorum oyunun yazıyorlar . Eskiden HDD yi alır bana gelirlerdi , bende sorry bro bunlar steam oyunu sende çalışmaz der yollardım . Halbuki çevrim dışı olarak oynayabiliyorlar

Zorlaya zorlaya düzelttim bir kaçını şimdi onlar bana mesaj atıyor indirim dönemi yaklaşıyor sen ne alacaksın diye .


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stalker(1979) 2 yıl
3 ay korumayı başarırsa zaten çoğu oyuncu oyunu satın alma yoluna gider. Böyle yöntemler yerine oyunları ucuzlatsalar daha çok satış yaparlardı. Tabi ki oyun 5 TL bile olsa korsan indirecek aç gözlüler olacaktır.
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Barni Moloztaş 2 yıl
PES 17 Denuvo korumalı değil miydi? İlk gün kırdılar.
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34dxf 2 yıl Barni Moloztaş
Barni Moloztaş
PES 17 Denuvo korumalı değil miydi? İlk gün kırdılar.

1 ay sonra kirabildiler pes17 yi
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alito 2 yıl
CPY grubu en geç 1 ay içinde kırıyor Denuvo korumasını. O yüzden korsan bekleyen oyuncuyu çok etkilemiyor bu süre. Oyun firmaları her ülkenin ekonomisine göre kur belirlese, zamanla korsan diye bir şey kalmayacak aslında.
1 Yanıt Yanıtla +11
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bersgurs 2 yıl alito
alito

CPY grubu en geç 1 ay içinde kırıyor Denuvo korumasını. O yüzden korsan bekleyen oyuncuyu çok etkilemiyor bu süre. Oyun firmaları her ülkenin ekonomisine göre kur belirlese, zamanla korsan diye bir şey kalmayacak aslında.

Oyun satışlarının çoğu avrupa ve amerikada oluyor ki iki bölgede de 60$/60€ fiyatından sunuluyor oyunlar. Korsanı azaltmak için fiyatının ilk buralarda düşmesi gerekir.
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tekserkan 2 yıl
Arkadaşlar bu tarz koruma yöntemlerinin oyunun performansını etkileyebilceğini düşünüyorum.Bununla ilgili bilgisi olan var mı?
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Taharetmusluğu 2 yıl en beğenilen
Durum öğle iğrençki bilgisayar dizsek ps alsak oyun almaya paramız yetmiyo yapımcılarda bişey diyemiyorum abim bilgisayar mühendisi en saçma uygulama için harcadığı vakti biliyorum ama ps2 ps3almış olan ben bu miktarları kaldıramıyacağım için ps4ü almadım ve pcyle devam ettim sorarsan korsan hak almaktır farkındayım ama heryere trailer girerekde göz hakkına giriyolar can çektiriyolar lol gibi oyunlar para kazanırkende bu yollara yönelsinler reklam koyulsun yoksa birmoyuna bu oaraları vetmek aylık maaşı bıraktırır
1 Yanıt Yanıtla +18
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Turtle7 2 yıl Taharetmusluğu
Taharetmusluğu

Durum öğle iğrençki bilgisayar dizsek ps alsak oyun almaya paramız yetmiyo yapımcılarda bişey diyemiyorum abim bilgisayar mühendisi en saçma uygulama için harcadığı vakti biliyorum ama ps2 ps3almış olan ben bu miktarları kaldıramıyacağım için ps4ü almadım ve pcyle devam ettim sorarsan korsan hak almaktır farkındayım ama heryere trailer girerekde göz hakkına giriyolar can çektiriyolar lol gibi oyunlar para kazanırkende bu yollara yönelsinler reklam koyulsun yoksa birmoyuna bu oaraları vetmek aylık maaşı bıraktırır

Bende çok pahalı die düşünüyordum ama araştırdım şöyle birşey var ps4 oyunlarını 90 TL gibi fiyatlara bulabiliryosunuz AAA yapımları ki diğer daha düşük yapımlar 50-70 TL arası gidin ps kafelere sorun yada bunun gibi yerlere orjinal oyunları baya uygun fiyata nereeyse %50 yi geçen farklar oluyor. Yani bir maaşı bırakmak zorunda değilsin şuan örneğin Unc4 alsan 1 ayını rahat geçirrsin o oyunla her ay bir oyun alsan sana koymaz bence, emeğe saygı diorum sizde oyuncu tarafından oyun yapan tarafına geçtiğinizde farkına varıcaksınız bunun.
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2K 2 yıl
11 GB'lık update gelince bu ne diye bakmıştım ve Denuvo'un kaldırılmasını oyuncular istiyor diye yaptıklarını düşünmüştüm ama değilmiş demek ki.
Denuvo'un satışlara bir etkisi var mı bilmiyorum fakat bana çok etkisi yokmuş gibi geliyor korsan indiren adam bekliyor ya da oynamıyor, orijinal oynayan adam zaten orijinal alıyor Denuvo olsun olmasın.
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