Depreme dayanıklı yatak konsepti!

Deprem, ülkemizin çok acı bir şekilde öğrendiği ve halen gerekli önlemleri tam olarak almadığı önemli bir doğa olayı. İnsaları genellikle uykuda yakalayan ve kaçma şansı dahi tanımayan bu doğal afete çözüm ise konsept bir yataktan geliyor.

Rus mucit Dahir Semenov tarafından hazırladığı belirtilen (Konu hakkında 2010 yılında Wang Wenxi tarafından alınmış bir patent de bulunuyor) deprem yatağı, şimdilik sadece bilgisayar üzerinde hazırlanmış animasyonlar ile tanıtılıyor. Bünyesinde yer alan sensörler ile depremi algılandığı zaman üzerindeki kişiyi içine çeken ve hızlıca metal üzerini kapatan yatak, kağıt üzerinde büyük yıkımlarda dahi kişileri hayatta tutabiliyor.

Alt tarafına yerleştirilen su ve yiyecek maddeleri ile kurtarma ekipleri gelene kadar kişilere ciddi bir zaman sağlayan ürün, aşağıda yer alan video içerisinde görebileceğiniz üzere birçok farklı kombinasyon halinde çalışma gösterebiliyor. Klostrofobi (Kapalı yerde kalma fobisi) sorunu bulunanlar için nispeten açık tasarımlar da geliştiren Semenov'un fikrinde elbette birçok soru işareti de bulunuyor. Bu noktada akıllara ilk olarak yatağın tek kişi için tasarlanmış olması, boyutları nedeniyle evlere nasıl yerleştirileceği ve içine alma sürecinde araya kısılma tehlikesi geliyor.

İnsanlık için faydalı bir konsept olmasına rağmen yatağın kolay kolay gerçeğe dönüşme ihtimali bulunmuyor. Bu noktada çok büyük yüklere dayanabilen masalar daha mantıklı bir çözüm olarak görünüyor.

http://www.digitaltrends.com/home/this-earthquake-proof-bed-drops-you-out-of-harms-way/