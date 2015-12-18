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Depreme dayanıklı yatak konsepti!

Deprem faktöründen korunmak için yıllardır birçok proje geliştiriliyor. Konsept halindeki bir yatak ise olası yıkım durumlarında kişileri içine alarak hayatta kalmalarını sağlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Depreme dayanıklı yatak konsepti!

Deprem, ülkemizin çok acı bir şekilde öğrendiği ve halen gerekli önlemleri tam olarak almadığı önemli bir doğa olayı. İnsaları genellikle uykuda yakalayan ve kaçma şansı dahi tanımayan bu doğal afete çözüm ise konsept bir yataktan geliyor.
Rus mucit Dahir Semenov tarafından hazırladığı belirtilen (Konu hakkında 2010 yılında Wang Wenxi tarafından alınmış bir patent de bulunuyor) deprem yatağı, şimdilik sadece bilgisayar üzerinde hazırlanmış animasyonlar ile tanıtılıyor. Bünyesinde yer alan sensörler ile depremi algılandığı zaman üzerindeki kişiyi içine çeken ve hızlıca metal üzerini kapatan yatak, kağıt üzerinde büyük yıkımlarda dahi kişileri hayatta tutabiliyor.
Alt tarafına yerleştirilen su ve yiyecek maddeleri ile kurtarma ekipleri gelene kadar kişilere ciddi bir zaman sağlayan ürün, aşağıda yer alan video içerisinde görebileceğiniz üzere birçok farklı kombinasyon halinde çalışma gösterebiliyor. Klostrofobi (Kapalı yerde kalma fobisi) sorunu bulunanlar için nispeten açık tasarımlar da geliştiren Semenov'un fikrinde elbette birçok soru işareti de bulunuyor. Bu noktada akıllara ilk olarak yatağın tek kişi için tasarlanmış olması, boyutları nedeniyle evlere nasıl yerleştirileceği ve içine alma sürecinde araya kısılma tehlikesi geliyor.
İnsanlık için faydalı bir konsept olmasına rağmen yatağın kolay kolay gerçeğe dönüşme ihtimali bulunmuyor. Bu noktada çok büyük yüklere dayanabilen masalar daha mantıklı bir çözüm olarak görünüyor.
Depreme dayanıklı yatak konsepti!
 

http://www.digitaltrends.com/home/this-earthquake-proof-bed-drops-you-out-of-harms-way/ Yorum Yaz
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Umutcan 3 yıl en beğenilen
Bildiğin tabuta dönüşüyor, üzerine kaç ton beton parçaları düşünce o kapağı açamayacaksın dolayısıyla içinde aç susuz öleceksin.
İkinci nokta hadi buna çözüm bulsalar, tetiklenme problemleri olacaktır. Sarsıntıları vs. deprem algılayıp evde bir anda hapsetmesin sizi

Depremden böyle ucuz yöntemlerle değil, sağlam binalarla korunulur. Deprem öldürmez, adi yapılmış binalar öldürür.
Bildiğin tabuta dönüşüyor, üzerine kaç ton beton parçaları düşünce o kapağı açamayacaksın dolayısıyla içinde aç susuz öleceksin.İkinci nokta hadi buna çö...
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Spiderhip 3 yıl
Anladığım kadarıyla üstünde cinsel münasebet şansı yok :D Deprem sanabilir
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ylmzsngl 3 yıl
Deprem bu hayatın bir gerçeği. Binaların sağlam olması gerektiği doğru ama kaç kişi var oturduğu binayı sağlam diye düşünmeyerek bugün terk edebilecek? Dolayısı ile milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul için Bina güvenliği şurda dursun çoğu ilçe bile gözden çıkarılmış durumda. Dolayısı ile kişisel güvenliğin sağlanması açısından düşünülebilir. Sensörlerin devreye girmemesi durumunda manuel bir buton olmalı. Diğer geliştirilmesi gereken yönleri konusunda arkadaşların yorumlarına katılıyorum. Her evde bir deprem çantası olmalı. Hatta deprem anında buna benzer odaların tasarlandığını bile duymuştum. Bence oldukça önemli bir konu. en azından birkere daha düşünmemize sebep olduğu için DH'e teşekkürler.
Deprem bu hayatın bir gerçeği. Binaların sağlam olması gerektiği doğru ama kaç kişi var oturduğu binayı sağlam diye düşünmeyerek bugün terk edebilecek? Dolayısı...
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CaRviLLE 3 yıl
Umutcan
Bildiğin tabuta dönüşüyor, üzerine kaç ton beton parçaları düşünce o kapağı açamayacaksın dolayısıyla içinde aç susuz öleceksin. İkinci nokta hadi buna çözüm bulsalar, tetiklenme problemleri olacaktır. Sarsıntıları vs. deprem algılayıp evde bir anda hapsetmesin sizi
Depremden böyle ucuz yöntemlerle değil, sağlam binalarla korunulur. Deprem öldürmez, adi yapılmış binalar öldürür.

Okumadan yorum yapmışsın arkadaşım içinde aç susuz falan kalmıyosun alt kısımda kumanya malzemeleri var onu da düşünmüşler
1 Yanıt Yanıtla +2
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Umutcan 3 yıl CaRviLLE
CaRviLLE

Umutcan

Bildiğin tabuta dönüşüyor, üzerine kaç ton beton parçaları düşünce o kapağı açamayacaksın dolayısıyla içinde aç susuz öleceksin. İkinci nokta hadi buna çözüm bulsalar, tetiklenme problemleri olacaktır. Sarsıntıları vs. deprem algılayıp evde bir anda hapsetmesin sizi
Depremden böyle ucuz yöntemlerle değil, sağlam binalarla korunulur. Deprem öldürmez, adi yapılmış binalar öldürür.


Okumadan yorum yapmışsın arkadaşım içinde aç susuz falan kalmıyosun alt kısımda kumanya malzemeleri var onu da düşünmüşler

Okudum, o malzemeler ülkemiz şartlarında yetmez. 17-18 gün sonra hala ceset çıkarıyorlardı hatırlatırım.
Dediğim gibi çok açıdan saçma gelebilecek bir önlem, yatakta yakalanacağının garantisi de yok. Hatta kendi evinde yakalanacağının bile garantisi yok.
Ya işyerinde veya misafirlikte yakalansan ? Ülkedeki tüm binalar depreme karşı güçlendirilmedikçe korunmak mümkün değil. Burada da iş devlete ve belediyelere düşüyor.
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kadirirdem 3 yıl
oldukça gereksiz olmuş...
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C.CEMİL 3 yıl
büyük deprem yaşamış olsanız bunlara hayran kalırdınız
Yalova depremi sonrasında yatak odasına çelik bölüm yaptıranlar bile oldu
arabamızın bagajında aylarca depremde lazım olabilecek malzemeleri taşıdık

bence müthiş bir tasarım ,lakin deprem sırasında orada yatıyor olursan kurtulma imkanın olabilir ,diğer türlü çok şiddetli depremde oraya ulaşamadan ölürsün
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Ciclista 3 yıl
Adam nereye zıçacak onun içinde?
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112112acil 3 yıl
9gag de gördüğümde ne gülmüştüm... hala gülüyorum :D
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mesincır 3 yıl
Simülasyonlar güzel olmuş. En çok aklıma yatan üçüncü model oldu. İçeriden sökülebilen paneller olmalı ki belki bir açıklıktan hava alınır ya da dışarıya seslenilir filan. Daha önceden odanın içine çelik destek yapan bir firma vardı.
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Spiderhip 3 yıl
Anladığım kadarıyla üstünde cinsel münasebet şansı yok :D Deprem sanabilir
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arel.gr 3 yıl
hont.
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tricore 3 yıl
4.5 metre tavan. hmm
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theyapici 3 yıl
depremde yatakta olma ihtimalin e göre alınabilir ama kanepede uyuya kaldın diyelim yaaa
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ylmzsngl 3 yıl
Deprem bu hayatın bir gerçeği. Binaların sağlam olması gerektiği doğru ama kaç kişi var oturduğu binayı sağlam diye düşünmeyerek bugün terk edebilecek? Dolayısı ile milyonlarca insanın yaşadığı İstanbul için Bina güvenliği şurda dursun çoğu ilçe bile gözden çıkarılmış durumda. Dolayısı ile kişisel güvenliğin sağlanması açısından düşünülebilir. Sensörlerin devreye girmemesi durumunda manuel bir buton olmalı. Diğer geliştirilmesi gereken yönleri konusunda arkadaşların yorumlarına katılıyorum. Her evde bir deprem çantası olmalı. Hatta deprem anında buna benzer odaların tasarlandığını bile duymuştum. Bence oldukça önemli bir konu. en azından birkere daha düşünmemize sebep olduğu için DH'e teşekkürler.
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profecco 3 yıl
Tamamıyle fiyasko bir icat. Evleri sağlam yapmak yerine böyle bir icat almak hiç mantıklı değil. Zaten bulan da bir Rus. Amerikalıların 100 yıl önce yaptığı gökdelenler bile bugün sağlam ayakta ve halen kullanılıyor düşünsenize. 130 yıllık çelik köprüyü kullanıyorlar halen.
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