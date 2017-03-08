Deri naklini geliştirmek için robotlar kullanılacak

Günümüzde deri nakli konusunda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri, laboratuvar ortamında hazırlanan dokunun insanlara nakledildikten sonra şeklini koruyamaması. Bunun başlıca sebebi laboratuvar ortamında hareketsiz kalan dokunun insan hareketlerinden doğacak gerilmelere karşı hazır olmaması.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için yeni yöntemler arayan Oxford Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, çareyi robotlarda buldular. Laboratuvar ortamında geliştirilen dokuların insan hareketlerine uyum sağlaması için bu dokular önce robotlara giydirilecek. İnsansı robotlar üzerinde geliştirilen bu dokular, böylece hem şekil hem de harekete uyum sağlama konusunda hazır hale gelecek.

Hatta ileride bu robotların nakil yapılacak kişinin anatomisini yansıtacak şekilde tasarlanabileceği ve bu sayede nakledilecek dokunun kişiye çok daha uygun hale getirilebileceği söyleniyor. Deri naklinde çok daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlayacak bu yeni yöntem, bunun yanı biyonik sistemlerinin gelişimine de fayda sağlayabilir. Oxford Üniversitesi'nde görevli ekip, yeni geliştirdikleri bu yöntemin gerçek derinin mekanik sistemler ile birleştirilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyor.

https://www.engadget.com/2017/03/06/robots-wear-flesh-to-improve-transplants/