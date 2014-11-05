Desire 820'ye farklı bir yorum : Desire 820s





Son dönemde HTC'nin başarılı akıllı telefon modellerini üzerinde bazı değişiklikler yaparak farklı versiyonlar altında yeniden pazara sürdüğünü görüyoruz. One M8-One E8 çizgisinden sonra Desire 820-Desire 820s ikilisi karşımıza çıktı.





Çin'de resmiyet kazanan Desire 820s modelinin orijinalinden tek farkı işlemcisi. 64-bit evreninden uzaklaşmayan Desire 820s, Snapdragon 615 yerine MediaTek'in MT6752 yongaseti ile geliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Snapdragon 615 yongaseti 4+4 Cortex-A53 yapısıya dikkat çekiyor ve big.LITTLE formunu kullanıyordu. Yongaseti bu açıdan bir ilke imza atıyordu. Ayrıca gerekli durumlarda 8 çekirdek de devreye girebiliyordu.





MT6752 ise 1.7GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyor. Yani firmanın tanımlamasına göre gerçek 8 çekirdekli 64-bitlik bir işlemci. MT6752 de bu açıdan bir ilke imza atıyor. Ayrıca Qualcomm tarafındaki Adreno 405 karşısında MediaTek tarafında orta üst seviye Mali-T760 grafik birimi yer alıyor. Her iki model de performans anlamında birbiri ile aynı çizgide hatta Desire 820s biraz daha yukarıda denilebilir.





Bunun haricinde 5.5 inçlik 720p ekran, 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 2600mAh gücünde batarya, BoomSound hoparlör, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera şeklinde özellikler aynı tutulmuş. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.

http://www.talkandroid.com/225324-htc-desire-820s-is-now-official/