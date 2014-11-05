Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Desire 820'ye farklı bir yorum : Desire 820s

4 yıl
763
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Desire 820'ye farklı bir yorum : Desire 820s

Son dönemde HTC'nin başarılı akıllı telefon modellerini üzerinde bazı değişiklikler yaparak farklı versiyonlar altında yeniden pazara sürdüğünü görüyoruz. One M8-One E8 çizgisinden sonra Desire 820-Desire 820s ikilisi karşımıza çıktı.

Çin'de resmiyet kazanan Desire 820s modelinin orijinalinden tek farkı işlemcisi. 64-bit evreninden uzaklaşmayan Desire 820s, Snapdragon 615 yerine MediaTek'in MT6752 yongaseti ile geliyor.
Karşılaştırma yapmak gerekirse Snapdragon 615 yongaseti 4+4 Cortex-A53 yapısıya dikkat çekiyor ve big.LITTLE formunu kullanıyordu. Yongaseti bu açıdan bir ilke imza atıyordu. Ayrıca gerekli durumlarda 8 çekirdek de devreye girebiliyordu. 

MT6752 ise 1.7GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A53 çekirdeği taşıyor. Yani firmanın tanımlamasına göre gerçek 8 çekirdekli 64-bitlik bir işlemci. MT6752 de bu açıdan bir ilke imza atıyor. Ayrıca Qualcomm tarafındaki Adreno 405 karşısında MediaTek tarafında orta üst seviye Mali-T760 grafik birimi yer alıyor. Her iki model de performans anlamında birbiri ile aynı çizgide hatta Desire 820s biraz daha yukarıda denilebilir.

Bunun haricinde 5.5 inçlik 720p ekran, 2GB RAM, 16GB artırılabilir kapasite, 2600mAh gücünde batarya, BoomSound hoparlör, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 13MP çözünürlükte arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera şeklinde özellikler aynı tutulmuş. Cihazın ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı.  


Kaynak:http://www.talkandroid.com/225324-htc-desire-820s-is-now-official/
http://www.talkandroid.com/225324-htc-desire-820s-is-now-official/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ounomaus 4 yıl
işlemci güzel ama mali t-760 720p için dehşet saçan donanım olur ama mtk biraz soru işareti sadece fiyat gene yüksek olur sonuçta htc
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guaire 4 yıl
Gfxbench'teki test sonuçlarına göre, MT6752'de kullanılan Mali-T760, Adreno 320 ile benzer sonuçlar veriyor.

MT6752 (Oppo U3)
Manhattan (offscreen 1080p): 5.8 fps
T-Rex (offscreen 1080p): 15.5 fps

http://gfxbench.com/device.jsp?benchmark=gfx30&os=Android&api=gl&D=Oppo%20U3

Snapdragon 600 (HTC One M7)
Manhattan (offscreen 1080p): 5.1 fps
T-Rex (offscreen 1080p): 15.0 fps

http://gfxbench.com/device.jsp?benchmark=gfx30&os=Android&api=gl&D=HTC%20One%20%28M7%2C%20801%2C%20802%2C%20PN071%2C%20J%20One%20HTL22%2C%206500LVW%29

720p bir ekranla kullanıldığında Adreno 330'un 1080p ekranlarla ulaştığı Gfxbench skorlarını verebilir.

Geekbench'teki test sonuçlarına göre de 1.7 GHz Cortex-A53, 1.7 GHz Krait kullanan Snapdragon 600'den daha iyi sonuçlar üretiyor.

MT6752
Single core: 750
Multi core: 3800-4000 (genelde)

http://browser.primatelabs.com/geekbench3/search?utf8=%E2%9C%93&q=arm+mt6752

Snapdragon 600
Single core: 650 (genelde)
Multi core: 1950-2050 (genelde)

http://browser.primatelabs.com/geekbench3/search?utf8=%E2%9C%93&q=Qualcomm+UNKNOWN

MT6752'nin 2 GHz versiyonunun da neredeyse Snapdragon 800/801 seviyesinde Geekbench skorları üretebileceğini düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahead 4 yıl
desire eye istiyom ben
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyinkafasi 4 yıl
Fanboylar sırf mtk oldugu için cortex a53 ü hafife alıyorlar.mediatek çok başarılı bir firma eskiden kötüydü diye şimdide kötü olacak diye birşey yok!!

Şuanki işlemcileri gayette stabil kim ne derse desin.
hayatında hiç mtklı cihaz kullanmamışlar veya çakma çin cihazlarda kullananlar konuşmasın bile.

HTC gibi kaliteli bir firma bile mtkyı tercih ediyorsa bi bildiği var demekki benim pc başındaki mühendis forumdaşlarımdan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 4 yıl
Htc de çok model çıkarmaya başladı . Kendini biraz frenlese iyi olur . Onun dışında normal versiyonu zaten iyidi . Şimdi 64 bit ile daha iyi bir hal almış . Tek sıkıntısı fiyatlandırma olacak gibi onu da çözerlerse tamamdır .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acura07 4 yıl
htc samsungdan eleman mı aldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemomando 4 yıl
Desire 820 Türkiye'ye ne zaman gelir.?Bilgisi olan var mı.?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The-Engineer 4 yıl
Tasarıma bayıldım on numara olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0ptimistSoul 4 yıl
samsung vol2 yolunda ilerliyor mu yoksa bana mı öyle geldi :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 4 yıl
Htc nin bu tasarım anlayışına bir turlu alışamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alp Er Timur 4 yıl
Mesut beye sorun bakalım cihazin çerçeveleri kalınlığı filan nasilmis kaba miymis
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wi Fi 4 yıl Alp Er Timur
Sen sorsana?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EbuMuaz 4 yıl Alp Er Timur
21indeyim

Mesut beye sorun bakalım cihazin çerçeveleri kalınlığı filan nasilmis kaba miymis

Seni gidi Xiaomi fanı seni!

Editörlere dil uzatarak ağalık yapacağına profilini aç.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zbilici 4 yıl
Samsung'tan o transferi yapmayacaktı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
763 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl AMD FX-8370E işlemci video inceleme 4 yıl DH Özel Röportaj: Sony, 4K çözünürlüklü projeksiyon cihazlarını tanıttı 4 yıl Haftanın en iyi Android oyunları 4 Kasım 2014 4 yıl Vodafone LG L80 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim