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Despicable Me yeniden beyazperdede

Kevin, Stuart ve Bob’u hayatımıza kazandıran Despicable Me animasyon serisi yaz aylarında yeniden beyazperdede boy göstermeye hazırlanıyor. Dördüncü film yine eğlence vadediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Animasyon dünyasında kendisine has bir yer kazanan Despicable Me serisi beyazperdede boy göstermeye devam ediyor. Serinin dördüncü filmi olacak Despicable Me 3 için ilk fragman geldi.

Büyük İlgi Gördü

İlk kez 2010 yılında gösterime giren Despicable Me, beklenmedik bir ilgi gördü ve 543 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin ana konusunu yetimhaneden yanına aldığı 3 kız ile büyük soygunlar yapan Gru’nun mücadelesiydi. Film Minion olarak da bilinen yaratıkların ünlenmesini sağladı. Hatta yapımcı Illumination Entertainment bu yaratıkları maskot olarak kullanmaya başladı. Filmin yanında Minion karakterlerinin lisansları da önemli bir gelir elde eder hale geldi.

Büyük ilgi sonrasında Illumination Entertainment devam filmi için kolları sıvadı ve 2013 yılında ikinci film geldi. Bu filmde Gru, daha süper bir kötünün peşine düşüyordu. Seri ilk kez 1 milyar dolar hasılat sınırına yaklaştı. Minionların başrolde olduğu bağımsız animasyon filmi ise 1.15 milyar dolar hasılat elde etti.

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Despicable Me 3 filmi 18 Ağustos 2017 tarihinde vizyona girecek. Gru, Balthazar Bratt adındaki yeni kötüye karşı mücadele verirken bir yandan da uzun süredir kayıp olan ikiz kardeşi Dru ile karşı karşıya gelecek. Steve Carrell yine Gru seslendirmesine devam ederken Balthazar seslendirmesinde ise Trey Parker mikrofon başına geçiyor.


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JusticeLeague 2 yıl
Hmm demek paraları azalmış
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fizisyen 2 yıl
Ben 2 yi begenmemistim.
Ilki mukemmeldi.
Buyuk ihtimal bundada bi numara olmayacaktir.
Piyasa icin yapiliyor artik.
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shaq t 2 yıl
"Fragmanda kızlar yoktu" @MessiTugi
"Ben yok diye biliyorum büyük ihtimalde olmazlar" @Helen Mirren
Varlar merak etmeyin, onlarsız olur mu? bu arada fragman çok eğlenceli :)
imdb.com/...
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MessiTugi 2 yıl
Fragmanda kızlar yoktu. Acaba filmde de mi olmayacaklar
2 filme de renk katmışlardı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Irina Spalko 2 yıl MessiTugi
MessiTugi
Fragmanda kızlar yoktu. Acaba filmde de mi olmayacaklar
2 filme de renk katmışlardı.

Ben yok diye biliyorum büyük ihtimalde olmazlar
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