Oyun oynama taktikleriniz Drone’lara yol gösterecek

Bugüne kadar ilginç projelere imza atan ABD Savunma Araştırmaları Ajansı DARPA, yeni bir proje ile karşımızda. Ajans bu kez oyun oynama taktiklerimizi analiz ederek insansız hava araçlarını buna göre programlamayı planlıyor.

Taktiksel Drone’lar

OFFensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET) adındaki yeni program, operasyon esnasında saha birimlerine en verimli yardımı göndermeyi amaçlıyor. ABD ordusu yer operasyonlarında hali hazırda Drone modelleri kullanıyor ancak tek bir araç ile verimli iletişim veya taktik kurmak mümkün olmuyor. Bu bakımdan Drone ağlarına ihtiyaç var.

Bu tür kalabalık Drone modellerini yönetmek zor olduğu için ortak bir yönetim ve hareket sistemi belirlemek gerekiyor. DARPA bu noktada devreye girmiş ve OFFSET programını geliştirmiş. OFFSET programının temelini ise oyuncuların taktikleri oluşturacak.

DARPA programı kapsamında fizik tabanlı bir taktik oyunu geliştirmeyi planlıyor. Oyuncuların oyun sahasında ortaya koyduğu taktikler yapay zeka tarafından analiz edilecek ve Drone modellerine uygulanabilir hale getirilecek. Bu kapsamda yüzden fazla taktik elde edilmesi planlanıyor. Bu taktikler havadaki veya yerdeki yüzlerce araçtan oluşan sürüye entegre edilecek ve sonrasında uygulanması istenecek.

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Silahsız olan bu Drone modelleri özel bir arayüz üzerinden kontrol edilecek. Dokunmatik ve sesli komutların yanı sıra sanal ve zengin gerçeklik tabanlı kontrollerin de arayüze eklenebileceği belirtiliyor. Genel merkez operasyonun ilerleyiş şekline göre veri tabanındaki taktiklerin uygulanmasını isteyebilecek. Bu aşamadan sonra iş Drone sürüsüne kalacak.

DARPA’nın yeni programdan oldukça ümitli olduğu ifade ediliyor. Program başarılı olursa yurt içi veya yurt dışındaki görevlerde bulunan timlerin en az kayıpla en başarılı sonuçları alması mümkün hale gelecek.