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Oyun oynama taktikleriniz Drone’lara yol gösterecek

Taktik operasyon oyunlarında çok iyi olduğunuzu düşünüyorsanız, DARPA ajansının sizden alacağı çok şey var demektir. Yeni program oyuncuların taktikleri üzerinde şekilleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Savunma Sanayi
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar ilginç projelere imza atan ABD Savunma Araştırmaları Ajansı DARPA, yeni bir proje ile karşımızda. Ajans bu kez oyun oynama taktiklerimizi analiz ederek insansız hava araçlarını buna göre programlamayı planlıyor.

Taktiksel Drone’lar

OFFensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET) adındaki yeni program, operasyon esnasında saha birimlerine en verimli yardımı göndermeyi amaçlıyor. ABD ordusu yer operasyonlarında hali hazırda Drone modelleri kullanıyor ancak tek bir araç ile verimli iletişim veya taktik kurmak mümkün olmuyor. Bu bakımdan Drone ağlarına ihtiyaç var.

Bu tür kalabalık Drone modellerini yönetmek zor olduğu için ortak bir yönetim ve hareket sistemi belirlemek gerekiyor. DARPA bu noktada devreye girmiş ve OFFSET programını geliştirmiş. OFFSET programının temelini ise oyuncuların taktikleri oluşturacak.

DARPA programı kapsamında fizik tabanlı bir taktik oyunu geliştirmeyi planlıyor. Oyuncuların oyun sahasında ortaya koyduğu taktikler yapay zeka tarafından analiz edilecek ve Drone modellerine uygulanabilir hale getirilecek. Bu kapsamda yüzden fazla taktik elde edilmesi planlanıyor. Bu taktikler havadaki veya yerdeki yüzlerce araçtan oluşan sürüye entegre edilecek ve sonrasında uygulanması istenecek.

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Silahsız olan bu Drone modelleri özel bir arayüz üzerinden kontrol edilecek. Dokunmatik ve sesli komutların yanı sıra sanal ve zengin gerçeklik tabanlı kontrollerin de arayüze eklenebileceği belirtiliyor. Genel merkez operasyonun ilerleyiş şekline göre veri tabanındaki taktiklerin uygulanmasını isteyebilecek. Bu aşamadan sonra iş Drone sürüsüne kalacak.

DARPA’nın yeni programdan oldukça ümitli olduğu ifade ediliyor. Program başarılı olursa yurt içi veya yurt dışındaki görevlerde bulunan timlerin en az kayıpla en başarılı sonuçları alması mümkün hale gelecek.

 

https://www.engadget.com/2016/12/12/darpa-wants-your-gaming-tactics-for-its-drone-army/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Batumatu 2 yıl en beğenilen
Ulan insanın ağlayası geliyor ülkenin haline bakınca. Biz nelerle uğraşıyoruz bu adamlar nelerle? Gençlik nedir nasıl hiç edilir isimli filmi izliyoruz elimizden bir şey gelmiyor.
Ulan insanın ağlayası geliyor ülkenin haline bakınca. Biz nelerle uğraşıyoruz bu adamlar nelerle? Gençlik nedir nasıl hiç edilir isimli filmi izliyoruz elimizde...
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herocem 2 yıl
Savunma sanayimizle ilgili her haberin altina 'kiskaniyorlar, cekemiyorlar, karin agrilari simdi belli oldu' tarzi yorum yapanlar bunlari okuyor mu acaba?
Hayir bizim yaptiklarimizi kucumsemiyorum. Sadece abartilmasi sacma geliyor.
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RoadSing3r 2 yıl
Gün gelecek Counter Strike GO takımları ABD Silahlı Kuvvetlerinde işe alınacak..
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s_mail 2 yıl
Haber / Yorum farkları
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Batumatu 2 yıl en beğenilen
Ulan insanın ağlayası geliyor ülkenin haline bakınca. Biz nelerle uğraşıyoruz bu adamlar nelerle? Gençlik nedir nasıl hiç edilir isimli filmi izliyoruz elimizden bir şey gelmiyor.
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mobylette 2 yıl
baba: lan oolum bırak bu oyunları gençliğine yazık.
evlat: baba adam olamazsın demiştin bana ama bak orduya ilham oluyorum.
b: gavur ordusuna ilham olmanı değil doğudaki ilhami binbaşının yaveri olmanı isterdim.
e: baba bu neyin kafası ?
b: bu kafayla gidersen anlarsın neyin kafası olduğunu.
e: baba ağır oldu biraz.
b: ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden sen..
e: özür dilerim baba.
b: tamam lan tamam affettim. çayımı tazele de bırak şu zımbırtıyı gel iki laflayalım.
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BekirTemel 2 yıl mobylette
Maraba ben Mervel Stadios dan Bekroletti, boş bir zamanınızda bize bir şopar kahraman senaryosu yazarsanız değerlendirmek isteriz. Saygılarımız ile. Mervel Ekibi.
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