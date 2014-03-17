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Detayları sızdı: Apple’ın sağlık ve etkinlik izleme uygulaması "Healthbook"

5 yıl
9,4b
1
31
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Detayları sızdı: Apple’ın sağlık ve etkinlik izleme uygulaması

Geçtiğimiz hafta sizlere iOS 8 hakkında birçok detay aktardık. Şüphesiz bunlardan en dikkat çekeni sağlık ve etkinlik izleyicisi uygulaması olan Healthbook idi. Bugüne kadar Healthbook hakkında çok fazla bilgi sahibi değildik, sadece logosunu, adını ve amacını biliyorduk; ancak bugün gelen son bilgiler, uygulamanın birçok detayını gün yüzüne çıkartıyor.

Healthbook’la ilgili son bilgiler; Apple içerisindeki kaynaklarıyla ve onların aktardığı doğru bilgiler ile yakından tanıdığımız 9to5Mac imzası taşıyor. 9to5Mac’in aktardığı bu bilgiler ışığında, arayüzden başlayarak Healthbook’un detaylarına göz atalım.

Apple’ın sağlık ve etkinlik izleme çözümü olacak olan Healthbook’un arayüzünde, aynı Passbook’da olduğu gibi; üst üste duran kartlar yer alacak. Her bir kart, sağlık ve etkinlikle ilgili bir parametreyi simgeleyecek. Bu parametrenin ismi ve logosu solda, sağda ise bu parametre ile ilgili son veriler yer alacak. Peki bu parametreler neler olacak? Aslında bu sorumuzun cevabı Healthbook’un ne kadar zengin bir veri merkezi olacağını kanıtlıyor:

Emergency Card (Acil Kartı): Bugüne kadar bu tarz uygulamalarda görmeye alışmadığımız bir özellik Emergency Card. Kullanıcının fotoğrafından ismine, doğum tarihinden kilosuna, göz renginden kan grubuna, organ bağışçısı olup olmadığından kullandığı ilaçlara ve yaşadığı yere kadar acil durumlarda fayda sağlayacak tüm bilgiler burada yer alacak.

Bloodwork (Kan Tahlili): Healtbook’un ilginç bölümlerinden biri Bloodwork. Kullanıcının son yaptırdığı kan tahliliyle ilgili bilgilere bu bölümden ulaşılacak. Sistemin nasıl işleyeceğiyle ilgili net bir bilgi sahibi olmamakla birlikte; tahlili yapan kuruluş (örneğin hastane ya da özel laboratuvar), kullanıcının Healthbook’una direkt bu bilgileri gönderebilecektir.

Heart Rate (Kalp Hızı): Adından da rahatlıkla anlayacağınız gibi bu bölümde kullanıcın kalp atış hızı (nabız) burada saklanacak.

Hydration (Su Seviyesi): Su tüketimi her insan için kritik bir konu ve takip edilmesi gereken önemli sağlık parametrelerinden biri. Apple, Healthbook ile kullanıcıya bu konuda kolaylık sağlayacak. Kullanıcılar, tükettikleri sıvı miktarını bu bölümden takip edebilecek.

Blood Pressure (Kalp Basıncı): Kullanıcılar kan basınçlarını, yani tansiyon bilgilerini, bu bölümden izleyebilecek.

Activity (Etkinlik): Hangi saat aralığında ne kadar yoğun hareket edildi, bir günde kaç adım atıldı, toplamda ne kadar mesafe kat edildi ve kaç kalori yakıldı? Kullanıcılar tüm bu sorulara bu bölümde cevap bulacak.

Nutrition (Besin): Jawbone, Fitbit gibi firmaların kendi uygulamalarında sunduğu bölümlerden biri olan Besin Takibi, Healthbook’un da temel yapı taşlarından birini oluşturacak. Kullanıcılar, günlük besin tüketimlerini ve günlük enerji alımlarını bu bölümden izleyebilecek ve yönetebilecek.

Blood Sugar (Kan Şekeri): Healtbook’un belki de en ilginç bölümü olacak Blood Sugar. Sadece şeker hastaları için değil, tüm insanlar için kandaki şeker miktarının belli aralıklarla takip edilmesi ve değişiminin izlenmesi kritik konulardan biri. Kullanıcılar, Blood Sugar bölümünden kan şekerlerinin değişimini saklayabilecek ve istediği zaman bu verilere ulaşabilecek.

Sleep (Uyku): Jawbone ya da Fitbit’in son giyilebilir zamazingoları, kullanıcılara uyku düzenlerini takip edebilme fırsatı sunuyor. Aynı şey Healthbook için de geçerli olacak. Kaç saat uyundu, kaç defa uyanıldı, derin uyku ne kadar sürdü; tüm bu soruların cevabı burada yer alacak.

Oxygen Saturation (O2 Seviyesi): Bağıl O2 seviyesi olarak da ifade edilebilen bu parametre, bir insanın kanındaki O2 miktarının,kanda tutulabilecek maksimum O2 miktarına oranını ifade ediyor. Direkt olarak solunum sayısı ve insanın bulunduğu ortamın hava kalitesine bağlı.  Healthbook, bu parametreyle ilgili verileri de saklayabilecek.

Respiratory Rate (Solunum Miktarı): Healthbook üzerinden değişimi izlenebilecek, O2 seviyesini etkileyen parametrelerden biri. Dakikadaki solunum miktarını adetsel olarak ifade ediyor.  

Weight (Ağırlık): Etkinlik ve sağlık izleyicilerin olmazsa olmazı olan Ağırlık bilgileri, Healthbook için kritik verilerden olacak.  Kilo bilgisi, vücut kitle indeksi, yağ kütlesiyle ilgili bilgilere buradan ulaşılacak.

Toplam, 12 başlık; bunlardan bazılarını (örneğin solunum oranı, kan şekeri, kan tahlili) ilk defa görüyoruz. Veri arşivi açısından gerçekten zengin. Ancak bu zengin arşiv nasıl oluşturulacak? Yeni kritik sorumuz da bu: Healthbook, bu bilgileri nereden elde edecek?

Bu sorumuza 4 farklı şekilde cevap verebiliriz. Healthbook, bazı parametreler için (örneğin etkinlik) bu verileri direkt iPhone üzerindeki Mx yardımcı işlemcisinden edinebilir ya da bazı parametreler (örneğin ağırlık izleyicisi için), 3.parti akıllı tartılar kullanılabilir. Ancak bu ikisinin de Healthbook’un tamamı için yetersiz kalacağı açık ve net. Healthbook’a kullanıcılar elle veri girişi yapabilir mi? Belki evet, ancak bir süreden sonra bu durumun kullanıcı için çile halini alacağı aşikar.

Dolayısıyla Apple’ın, Healthbook için farklı bir çözüme ihtiyacı var. Kan şekerini, sıvı seviyesini, solunum miktarını ya da O2 seviyesini ölçebilecek bir çözüm. iWatch? En mantıklı cevap da şu anda iWatch gözüküyor.

Son olarak Healthbook’un geleceğiyle ilgili bazı belirsizliklerin olduğunu da belirtelim. Gelen son bilgilere göre Healthbook, her ne kadar iOS 8 kapsamında geliştiriliyor olsa da,  Apple tarafından daha sonraki iOS sürümleri için saklanabilir. Aslında bu ihtimal de Healthbook’un, iOS’den ziyade iWatch için geliştirilen bir uygulama olduğunu göstermiyor değil.

Bir değişiklik olmaz ise iOS 8, haziran ayında yapılacak olan WWDC 2014 etkinliğinde lanse edilecek. O zamana kadar ise Healthbook’un iOS 8 ile gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyacak.

Detayları sızdı: Apple’ın sağlık ve etkinlik izleme uygulaması
Detayları sızdı: Apple’ın sağlık ve etkinlik izleme uygulaması
Detayları sızdı: Apple’ın sağlık ve etkinlik izleme uygulaması

http://9to5mac.com/2014/03/17/this-is-healthbook-apples-first-major-step-into-health-fitness-tracking/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
giogo 5 yıl en beğenilen
Akıllı saatlerde yapılcak en mantıklı işlemleri Apple yapmış gibi gözüküyor.
Kimse akıllı saati,işletim sistemi üzerinden işlemler yapmak için almaz.Dur 2 inchlık ekranda bir galeriye giriyim,webde gezinmeye çalışıyım demez.Bundan dolayıda samsung`un gear`ları tutmadı.
Ama tamamen sağlığınızı odaklanmış bir saati kim taşımak istemez ? Anlık nabızını ölçen,kilonuzu yağ miktarınızı takip eden bir saat ?Günlük yürüme sürenizi,yaktığınız kaloriyi,gps üzerinden yer değiştirme mesafelerini ölçme... Nabızının atmadığını algıladığında gps`den konumunuzu sağlık kuruluşlarına gönderip yardım istemesini ? Nabızınız düzensizleşince sizi uyarması ? Bunları kim istemez ?
Akıllı saatler ancak bu özellikleriyle değerli olabilir.Apple`da iyi yolda gibi gözüküyor.
Akıllı saatlerde yapılcak en mantıklı işlemleri Apple yapmış gibi gözüküyor.Kimse akıllı saati,işletim sistemi üzerinden işlemler yapmak için almaz.Dur 2 in...
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3 Yanıt Yanıtla +38
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mehmedaltair 5 yıl
Millet s5 çıkınca s6'ya da tansiyon ölçer koyarlar demişti galiba apple erken davranacak
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1 Avatar
Tom Hagen 5 yıl
Türkiyede çok fazla kullanılmaz..
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Recharged 5 yıl
Gayet iyi yenilikler.
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darknesss45 5 yıl
Teknolojinin gittikce her seyimizi bilmesi hic hosuma gitmiyor.
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congenial_boy 5 yıl
"Ama tamamen sağlığınıza odaklanmış bir saati kim taşımak istemez" cümlesini okuduğumda sesli güldüm. Türklerin %80 i dişlerini bile düzenli fırçalamıyor, ama sağlıklarına çok önem(!)verdikleri için iwatch alacaklar ha? Günde 3 dk dişini fırçalama, sonra git iwatch tan nabzını, yaktığın kaloriyi takip et haha.
Ayrıca iwatch bu kadar veriyi nasıl elde edecek, bazı şeyleri mecbur manuel olarak girmen gerekecek. Kan tahlili için hastaneye gitmen lazım, kilonu ölçmen için tartı kullanman lazım bir de kilonu manuel olarak girmen lazım saate, su seviyesini ölçmesi için tükettiğin sıvıyı eş zamanlı olarak manuel olarak girmen lazım. Öyle tak koluna iwatch , başka bir şeye karışma bak keyfine gibi bir durum yok. Eh hal böyle olunca birçok kişiye devamlı bunlarla uğraşması zor gelecek. Dediğim gibi günde 3 dakika diş fırçalamayan bir nesilden, 24 saat iwatch aracılığıyla sağlığını kontrol etmek isteyeceğini düşünmen çok mantıksız olmuş.
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VirgilSollozzo 5 yıl
IOs8 ve 5 inclik iPhone 6 ile tanit,cepte bankada ne varsa al hepsini Apple :)
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E_Aydin35 5 yıl
Bu uzun makaleyi tek solukta okudum açıkcası..
Başlık özellikle beni çok heyecanlandırdı ve zaman kaybetmek istemedim okumaya başlamak için. :)
Daha bu haber çıkmadan bir kaç saat önce Apple'ın bu tür verilere ne kadar değer verdiği ile ilgili bir makaleye yorum yapmıştım.
Hatta orada ilk satırlarımda şu cümleyi de kurdum; "yakında tartı çıkarsa şaşırmamalı" diye ancak bu yarı gerçek yarı hayal cümlemin Apple tarafındaki ciddiyetini görünce şaşırdım doğrusu.
Apple taşınılabilir bir tahlil merkezi yapmış doğrusu. Bir simülasyon niteliğinde. Belki bu verileri hastahanede sadece bir kere tahlil yapmak şartıyla kaydedecek yada tek seferliğine elle girecek bilemiyorum ve kestiremiyorum ama yakın zamanda Apple'dan bu konu ile ilgili bir patent yada onun öncesinde bir satın alım bekliyorum doğrusu..
Apple yine farkını ortaya koydu bu konuda. Cümlelerimi bu seferde şu şekilde bitireyim o zaman; "ileride bir kan bağışı" sistemi çıkarsa şaşırmamalı.. :)
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koyunsavar 5 yıl
Samsung tan kobya ama apple yapinca sikinti degil tabii
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blackzeros 5 yıl
cok fazla bilim kurgu izliyonuz , iwatche kan tahlilide yaptirdiniz ya baska birsey demiyorum.
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Fenomenon 5 yıl
harbiden ne gerek var bunlara. tabi işlemci ram ekrana üst sınıra ulaştı mecburen "lüzumsuz" özellikleri basmak zorundalar.
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Kuray 5 yıl
Her türlü bu özelliklerin hepsini kapatacağız ki şarjımız 1 saat daha uzun gitsin. Acı ama gerçek.
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carman 5 yıl
gerek olurmu olmazmı tartışmasında durum şudur
gereklimi olmazsa olmazmı değil ama yapılırsa kötümü olur hayır eğer boşta dururken pil harcamazsa zararı yok
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bluENight 5 yıl
Kan Tahlili kelimesini görünce istemsizce güldüm
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darkdiva 5 yıl
Biraz fazla uçuk geldi bana bu olay. Bir çok şeyi manuel olarak gireceksek pek kullanışlı olmaz. Ama kandaki şekeri, oksijen miktarını, uykumda kaç kere uyandığımı falan otomatik olarak ölçmesi biraz hayal geldi bana. Bekleyip görelim bakalım.
Ayrıca bunu Samsung yapsa (ki bazılarını yaptı) çok dalga geçilirdi ve "ne gerek var" yorumları havada uçuşurdu, onu da belirtmek istedim.
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