Detayları sızdı: Apple’ın sağlık ve etkinlik izleme uygulaması "Healthbook"

Geçtiğimiz hafta sizlere iOS 8 hakkında birçok detay aktardık. Şüphesiz bunlardan en dikkat çekeni sağlık ve etkinlik izleyicisi uygulaması olan Healthbook idi. Bugüne kadar Healthbook hakkında çok fazla bilgi sahibi değildik, sadece logosunu, adını ve amacını biliyorduk; ancak bugün gelen son bilgiler, uygulamanın birçok detayını gün yüzüne çıkartıyor.

Healthbook’la ilgili son bilgiler; Apple içerisindeki kaynaklarıyla ve onların aktardığı doğru bilgiler ile yakından tanıdığımız 9to5Mac imzası taşıyor. 9to5Mac’in aktardığı bu bilgiler ışığında, arayüzden başlayarak Healthbook’un detaylarına göz atalım.

Apple’ın sağlık ve etkinlik izleme çözümü olacak olan Healthbook’un arayüzünde, aynı Passbook’da olduğu gibi; üst üste duran kartlar yer alacak. Her bir kart, sağlık ve etkinlikle ilgili bir parametreyi simgeleyecek. Bu parametrenin ismi ve logosu solda, sağda ise bu parametre ile ilgili son veriler yer alacak. Peki bu parametreler neler olacak? Aslında bu sorumuzun cevabı Healthbook’un ne kadar zengin bir veri merkezi olacağını kanıtlıyor:

Emergency Card (Acil Kartı): Bugüne kadar bu tarz uygulamalarda görmeye alışmadığımız bir özellik Emergency Card. Kullanıcının fotoğrafından ismine, doğum tarihinden kilosuna, göz renginden kan grubuna, organ bağışçısı olup olmadığından kullandığı ilaçlara ve yaşadığı yere kadar acil durumlarda fayda sağlayacak tüm bilgiler burada yer alacak.

Bloodwork (Kan Tahlili): Healtbook’un ilginç bölümlerinden biri Bloodwork. Kullanıcının son yaptırdığı kan tahliliyle ilgili bilgilere bu bölümden ulaşılacak. Sistemin nasıl işleyeceğiyle ilgili net bir bilgi sahibi olmamakla birlikte; tahlili yapan kuruluş (örneğin hastane ya da özel laboratuvar), kullanıcının Healthbook’una direkt bu bilgileri gönderebilecektir.

Heart Rate (Kalp Hızı): Adından da rahatlıkla anlayacağınız gibi bu bölümde kullanıcın kalp atış hızı (nabız) burada saklanacak.

Hydration (Su Seviyesi): Su tüketimi her insan için kritik bir konu ve takip edilmesi gereken önemli sağlık parametrelerinden biri. Apple, Healthbook ile kullanıcıya bu konuda kolaylık sağlayacak. Kullanıcılar, tükettikleri sıvı miktarını bu bölümden takip edebilecek.

Blood Pressure (Kalp Basıncı): Kullanıcılar kan basınçlarını, yani tansiyon bilgilerini, bu bölümden izleyebilecek.

Activity (Etkinlik): Hangi saat aralığında ne kadar yoğun hareket edildi, bir günde kaç adım atıldı, toplamda ne kadar mesafe kat edildi ve kaç kalori yakıldı? Kullanıcılar tüm bu sorulara bu bölümde cevap bulacak.

Nutrition (Besin): Jawbone, Fitbit gibi firmaların kendi uygulamalarında sunduğu bölümlerden biri olan Besin Takibi, Healthbook’un da temel yapı taşlarından birini oluşturacak. Kullanıcılar, günlük besin tüketimlerini ve günlük enerji alımlarını bu bölümden izleyebilecek ve yönetebilecek.

Blood Sugar (Kan Şekeri): Healtbook’un belki de en ilginç bölümü olacak Blood Sugar. Sadece şeker hastaları için değil, tüm insanlar için kandaki şeker miktarının belli aralıklarla takip edilmesi ve değişiminin izlenmesi kritik konulardan biri. Kullanıcılar, Blood Sugar bölümünden kan şekerlerinin değişimini saklayabilecek ve istediği zaman bu verilere ulaşabilecek.

Sleep (Uyku): Jawbone ya da Fitbit’in son giyilebilir zamazingoları, kullanıcılara uyku düzenlerini takip edebilme fırsatı sunuyor. Aynı şey Healthbook için de geçerli olacak. Kaç saat uyundu, kaç defa uyanıldı, derin uyku ne kadar sürdü; tüm bu soruların cevabı burada yer alacak.

Oxygen Saturation (O2 Seviyesi): Bağıl O2 seviyesi olarak da ifade edilebilen bu parametre, bir insanın kanındaki O2 miktarının,kanda tutulabilecek maksimum O2 miktarına oranını ifade ediyor. Direkt olarak solunum sayısı ve insanın bulunduğu ortamın hava kalitesine bağlı. Healthbook, bu parametreyle ilgili verileri de saklayabilecek.

Respiratory Rate (Solunum Miktarı): Healthbook üzerinden değişimi izlenebilecek, O2 seviyesini etkileyen parametrelerden biri. Dakikadaki solunum miktarını adetsel olarak ifade ediyor.

Weight (Ağırlık): Etkinlik ve sağlık izleyicilerin olmazsa olmazı olan Ağırlık bilgileri, Healthbook için kritik verilerden olacak. Kilo bilgisi, vücut kitle indeksi, yağ kütlesiyle ilgili bilgilere buradan ulaşılacak.

Toplam, 12 başlık; bunlardan bazılarını (örneğin solunum oranı, kan şekeri, kan tahlili) ilk defa görüyoruz. Veri arşivi açısından gerçekten zengin. Ancak bu zengin arşiv nasıl oluşturulacak? Yeni kritik sorumuz da bu: Healthbook, bu bilgileri nereden elde edecek?

Bu sorumuza 4 farklı şekilde cevap verebiliriz. Healthbook, bazı parametreler için (örneğin etkinlik) bu verileri direkt iPhone üzerindeki Mx yardımcı işlemcisinden edinebilir ya da bazı parametreler (örneğin ağırlık izleyicisi için), 3.parti akıllı tartılar kullanılabilir. Ancak bu ikisinin de Healthbook’un tamamı için yetersiz kalacağı açık ve net. Healthbook’a kullanıcılar elle veri girişi yapabilir mi? Belki evet, ancak bir süreden sonra bu durumun kullanıcı için çile halini alacağı aşikar.

Dolayısıyla Apple’ın, Healthbook için farklı bir çözüme ihtiyacı var. Kan şekerini, sıvı seviyesini, solunum miktarını ya da O2 seviyesini ölçebilecek bir çözüm. iWatch? En mantıklı cevap da şu anda iWatch gözüküyor.

Son olarak Healthbook’un geleceğiyle ilgili bazı belirsizliklerin olduğunu da belirtelim. Gelen son bilgilere göre Healthbook, her ne kadar iOS 8 kapsamında geliştiriliyor olsa da, Apple tarafından daha sonraki iOS sürümleri için saklanabilir. Aslında bu ihtimal de Healthbook’un, iOS’den ziyade iWatch için geliştirilen bir uygulama olduğunu göstermiyor değil.

Bir değişiklik olmaz ise iOS 8, haziran ayında yapılacak olan WWDC 2014 etkinliğinde lanse edilecek. O zamana kadar ise Healthbook’un iOS 8 ile gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyacak.

http://9to5mac.com/2014/03/17/this-is-healthbook-apples-first-major-step-into-health-fitness-tracking/