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Deus Ex GO indirmeye sunuldu

Son dönemde popüler oyunların bulmaca tarzında mobil versiyonlarını hazırlayarak başarılı işler yapan Square Enix, bu hafta da beğenilen Deus Ex oyununu mobile getirdi.
2 yıl
7,2b
1
5
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Deus Ex GO indirmeye sunuldu

Son dönemde popüler oyunların bulmaca tarzında mobil versiyonlarını hazırlayarak başarılı işler yapan Square Enix, bu hafta da beğenilen Deus Ex oyununu mobile getirdi.

Deus Ex GO, bu türdeki diğer yapımlardan hatırlayacağımız üzere belirli bir rota üzerinde adım adım ilerleyerek, çıkış noktasına ulaşmanızı konu ediniyor. Efsane Deus Ex hikayesinden unsurlar taşıyan GO versiyonu, giderek zorlaşan bulmacalarda, iyi bir strateji geliştirmenizi gerektiriyor.

Ayrıca Bkz. "Hayrettin sonsuz koşu oyununda"

Adam Jensen’in kendine özgü artırılmış gerçeklik yetenekleri, zorlu bulmacalarda işinize yarayacak. Her bölümde farklı düşman tipleri ve savunma sistemleri karşınıza çıkıyor. Sıra tabanlı ilerleyen oynanışta, düşmana göre farklı stratejiler ve yetenekler kullanıyorsunuz. Ayrıca çevrede yer alan nesneler de, bulmacalarda yol gösteriyor. Öldüğünüz durumlarda ise, bölüm başından tekrar ilerleyebiliyorsunuz.

GO serisinin beğenilen grafik tasarımı ve animasyonlarını aynen devam ettiren oyun, müzikler ile de heyecanı diri tutuyor. Her hafta, oyuna yeni bir bulmaca ekleniyor. Ayrıca oyun içerisinde Praxis setinin de kilidi açılıyor. Oyun 12.99TL fiyat etiketine sahip.

Google Play linki için tıklayınız


 

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DraGonS 2 yıl en beğenilen Guest-B9A050DE9
Mentorfrt
13 lira kesinlikle değer hitman go oynamıştım baya iyiydi.
ama benim param yok
(evet 13 liramda yok, hayır velet değilim 20 yaşımdayım ama yok işte yok(öğrencilik)) hemen APK sını arayalım bu mobil oyunlarada denuvo gelirse biteriz


Öğrenciyken oyun oynamak zorunda değilsin. Ders çalışabilirsiniz.
Mentorfrt13 lira kesinlikle değer hitman go oynamıştım baya iyiydi.ama benim param yok(evet 13 liramda yok, hayır velet deği...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Andrew21 2 yıl
yine windows a yok rezil satya defol git microsoft dan...
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Babblebabble 2 yıl
Lara Croft GO ve Hitman GO, Windows Store'da var. Bunu da bekliyorum duyrulduğundan beri, windows tabletimde oynarım diye ama yok...
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Guest-B9A050DE9 2 yıl
13 lira kesinlikle değer hitman go oynamıştım baya iyiydi.
ama benim param yok
(evet 13 liramda yok, hayır velet değilim 20 yaşımdayım ama yok işte yok(öğrencilik)) hemen APK sını arayalım bu mobil oyunlarada denuvo gelirse biteriz
1 Yanıt Yanıtla +2
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