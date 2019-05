Deus Ex GO indirmeye sunuldu

Son dönemde popüler oyunların bulmaca tarzında mobil versiyonlarını hazırlayarak başarılı işler yapan Square Enix, bu hafta da beğenilen Deus Ex oyununu mobile getirdi.

Deus Ex GO, bu türdeki diğer yapımlardan hatırlayacağımız üzere belirli bir rota üzerinde adım adım ilerleyerek, çıkış noktasına ulaşmanızı konu ediniyor. Efsane Deus Ex hikayesinden unsurlar taşıyan GO versiyonu, giderek zorlaşan bulmacalarda, iyi bir strateji geliştirmenizi gerektiriyor.

Adam Jensen’in kendine özgü artırılmış gerçeklik yetenekleri, zorlu bulmacalarda işinize yarayacak. Her bölümde farklı düşman tipleri ve savunma sistemleri karşınıza çıkıyor. Sıra tabanlı ilerleyen oynanışta, düşmana göre farklı stratejiler ve yetenekler kullanıyorsunuz. Ayrıca çevrede yer alan nesneler de, bulmacalarda yol gösteriyor. Öldüğünüz durumlarda ise, bölüm başından tekrar ilerleyebiliyorsunuz.

GO serisinin beğenilen grafik tasarımı ve animasyonlarını aynen devam ettiren oyun, müzikler ile de heyecanı diri tutuyor. Her hafta, oyuna yeni bir bulmaca ekleniyor. Ayrıca oyun içerisinde Praxis setinin de kilidi açılıyor. Oyun 12.99TL fiyat etiketine sahip.

Google Play linki için tıklayınız