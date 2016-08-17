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Hayrettin sonsuz koşu oyununda

Ekranların sevilen şovmeni Hayrettin, kendi adını taşıyan sonsuz koşu oyunuyla telefonlarımıza konuk oluyor. Kahramanımız, İstanbul sokaklarında otobüs şoföründen kaçmaya çalışıyor.
2 yıl
6,1b
1
11
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekranların sevilen şovmeni Hayrettin, kendi adını taşıyan sonsuz koşu oyunuyla telefonlarımıza konuk oluyor. Kahramanımız, İstanbul sokaklarında otobüs şoföründen kaçmaya çalışıyor.

Sonsuz koşu türünün klasik ögelerini gördüğümüz oyun, grafik yönünden çok iyi olmasa da tatmin edici bir iş çıkarmayı başarıyor. Otobüs şoföründen kaçarken, sokaklarda sağ-sol-aşağı-yukarı şeklinde hareketler yaparak engellerden kaçınmaya ve altınları toplamaya çalışıyoruz. Altınlarınız ile Hayrettin için çeşitli güçlendirmeler satın alabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Championship Manager 17 ile efsane olun"

Facebook üzerinden arkadaşlarınız ile skor yarışı yapabileceğiniz oyunda, en yüksek skoru elde edenlerin Hayrettin ile tanışma fırsatı yakalayacağı belirtiliyor. Oyun ücretsiz.

Google Play linki için tıklayınız
App Store linki için tıklayınız



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kod adı çökertme 2 yıl en beğenilen
Çok orjinal bir oyun kimsenin aklına gelmemişti böyle birşey tebriklerimi iletirim...
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BekirTemel 2 yıl
Hala sonsuz koşu oyunu kaldı mı yahu (:
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Sunstorms 2 yıl
Hayrettini severim ama oyun beş para etmez
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apodur 2 yıl
Kolay gelsin Hayrettin.
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0MG90 2 yıl
Koşu oyunlarından çok fazla var, sıktı artık
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fthkn 2 yıl
EN AZINDAN MÜZİKLERİNİ DÜZGÜN YAPIN. YETMİŞLERİN PORNO FİLMLERİNDEN KALMA MÜZİKLE OYUN OYNANIR?
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C_K 2 yıl
Çok kötü, indirmeye bile değmez.
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samtiger 2 yıl
Arkadas binlerce cakmasi yapildi yetmiyor gibi hala yenisini yapıyorsunuz
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IceRulez 2 yıl
hayvan gibi şeyapıyorsunuz ya..
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likeablex 2 yıl
Bu sonsuz koşu denen oyun türü kabak tadı vermeye başladı artık. Daha özgün farklı bir şey olabilirdi.
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kod adı çökertme 2 yıl en beğenilen
Çok orjinal bir oyun kimsenin aklına gelmemişti böyle birşey tebriklerimi iletirim...
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BekirTemel 2 yıl
Hala sonsuz koşu oyunu kaldı mı yahu (:
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Kaiserslautern34 2 yıl
Bu adam buralarda harcanıyor 😂😂😂
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