Hayrettin sonsuz koşu oyununda

Ekranların sevilen şovmeni Hayrettin, kendi adını taşıyan sonsuz koşu oyunuyla telefonlarımıza konuk oluyor. Kahramanımız, İstanbul sokaklarında otobüs şoföründen kaçmaya çalışıyor.

Sonsuz koşu türünün klasik ögelerini gördüğümüz oyun, grafik yönünden çok iyi olmasa da tatmin edici bir iş çıkarmayı başarıyor. Otobüs şoföründen kaçarken, sokaklarda sağ-sol-aşağı-yukarı şeklinde hareketler yaparak engellerden kaçınmaya ve altınları toplamaya çalışıyoruz. Altınlarınız ile Hayrettin için çeşitli güçlendirmeler satın alabiliyorsunuz.

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"Championship Manager 17 ile efsane olun"

Facebook üzerinden arkadaşlarınız ile skor yarışı yapabileceğiniz oyunda, en yüksek skoru elde edenlerin Hayrettin ile tanışma fırsatı yakalayacağı belirtiliyor. Oyun ücretsiz.

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