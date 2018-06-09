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Dev kripto para borsası Huobi, ABD pazarına giriyor

İşlem hacmine göre dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsası olan Huobi, HBUS isimli yeni kripto para ticaret platformu ile doğrudan ABD pazarında hizmet sunacak.
11 ay
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Dev kripto para borsası Huobi, ABD pazarına giriyor
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Çin'in önde gelen kripto para borsalarından Huobi, geçtiğimiz yılın Çin hükümetinin ülkedeki kripto para borsalarını yasaklamasıyla birlikte Singapur'a taşınmıştı. Bu hamlenin ardından başta Güney Kore ve İngiltere olmak üzere kripto paralara ilginin yüksek olduğu bölgelere özel hizmet sunan platformlar oluşturmak için çalışmalara başlayan Huobi, şimdi de ABD pazarına giriyor. Bu yılın başında San Francisco'da bir ofis açacağını duyuran Huobi, HBUS(Huobi U.S) isimli yeni platformu ile doğrudan ABD'deki müşterilerine hizmet sunacak.


ABD'deki kullanıcılara özel hizmet 

Şirketin ocak ayında yaptığı açıklamanın ardından ABD'de bir ortaklığa imza atabileceği veya yeni bir iştirak kurabileceği düşünülüyordu ancak borsanın açıklamasına göre HBUS ne bir iştirak ne de borsanın bir alt kolu. HBUS'yi ''Huobi'nin özel stratejik partneri'' olarak tanımlayan şirket, ABD'deki düzenlemelere uyum sağlamak için de HBUS'deki bütün çalışanların para aklama ve teröriz finansmanı konusunda eğitimden geçirildiklerini belirtiyor.


Halihazırda 100'ün üstünde kripto paranın ticaretine izin veren Huobi'nin, HBUS ile ABD'deki borsa rekabetini tetiklemesi bekleniyor. ABD'de yüksek hacimli borsa sayısının Asya pazarına kıyasla çok daha az olduğunu düşünürsek Huobi bu yeni hamlesiyle ABD pazarında ciddi bir müşteri kitlesine ulaşabilir. HBUS'nin resmi olarak 15 Haziran'da operasyonlarına başlaması planlanıyor. 10 Haziran'da kayıt işlemlerini başlatacak olan HBUS, 10-14 Haziran tarihlerinde üye olan kullanıcılardan ilk bir ay için herhangi bir komisyon almayacak ancak yoğun talep nedeniyle 15 Haziran'da olması planlanan açılışın ertelenebileceği de belirtiliyor. 


Tabi HBUS henüz faaliyete geçmiş durumda değil bu nedenle platformun geleceği hakkında tahminde bulunmak zor ancak geçtiğimiz hafta Bittrex'in, ABD'nin bazı eyaletlerinde dolar ile kripto para satışına başladığını duyurmasının ardından kripto para topluluklarında Huobi'nin de benzer bir adımla pazardaki yerini sağlamlaştırabileceği konuşuluyor. Son 24 saatte yaklaşık 850 milyon dolarlık işleme ev sahipliği yapan Huobi, bu miktar ile dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsası konumunda.


https://www.hbus.com/ Yorum Yaz
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ÇatlakMerlin 11 ay
Bu Çinliler Amerika'yı mallerı ile işgal ediyorlardı zaten. Trump o yüzden pek çok anlaşmayı iptal etmişti. Şimdi de borsaları ile işgal edecekler anlaşılan. Bence Çin'in bu borsaları kendi ülkesinde yasaklaması tamamen danışıklı dövüş.
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hey 11 ay
300adet ile 20bin haneye elektrik üretecekmiş!!!!@@@###$$$+:$+$(;$+$(#;;$+$6738;";...
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Manonofy 11 ay
Türkiye'ye ne zaman gelecek
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