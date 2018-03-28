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Dev uzay istasyonu bu hafta sonu Dünya'ya düşüyor "Hayati bir risk var mı?"

Çin'in yörüngeye yerleştirdiği ilk uzay istasyonu olan Tiangong-1, 1 Nisan'da atmosfere giriş yapacak. ABD'li uzay şirketi, "Hayati bir tehlike oluşma olasılığı var mı?" sorusuna yanıt verdi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
4,5b
1
13
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin'in 2011 yılında yörüngeye yerleştirdiği Tiangong 1 uzay istasyonu bildiğiniz gibi yakın bir zamanda Dünya'ya düşecek. Konuyu uzun bir süredir yakından takip eden Avrupa Uzay Ajansı (ESA), son olarak istasyonun atmosfere giriş tarihini 1 Nisan olarak netleştirdi. Peki 8.5 ton ağırlığındaki bu dev istasyonun 1 Nisan günü hayati bir tehlikeye yol açma olasılığı var mı?

Hayati bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı 300 trilyonda 1


Tiangong-1'in Dünya'ya düşüşünü yakından inceleyen ABD'li şirket Aerospace Corporation, uzay istasyonunun düşüş sonrasında hayati bir tehlikeye yol açma olasılığının Powerball piyangosunu kazanma olasılığından tam 1 milyon kat daha düşük olduğunu söylüyor.

Normal bir insanın büyük Powerball ikramiyesini kazanma olasılığının 292 milyonda 1 olduğunu ifade eden Aerospace Corporation, Tiangong-1'in hayati bir tehlikeye yol açma olasılığının da yaklaşık 300 trilyonda 1 olduğunu söylüyor. Kar amacı gütmeyen bir uzay şirketi olan Aerospace; son olarak İspanya, Fransa, Yunanistan, Türkiye gibi risk altında olan bölgelerde yaşayan vatandaşlar için çok da endişelenecek bir şeyin olmadığını belirtiyor.

Aerospace'in çıkardığı risk haritası. Türkiye'nin de yaklaşık yarısını içeren sarı bölgeler en riskli alanlar.

Aerospace ile benzer olarak Çinli yetkililer de daha önce insan yaşamının tehlike altında olmadığını açıklamıştı. Uzay aracının büyük bir kısmının zaten düşüş sırasında küllerine karışacağını belirten Çin Ulusal Uzay İdaresi yetkilisi Wu Ping, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda, "Bu konuda yaptığımız analiz ve hesaplar kesinlikle insan hayatının olumsuz bir şekilde etkilenmeyeceğini gösteriyor." ifadelerine yer vermişti.

Ayrıca uzay araştırmaları tarihi boyunca bugüne kadar hiçbir insan Yeryüzü'ne düşen bir uzay çöpü nedeniyle hayatını kaybetmedi. Yalnızca 1997 yılında Lottie Williams isimli ABD'li bir kadın, Delta II roketinin düşen bir parçası tarafından darbe almış ancak bu kaza herhangi bir yaralanmaya neden olmadan sona ermişti. 

https://www.livescience.com/61955-chinese-space-station-reentry.html Yorum Yaz
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Haplo 1 yıl en beğenilen
Bizim bahçeye düşer umarım; dava neyim açar üç kuruş para kazanırız.
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OverClocK1ng 1 yıl
Sakın bunlar şaka olsun diye yapıyor olmasınlar.
Düşeceğini söyledikleri tarihe baksanıza: 1 Nisan..
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dogussonmez 1 yıl
Allahım sen konuyu biliyorsun. Amin 🙏
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mmeehhmet 1 yıl
70-80 kilo insanların hayati tehlikeye yol açması daha yüksek bir ihtimal
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Haplo 1 yıl en beğenilen
Bizim bahçeye düşer umarım; dava neyim açar üç kuruş para kazanırız.
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cryptdlg 1 yıl
8,5 tonluk cihazın atmosferden geçerken yanmasından sonra dünyaya düşecek kısmın 100 KG lik bir kütle kalacağı söyleniyordu.
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Mr.Legend 1 yıl
Şu konu altındaki yorumlara bakarak forumdaki elemanların düşünme yetisinin ne kadar kıt olduğunu çok rahat görebilirsiniz.
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LastShip 1 yıl
Atmosfer sürtünmesinden yanarak kül olabilecek bir uzay istasyonu yüksek yörüngede atmosfer dışarısında güneşten yanarak nasıl kül olmuyor?
Çok pardon ben kimim ki niye soruyorum bunu düşünen tek akıllı benim zaten mühendisler düşünmemiştir(!)
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sepkov 1 yıl LastShip
Oksijen??
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EyeCoral 1 yıl LastShip
Yüksek yörüngede binlerce derecede sıcaklık yok ki...
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alito 1 yıl
Çinliler de 1 Nisan şakası yapabiliyormuş demek ki.
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dr20mouse 1 yıl
İStanbul var riskli bölgede
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cyberfalcon 1 yıl
İki uçtaki sarı bölgeye düşme tehlikesi daha yüksek, peki aradaki yeşil bölgeye düşme riski niçin daha düşük?
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