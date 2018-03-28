Dev uzay istasyonu bu hafta sonu Dünya'ya düşüyor "Hayati bir risk var mı?"

Çin'in 2011 yılında yörüngeye yerleştirdiği Tiangong 1 uzay istasyonu bildiğiniz gibi yakın bir zamanda Dünya'ya düşecek. Konuyu uzun bir süredir yakından takip eden Avrupa Uzay Ajansı (ESA), son olarak istasyonun atmosfere giriş tarihini 1 Nisan olarak netleştirdi. Peki 8.5 ton ağırlığındaki bu dev istasyonun 1 Nisan günü hayati bir tehlikeye yol açma olasılığı var mı?



Hayati bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı 300 trilyonda 1

Tiangong-1'in Dünya'ya düşüşünü yakından inceleyen ABD'li şirket Aerospace Corporation, uzay istasyonunun düşüş sonrasında hayati bir tehlikeye yol açma olasılığının Powerball piyangosunu kazanma olasılığından tam 1 milyon kat daha düşük olduğunu söylüyor.



Normal bir insanın büyük Powerball ikramiyesini kazanma olasılığının 292 milyonda 1 olduğunu ifade eden Aerospace Corporation, Tiangong-1'in hayati bir tehlikeye yol açma olasılığının da yaklaşık 300 trilyonda 1 olduğunu söylüyor. Kar amacı gütmeyen bir uzay şirketi olan Aerospace; son olarak İspanya, Fransa, Yunanistan, Türkiye gibi risk altında olan bölgelerde yaşayan vatandaşlar için çok da endişelenecek bir şeyin olmadığını belirtiyor.



Aerospace'in çıkardığı risk haritası. Türkiye'nin de yaklaşık yarısını içeren sarı bölgeler en riskli alanlar.



Aerospace ile benzer olarak Çinli yetkililer de daha önce insan yaşamının tehlike altında olmadığını açıklamıştı. Uzay aracının büyük bir kısmının zaten düşüş sırasında küllerine karışacağını belirten Çin Ulusal Uzay İdaresi yetkilisi Wu Ping, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda, "Bu konuda yaptığımız analiz ve hesaplar kesinlikle insan hayatının olumsuz bir şekilde etkilenmeyeceğini gösteriyor." ifadelerine yer vermişti.



Ayrıca uzay araştırmaları tarihi boyunca bugüne kadar hiçbir insan Yeryüzü'ne düşen bir uzay çöpü nedeniyle hayatını kaybetmedi. Yalnızca 1997 yılında Lottie Williams isimli ABD'li bir kadın, Delta II roketinin düşen bir parçası tarafından darbe almış ancak bu kaza herhangi bir yaralanmaya neden olmadan sona ermişti.

https://www.livescience.com/61955-chinese-space-station-reentry.html