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Devletler, Facebook'un daha fazla veri paylaşmasını istiyor

Facebook'un paylaştığı son şeffaflık raporuna göre dünya genelinde devletlerin Facebook'a yönelik veri paylaşım talepleri geçmiş dönemlere kıyasla bir hayli artmış durumda.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Devletler, Facebook'un daha fazla veri paylaşmasını istiyor
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Sosyal medya devi Facebook, dünya genelinde devletlerin kullanıcı verilerine yönelik taleplerini göstermek için ilk şeffaflık raporunu 2013 yılında paylaşmıştı. Her yıla ait veri taleplerini ocak-haziran ve temmuz-aralık dönemi olmak üzere iki dönem ile paylaşan Facebook, 2017'nin ilk yarısına ait şeffaflık raporunu da paylaştı. Devletlerin taleplerine ilişkin bu son rapor dünya genelinde devletlerin, daha fazla kullanıcıya ait veri talebinde bulunduğunu ve daha fazla içeriğe erişim engeli getirdiğini gözler önüne seriyor.


Talepler ve Paylaşılan Veri de Artış Gözlemleniyor  

Şeffaflık raporuna göre 2017'nin ilk yarısında dünya genelinde hükümetler kullanıcı verilerine erişmek için toplam 78.890 adet taleple Facebook'un kapısını çaldı. Geçtiğimiz yılın birinci çeyreğine oranla yüzde oranında fazla olan bu talep sayısı, geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinden de yüzde 23 oranında daha fazla. Facebook'a bilgi paylaşımı için en fazla talepte bulunan beş ülke ise sırasıyla ABD(toplam 32.716 talep), Hindistan(toplam 9.853 talep), İngiltere(toplam 6.845 talep), Almanya(toplam 5.211 talep) ve Fransa(toplam 4.700 talep) oldu. Türkiye ise bu yılın ilk yarısında toplam 1.041 talep ile 1.367 adet kullanıcı/hesaba ait bilgilerin paylaşılmasını istedi.


Facebook'a gelen talep sayısındaki artışla birlikte Facebook'un bu taleplere olan olumlu dönüşlerinde de ciddi bir artış gözlemlendi. Şeffaflık raporuna göre Facebook, yukarıda yer alan 5 ülkenin hepsine yüzde 50'nin üstünde olumlu dönüş yaptı ve kullanıcılara ait verileri paylaşmayı kabul etti. Türkiye'nin de taleplerinin yüzde 71'ini cevaplayan Facebook geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'nin 459 adet talebinin yüzde 49.46'sına olumlu dönüş yapmıştı.


1.111 Adet İçerik Kısıtlandı  

Facebook ayrıca Türkiye'nin talebi doğrultusunda resmi cezai soruşturmayla bağlantılı olan toplam 13 hesabı da 90 gün boyunca korumaya aldığını duyurdu. Veri ve koruma taleplerinin yanı sıra raporda bir diğer dikkat çeken nokta ise içerik kısıtlamaları Facebook; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türk mahkemeleri, Sağlık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Erişim Sağlayıcıları Birliği'nden gelen yasal talepler doğrultusunda toplam 1.111 adet içeriği erişime kısıtladığını bildirdi. Facebook'un açıklamasına göre bu içerikler; kişisel hak ihlalleri, kişisel gizlilik, Atatürk'e hakaret ve denetime tabi ürünlerin yetkisiz satışını içeren bir dizi suç kapsamında kısıtlandı. Raporda son olarak güvenlik ve terörizmle ilişkili olayların ardından toplam 6 kez internet kesintisi yaşandığına yer verildi.


Raporda devletlerin talebi ve bu talepler doğrultusunda işlem yapılan içeriklerin yanı fikri mülkiyet hakkı ihlaliyle gerçekleşen işlemlere de yer verildi. Bu yılın ilk çeyreğinde telif hakkı ihlali iddiasıyla Facebook'a 224.464 adet şikayet iletilirken şirket, bu şikayetlerin sonucunda 1.8 milyonun üstünde içerik hakkında işlem yaptı. Facebook'un sahibi olduğu Instagram'da ise telif hakkı ihlali iddiasıyla yapılan toplam 70.008 şikayet sonucunda yaklaşık 686 bin içerikle ilgili işlem yapıldı.


Ticari marka hakkı ihlali iddiasıyla 2017'nin ilk yarısında Facebook ve Instagram'a toplam 60 bine yakın şikayet gelirken iki platformda toplam 140 binin üzerinde içerikle ilgili işlem yapıldı. Fikri mülkiyet tarafında son olarak taklit ürünlerle ilgili şikayetlere yer verildi. Rapora göre taklit ürünler hakkında Facebook ve Instagram'a toplam 25 bine yakın şikayet iletilirken Facebook'ta 217 bin, Instagram'da ise 108 bin içerik hakkında işlem yapıldı.


https://transparency.facebook.com/ Yorum Yaz
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xamaximax 1 yıl
Hasta yatağımın arkadaşı dört duvarlı internet.
Sosyal medya pislik kapat hesabı çizgi çek. der yener baba
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Grand_Alexander 1 yıl
Devletler haklı Facebook'un topladığı veriyi herhangi bir devlet toplamaya kalksa "vatandaşını fişliyor" diye birçok devlet tarafından kınanır ama Facebook inanlardan verileri gönüllü aldığı için kınanmıyor... Devlet gönüllü alsa bile kınanırdı emin olun... Çünkü modern demokrasi anlayışında Devlet=İktidar aslında bu büyük bir kandırmaca...
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