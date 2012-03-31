DICE+ dijital zar teknolojisi E3 fuarında boy gösterecek

Mobil uygulamalar içerisinde rastgele rakam üretenlere rastlanırken, bazı mobil oyunlarda da bu tarz mini uygulamalar bulunuyor. Mobil oyunlar alanında yeni bir girişim olan GIC, zar oyunlarına yeni bir yön kazandıracak DICE+ adlı teknolojisini tanıttı.





DICE+ platformu LED arka ışıklandırmaya, Bluetooth 2.1 teknolojisine sahip bir zardan oluşuyor. Zar atıldığında gelen sayı okunuyor ve Bluetooth vasıtasıyla cihaza iletiliyor. Oyun içerisinde gelen sayı ile hamle yapılıyor.





DICE+ ürünü 20 saate kadar kullanım sunarken, microUSB girişi ile 20 dakikada şarj edilebiliyor. Tasarımı dokunmatik ekranlara zarar vermeyecek şekilde planlanmış. Hile önleme özelliği ise tamamen adil bir oyun oynama imkanı sunuyor.





Yazın başlayacak E3 2012 fuarında firma iddialı bir lansmana hazırlanıyor. Detaylar da orada açıklanacak. Şu anda Space race, tavla ve Parcheesi adlı 3 oyun DICE+ ile uyumlu. Lansman sonrasında DICE+ ile uyumlu oyunlar ve mobil işletim sistemleri de duyurulacak. DICE+ için tavsiye edilen fiyatın 30$ veya 40$ olacağı belirtiliyor.