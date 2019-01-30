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DiRT Rally 2.0 için sistem gereksinimleri açıklandı

Codemasters, DiRT Rally 2.0'ın PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Minimum ve önerilen sistemleri aşağıda bulabilirsiniz. Oyun 26 Şubat'ta çıkışını gerçekleştirecek.
3 ay
4,2b
1
13
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yarış oyunu hayranlarının büyük bir merakla beklediği DiRT Rally 2.0, önümüzdeki ay oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı firma Codemasters, resmi çıkışın hemen öncesinde oyunun sistem gereksinimlerini de açıkladı.

Steam sayfası üzerinden paylaşılan sistem gereksinimlerin oldukça makul sayılabilecek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Minimum sistemde işlemci tarafında i3 2130, ekran kartı tarafında ise HD7750 gibi epey eski ve düşük seviye bileşenler yer alıyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde ise Ryzen 2600X ve GTX 1070 bulunuyor.

50'den fazla off-road aracın yer alacağı DiRT Rally 2.0, 26 Şubat'ta çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun Steam ön sipariş fiyatı şu anda yalnızca 92 TL. Epey iyi bir fiyat olduğu söylenebilir. Türün meraklılarındansanız kaçırmamanızda fayda var.

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: AMD FX4300 veya Intel Core i3 2130
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD HD7750 veya NVIDIA GTX650Ti
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i5 8600K
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD RX Vega 56 veya NVIDIA GTX 1070
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı 

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-DiRT_Rally_20_PC_Sistem_Gereksinimleri-93377.htm Yorum Yaz
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ozzzy222 3 ay en beğenilen
50 gb oyun yap :D 700 tllik sistem oynatsın vay be . fakirler iyi bir pc peşinde , parası olup heves uğruna 10-20 bin tl ye pc toplayıp 1 ay sonra niye topladım lan ben bunu oyun bile yok doğru düzgün diyenlerinde derdi büyük
50 gb oyun yap :D 700 tllik sistem oynatsın vay be . fakirler iyi bir pc peşinde , parası olup heves uğruna 10-20 bin tl ye pc toplayıp 1 ay sonra niye toplad...
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WoXeD 3 ay
Sistem hazır.bian önce çıksın. iracing e ara verip buna dalacağım bir süre.
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ssbrutality 3 ay
Direksiyonda en fazla keyif veren bence WRC serisi.
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wolferto 3 ay
deneme şansım olduğu icin yaziyorum keske kaliteli direksiyonlar bu kadar pahali olmasa dirt serisini direksiyonla oynayan gercekten oyun zevkinin doruklarina ulaşıyor hic bir yaris oyunundan bu zevki alamazsiniz direksiyonla direksiyonu sanise bırakamamak diger oyunlardan asil farkı
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ilkercom 3 ay
DX11 :D
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WB 3 ay
Ilk oyun cok kastirgandi bir o kadar da keyifli, en ufak bir dalginlik araci perte cikarabiliyordu..
Bu oyunu klavye ile oynamayi unutun, gamepad’ le eh iste, mutlaka direksiyon lazim..
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mnyksvsc 3 ay
Colin McRae Rally 2.0 nin verdiği zevki versin kafidir benim için.
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ozzzy222 3 ay en beğenilen
50 gb oyun yap :D 700 tllik sistem oynatsın vay be . fakirler iyi bir pc peşinde , parası olup heves uğruna 10-20 bin tl ye pc toplayıp 1 ay sonra niye topladım lan ben bunu oyun bile yok doğru düzgün diyenlerinde derdi büyük
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V4LKyR 3 ay
Eskiden Colin McRae Rally 2.0 vardı, çok efsanevi bir oyundu, severek oynardım.
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Nikomer 3 ay V4LKyR
Codemasters bu oyunu gerçek baz kitlesinin isteklerini dikkate alarak geliştiriyor o yüzden Dirt serisi Rally etiketiyle ikinci oyuna sadık kalıyor, ilk Dirt Rally' i bir denemenizi tavsiye ederim :)
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dirt rally 2.0, dirt rally ve
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