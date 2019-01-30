DiRT Rally 2.0 için sistem gereksinimleri açıklandı

Yarış oyunu hayranlarının büyük bir merakla beklediği DiRT Rally 2.0, önümüzdeki ay oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı firma Codemasters, resmi çıkışın hemen öncesinde oyunun sistem gereksinimlerini de açıkladı.
Steam sayfası üzerinden paylaşılan sistem gereksinimlerin oldukça makul sayılabilecek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Minimum sistemde işlemci tarafında i3 2130, ekran kartı tarafında ise HD7750 gibi epey eski ve düşük seviye bileşenler yer alıyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde ise Ryzen 2600X ve GTX 1070 bulunuyor.
50'den fazla off-road aracın yer alacağı DiRT Rally 2.0, 26 Şubat'ta çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun Steam ön sipariş fiyatı şu anda yalnızca 92 TL. Epey iyi bir fiyat olduğu söylenebilir. Türün meraklılarındansanız kaçırmamanızda fayda var.
MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: AMD FX4300 veya Intel Core i3 2130
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD HD7750 veya NVIDIA GTX650Ti
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
ÖNERİLEN:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i5 8600K
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD RX Vega 56 veya NVIDIA GTX 1070
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-DiRT_Rally_20_PC_Sistem_Gereksinimleri-93377.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Steam sayfası üzerinden paylaşılan sistem gereksinimlerin oldukça makul sayılabilecek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Minimum sistemde işlemci tarafında i3 2130, ekran kartı tarafında ise HD7750 gibi epey eski ve düşük seviye bileşenler yer alıyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde ise Ryzen 2600X ve GTX 1070 bulunuyor.
50'den fazla off-road aracın yer alacağı DiRT Rally 2.0, 26 Şubat'ta çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun Steam ön sipariş fiyatı şu anda yalnızca 92 TL. Epey iyi bir fiyat olduğu söylenebilir. Türün meraklılarındansanız kaçırmamanızda fayda var.
MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: AMD FX4300 veya Intel Core i3 2130
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD HD7750 veya NVIDIA GTX650Ti
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
ÖNERİLEN:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i5 8600K
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: AMD RX Vega 56 veya NVIDIA GTX 1070
DirectX: Sürüm 11
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-DiRT_Rally_20_PC_Sistem_Gereksinimleri-93377.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu oyunu klavye ile oynamayi unutun, gamepad’ le eh iste, mutlaka direksiyon lazim..
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