DiRT Rally 2.0 için sistem gereksinimleri açıklandı

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-DiRT_Rally_20_PC_Sistem_Gereksinimleri-93377.htm

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Yarış oyunu hayranlarının büyük bir merakla beklediği DiRT Rally 2.0, önümüzdeki ay oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yapımcı firma Codemasters, resmi çıkışın hemen öncesinde oyunun sistem gereksinimlerini de açıkladı.Steam sayfası üzerinden paylaşılan sistem gereksinimlerin oldukça makul sayılabilecek seviyelerde olduğunu görüyoruz. Minimum sistemde işlemci tarafında i3 2130, ekran kartı tarafında ise HD7750 gibi epey eski ve düşük seviye bileşenler yer alıyor. Önerilen sistem gereksinimlerinde ise Ryzen 2600X ve GTX 1070 bulunuyor.50'den fazla off-road aracın yer alacağı DiRT Rally 2.0, 26 Şubat'ta çıkışını gerçekleştirecek. Oyunun Steam. Epey iyi bir fiyat olduğu söylenebilir. Türün meraklılarındansanız kaçırmamanızda fayda var.64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirirİşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10İşlemci: AMD FX4300 veya Intel Core i3 2130Bellek: 8 GB RAMEkran Kartı: AMD HD7750 veya NVIDIA GTX650TiDirectX: Sürüm 11Ağ: Genişbant İnternet bağlantısıDepolama: 50 GB kullanılabilir alanSes Kartı: DirectX uyumlu ses kartı64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirirİşletim Sistemi: Windows 7, Windows 8, Windows 10İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel Core i5 8600KBellek: 8 GB RAMEkran Kartı: AMD RX Vega 56 veya NVIDIA GTX 1070DirectX: Sürüm 11Ağ: Genişbant İnternet bağlantısıDepolama: 50 GB kullanılabilir alanSes Kartı: DirectX uyumlu ses kartı