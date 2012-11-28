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Digitimes: Microsoft ve Amazon akıllı telefon üretimi için Foxconn'u seçti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Windows RT'li Surface ile birlikte kendi markasını taşıyan mobil cihazlar için küçük bir başlangıç yapan Microsoft'un kendi donanımını üretme konusundaki isteğine dair haberler daha önce gündeme gelmişti. Windows Phone 8'li Surface telefon çıkaracağı söylenen Microsoft'un dört ila beş inç ekran boyutuna sahip bir akıllı telefon üretmek için Asya'daki tedarikçiler ile görüşmekte olduğu iddia edilmişti.

Windows Phone 8'li Surface telefon ile ilgili olarak Digitimes'ın yayınladığı son habere göre Microsoft, Surface telefonun üretimi için Foxconn'u seçti. Böylece yıllarca Apple'ın iPhone'unun üreticisi olarak tanıdığımız Foxconn'un iş ortakları arasına Microsoft'ta dahil edilmiş oldu. Ayrıca, Kindle Fire ile birlikte tablet pazarında kendine önemli bir yer edinen Amazon'un da akıllı telefonunu üretmek için Foxconn'la işbirliğine gittiği iddia edildi.

Amazon ve Microsoft akıllı telefonlarının 2013'ün ortalarında gelmesi beklenirken, Digitimes'ın iddia ettiği Foxconn ortaklığıyla ilgili olarak her iki şirketten de henüz resmi bir açıklama gelmedi. 
http://www.digitimes.com/news/a20121126PD221.html Yorum Yaz
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No Way Out 6 yıl en beğenilen
Umarım bu telefon bu tasraım ile piyasaya çıkar çünkü gerçekden harika.
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DH Misafiri 6 yıl
@No Way Out Xperia serisine çok benziyor.
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DH Misafiri 6 yıl
Nokia bu durumdan etkilenmez Kendi yazılımları için bile Nokia alınır kaldı ki kasa kalitesi kendine patentli teknolojileri Pureview Ekranı filanı falanı Tasarımlarıda oldukça güzel lumia ların özetle Nokia bu durumdan Etkilenmez ama şahsi fikrim bunun bir iddia dan öteye geçemeyeceğidir.
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Statistik 6 yıl
iPhone 4 ve 5'in tasarimi aslinda SONYye ait konsept tasariminin cirkinleatirilmis hali, bunu cogu kisi biliyor
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DH Misafiri 6 yıl
Tasarim direk Lumia 810
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DH Misafiri 6 yıl
Tasarımın kime ait olduğunu bilen var ?
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FlyingUnderpants 6 yıl
Temsili resimdeki tasarım harika ötesi.
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lyridder 6 yıl
Çok havalıymış.
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FERFEROS 6 yıl
Cihazın tasarımı bu olursa çok hoş olur.Buna yakın bir tasarımla çıkabilir. Surface'in tasarımına çok yakın zaten.

Tasarımdaki tek kusur (bana göre), güç tuşunun yan tarafta değilde yukarıda olması.(Belki solak kişileri düşünmüşlerdir.)
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haymatloshan 6 yıl
Bu tasarım çok hoş,tablette de buna benzer bir kasa tasarımı vardı zaten.
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CoreXXX 6 yıl
sony nin modellerine benzemiş ama hoş gözüküyor
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Recharged 6 yıl
Tasarım tek kelimeyle mükemmel.
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