Digitimes: Microsoft ve Amazon akıllı telefon üretimi için Foxconn'u seçti

Windows RT'li Surface ile birlikte kendi markasını taşıyan mobil cihazlar için küçük bir başlangıç yapan Microsoft'un kendi donanımını üretme konusundaki isteğine dair haberler daha önce gündeme gelmişti. Windows Phone 8'li Surface telefon çıkaracağı söylenen Microsoft'un dört ila beş inç ekran boyutuna sahip bir akıllı telefon üretmek için Asya'daki tedarikçiler ile görüşmekte olduğu iddia edilmişti.

http://www.digitimes.com/news/a20121126PD221.html

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Windows Phone 8'li Surface telefon ile ilgili olarak Digitimes'ın yayınladığı son habere göre Microsoft, Surface telefonun üretimi için Foxconn'u seçti. Böylece yıllarca Apple'ın iPhone'unun üreticisi olarak tanıdığımız Foxconn'un iş ortakları arasına Microsoft'ta dahil edilmiş oldu. Ayrıca, Kindle Fire ile birlikte tablet pazarında kendine önemli bir yer edinen Amazon'un da akıllı telefonunu üretmek için Foxconn'la işbirliğine gittiği iddia edildi.Amazon ve Microsoft akıllı telefonlarının 2013'ün ortalarında gelmesi beklenirken, Digitimes'ın iddia ettiği Foxconn ortaklığıyla ilgili olarak her iki şirketten de henüz resmi bir açıklama gelmedi.