Digiturk, Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını 5 yıllığına aldı

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan ve 2017 – 2018 sezonundan başlamak üzere Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın haklarını kapsayan ihale yapıldı. İhaleyi hali hazırda yayın haklarının sahibi konumunda bulunan Digiturk kazandı. KDV hariç 500 milyon dolar teklif veren Digiturk, KDV’nin de eklenmesi ile 590 milyon dolar ödeme yapacak.

Şartnamede yer alan 5 şirketten sadece 2’si ihaleye katılınca ciddi bir rekabet de yaşanmadı. beIN Media Group tarafından satın alınan Digiturk ile Turkcell Superonline şirketlerinin yer aldığı ihalede Digiturk, tüm yayın haklarını içeren D paketine 500 milyon dolar + KDV teklif vererek kazanan isim oldu. 2023 yılına kadar Digiturk, Süper Lig, 1. Lig yayın haklarının yanı sıra maçların yayın hakkını yurt dışına satma, radyo yayınları, özetler, mobil yayın hakları üzerinde hak sahibi oldu.

2010 yılında düzenlenen ihalede 321 milyon dolar karşılığında yayın haklarını satın alan Digiturk, yeni ihaleyi yaklaşık %50 artışla almış oldu. İhale öncesinde Digiturk’ün aldığı D paketinin muhammen bedeli 495 milyon dolar olarak belirlenmişti. Yani Digiturk muhammen bedelin sadece 5 milyon dolar fazlasını teklif ederek ihaleyi aldı.