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Digiturk, Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını 5 yıllığına aldı

Digiturk, 2017 – 2018 sezonundan itibaren başlamak üzere 5 yıllığına Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın hakları ihalesini kazandı. İhaleye Turkcell de teklif verdi. İşte detaylar:
2 yıl
10,4b
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87
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Digiturk, Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını 5 yıllığına aldı
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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan ve 2017 – 2018 sezonundan başlamak üzere Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yayın haklarını kapsayan ihale yapıldı. İhaleyi hali hazırda yayın haklarının sahibi konumunda bulunan Digiturk kazandı. KDV hariç 500 milyon dolar teklif veren Digiturk, KDV’nin de eklenmesi ile 590 milyon dolar ödeme yapacak.

Şartnamede yer alan 5 şirketten sadece 2’si ihaleye katılınca ciddi bir rekabet de yaşanmadı. beIN Media Group tarafından satın alınan Digiturk ile Turkcell Superonline şirketlerinin yer aldığı ihalede Digiturk, tüm yayın haklarını içeren D paketine  500 milyon dolar + KDV teklif vererek kazanan isim oldu. 2023 yılına kadar Digiturk, Süper Lig, 1. Lig yayın haklarının yanı sıra maçların yayın hakkını yurt dışına satma, radyo yayınları, özetler, mobil yayın hakları üzerinde hak sahibi oldu.

2010 yılında düzenlenen ihalede 321 milyon dolar karşılığında yayın haklarını satın alan Digiturk, yeni ihaleyi yaklaşık %50 artışla almış oldu. İhale öncesinde Digiturk’ün aldığı D paketinin muhammen bedeli 495 milyon dolar olarak belirlenmişti. Yani Digiturk muhammen bedelin sadece 5 milyon dolar fazlasını teklif ederek ihaleyi aldı.

 

Turkcell de Teklif Verdi

İhalede Digiturk’ün dışında teklif veren tek isim Turkcell Superonline oldu. Şirket, muhammen bedeli 15 milyon dolar olarak belirlenen C paketine 15 milyon dolar teklif verdi. Bu pakette de görüntülerin mobil cihazlardan ve internetten mobil cihazlar aracılığı ile izlenmesi yer alıyordu. Digitürk tüm hakları aldığı için diğer şirketlerin yayın talepleri için artık Digiturk'e müracaat etmesi gerekiyor. Türk Telekom, D-Smart, Vodafone ise ihaleye katılmadı.


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MegaWolt38 2 yıl en beğenilen
TRT denen gereksiz kuruma telefon, televizyon, bilgisayar, elektrik faturası vb. her şeyden vergi kesintisi yapılıyor. Hayvan gibi bütçe var ama yayın ihalesini alıp kendi halkına ücretsiz vermiyor. Gidipte Ersin Düzen gibi beş para etmez adam bozuntularına aylık 440 bin TL maaş verene kadar kendi halkına hizmet et. Ülkenin her yeri baştan aşağı kokuşmuş.
Katarlılar da boşuna Digiturk'ü almadı tabi ki onlar alacak ihaleyi. Göstermelik olarak da Turkcell girmiş tamam işte. Aylardır Turkcell ve Türk Telekom bas bas bağırıyorlardı ihaleyi biz alacağız diye ama hepsi tiyatrodan ibaret.
TRT denen gereksiz kuruma telefon, televizyon, bilgisayar, elektrik faturası vb. her şeyden vergi kesintisi yapılıyor. Hayvan gibi bütçe var ama yayın ihalesini...
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1 Yanıt Yanıtla +93
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brshr 2 yıl
Yav size ne gireceğine değilde hangi kulübün cebine ne kadar girmesi gerektiğini tartışıyorsunuz. Çok acayip ya!
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Backspace7 2 yıl sommet de la montagne
sommet de la montagne
Taraftar sayısına göre bölüştürülmeli gelir

Süper saçma bir fikir tebrik ederim. Taraftarı neye göre sayacaklar peki? var mı resmi bir rakam elinde kimsenin? fb gs bjk diyor benim 25 milyon taraftarım var türkiyenin nufusu zaten kaç milyon geriye kalanlar kimin taraftarı? biraz mantıklı olalım lütfen.
sommet de la montagneTaraftar sayısına göre bölüştürülmeli gelirSüper saçma bir fikir tebrik ederim. Taraftarı neye göre sayac...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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DH Misafiri 1 yıl
Ahmaklar olduğu sürece hakkımızdır bizim 1 sene ligi izlemessen ölmezsin kimse izlemesin 1 sene alma digiturk u sonraki sene bakalim ücretli yayın kalıyor mu ama nerdeeee ahmaklık diz boyu
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thanatos13 2 yıl
100 milyon galatasaray 100 milyon fenerbahçe 75 beşiktaş geri kalanı kendi aralarında bölüşsünler..
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personelasistan 2 yıl
devlet zaten millet evinde en az 2 dekoder bulundursun diye digitürke ihale konusunda alttan alttan destekledi takımınızın maçlarını izleyebilmeniz için aylık en az cebinizden 100 tl çıkması gerekiyor
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emre1393 2 yıl
Kara para nasıl aklanır, aha böyle. Araplara kara parayı aktar, onlar da bu şekilde anlasın.
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Kulak Misafiri 2 yıl
İnternetten ücretsiz yayınlayacak bir italyan şirketten bahsediliyordu ona ne oldu yau.
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Festen 2 yıl
Özet görüntülerin dakikası 5 bin dolar. Üç dakikalık görüntü yaklaşık 15 bin dolar. Dokuz maçın haftalık özet bedeli, 135 bin dolar. 34 haftada, 4,5 milyon $.
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XPerience 2 yıl
Seneye bir fiyat döşerler ki amanın gör eğlenceyi
Özlü söz: 3 kuruşluk lige 5 kuruş değer verirsen yayıncı kuruluş seni 2 kuruşa öper
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SEO-Uzmanı 2 yıl
yeter ki ; ihaleyi al !
ihaleyi alan istediği gibi tekel oluyor,
istediği parayı hem izleyiciden, hemde reklam verenden çatır çatır alıyor !
sonuç olarak ; yeni nesil, artık babasıyla maça bile gidemeyenler nesli olacaktır !
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BoRriZ 2 yıl
bence asıl sorgulanması gereken bu lige 500M dolar veren sivri zeka firma (!)
La bu lig o kadar para eder mi ya.
**
bir zamanlar ne güzel şifresiz Premier Lig ve LaLiga izliyorduk.
Nihat ve Kovacevic vardi.
o zamanları özledim :(
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ultraslan_34 2 yıl
Zaten iptal ettircektim umrumda olmayacak haber.Hatta şimdi gideyimde keyifle iptal faks i cektireyim.

Bu arada Digiturk un İptal faksi uygulaması neyse anasını satım kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz, bide bilişim firması goya.Oldu olası telgraf ataydik iptal için.
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