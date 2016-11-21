Digiturk, Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını 5 yıllığına aldı

Şartnamede yer alan 5 şirketten sadece 2’si ihaleye katılınca ciddi bir rekabet de yaşanmadı. beIN Media Group tarafından satın alınan Digiturk ile Turkcell Superonline şirketlerinin yer aldığı ihalede Digiturk, tüm yayın haklarını içeren D paketine 500 milyon dolar + KDV teklif vererek kazanan isim oldu. 2023 yılına kadar Digiturk, Süper Lig, 1. Lig yayın haklarının yanı sıra maçların yayın hakkını yurt dışına satma, radyo yayınları, özetler, mobil yayın hakları üzerinde hak sahibi oldu.
2010 yılında düzenlenen ihalede 321 milyon dolar karşılığında yayın haklarını satın alan Digiturk, yeni ihaleyi yaklaşık %50 artışla almış oldu. İhale öncesinde Digiturk’ün aldığı D paketinin muhammen bedeli 495 milyon dolar olarak belirlenmişti. Yani Digiturk muhammen bedelin sadece 5 milyon dolar fazlasını teklif ederek ihaleyi aldı.
Turkcell de Teklif Verdi
İhalede Digiturk’ün dışında teklif veren tek isim Turkcell Superonline oldu. Şirket, muhammen bedeli 15 milyon dolar olarak belirlenen C paketine 15 milyon dolar teklif verdi. Bu pakette de görüntülerin mobil cihazlardan ve internetten mobil cihazlar aracılığı ile izlenmesi yer alıyordu. Digitürk tüm hakları aldığı için diğer şirketlerin yayın talepleri için artık Digiturk'e müracaat etmesi gerekiyor. Türk Telekom, D-Smart, Vodafone ise ihaleye katılmadı.
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Katarlılar da boşuna Digiturk'ü almadı tabi ki onlar alacak ihaleyi. Göstermelik olarak da Turkcell girmiş tamam işte. Aylardır Turkcell ve Türk Telekom bas bas bağırıyorlardı ihaleyi biz alacağız diye ama hepsi tiyatrodan ibaret.
Süper saçma bir fikir tebrik ederim. Taraftarı neye göre sayacaklar peki? var mı resmi bir rakam elinde kimsenin? fb gs bjk diyor benim 25 milyon taraftarım var türkiyenin nufusu zaten kaç milyon geriye kalanlar kimin taraftarı? biraz mantıklı olalım lütfen.