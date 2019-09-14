Disney CEO’su Bob Iger, Apple yönetim kurulundan istifa etti

Disney CEO’su Bob Iger, Apple’daki yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. İstifa haberi, her iki firmanın da birbirinden bağımsız yayın hizmetlerini sunmasından birkaç ay önce meydana gelmesi dikkat çekti.

Amerikan Güvenlik ve Ticaret Komisyonu’na Apple tarafından sunulan forma göre Igor, 10 Eylül’de istifa etti. Tam bu tarihte Apple, TV Plus abonelik hizmetinin kullanıma açılacağı tarihi ve fiyatını açıklamıştı. Bu durum, Apple ve Disney’i bir alanda direkt olarak rekabet eden firmalar hâline getirdi.

Hollywood Reporter ile röpotajında Bob Iger, “Tim Cook için ve onun Apple’daki ekibi için, yönetim kurulundaki üyeler için saygım büyük” şeklinde yorum yaptı. “Apple, dünyanın en çok takdir edilen, kalitesi ve ürünlerinin entegrasyonuyla ve çalışanlarıyla tanınan bir firması. Bu firmanın yönetim kurulunda görev yaptığım için son derece minnettarım.” diyerek ekledi.

Iger 2011 yılında Apple’ın yönetim kuruluna katılmış olsa da Disney ve Apple arasındaki ilişki daha eskiye dayanıyor. Pixar’ın çoğunluk hissedarı olan Steve Jobs, Pixar stüdyoları 2006 yılında Disney tarafından satın alındığında Disney’in en büyük tekil yatırımcısı konumuna yerleşmişti. Pixar’ın satın alım sürecinde ise Bob Iger, kritik rol oynamıştı.

Disney ve Apple, önümüzdeki yıldan itibaren yayıncılık alanında kafa kafaya mücadele etmeye başlayacağından CEO’nun Apple yönetim kurulundan istifa etmesi oldukça anlaşılabilir bir hareket. Benzer bir durum 2009 yılında da Google CEO’su Eric Schmidt’in Apple yönetim kurulundan ayrılmasıyla meydana gelmişti. Google’ın Android işletim sistemi, iPhone işletim sistemiyle direkt olarak rekabet etmeye başladığında bir tarafın CEO’su doğal olarak rakip firmadaki görevinden ayrılıyor.

Apple’ın o zaman yaptığı basın açıklamasında geçen şu sözler, durumu gayet iyi açıklıyor: “Eric’in verimliliği, çıkar çatışması sebebiyle toplantıların çoğuna katılamamasından ötürü ciddi ölçüde azalmıştı.”