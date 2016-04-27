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Disney, Nokia'nın sanal gerçeklik kamerasını kullanacak

Disney, Nokia ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma kapsamında Disney, 360 derecelik videolarının çekimi için Nokia sanal gerçeklik kamerası Ozo'yu kullanacak.
3 yıl
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Akıllı telefon pazarından çekilmesinin ardından farklı alanlara yatırımlar yapan Nokia, bu yatırımlarının karşılığını almaya başlıyor. Profesyonel film yapımcılarına yönelik olarak hazırladığı yeni sanal gerçeklik kamerası Ozo'yu geçtiğimiz yıl piyasaya süren Nokia, o dönemde birçok kişi tarafından riskli bir yatırım olarak görülen bu cihazı sayesinde önemli bir anlaşmaya imza attı.
 Son yılların en başarılı Hollywood stüdyosu olan Disney, Nokia ile yeni bir anlaşmaya imza atarak, sanal içerikleri geliştirme yolunda önemli bir adım attı. Disney, 360 derecelik sanal gerçeklik "deneyimleri" hazırlamak için Nokia'nın sanal gerçeklik kamerası Ozo'yu kullanacak.
 Disney'in yakın zamanda tamamen sanal gerçeklik için hazırlanmış uzun metrajlı filmler çekmesi beklenmiyor. Stüdyonun Nokia Ozo'yu da filmlere eşlik edecek yan içerikler hazırlamak için kullanacağı belirtiliyor. Halihazırda 360 derecelik içerikler hazırlayan Disney, geçtiğimiz günlerde vizyona giren yeni filmi Orman Çocuğu (The Jungle Book) için de bu tür videolar paylaşmıştı. Filmin geçtiği dünyayı detaylı bir şekilde inceleme fırsatı sunan bu tanıtım videolarından biri aşağıda bulabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2016/04/25/disney-uses-nokia-vr-camera/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 3 yıl
Disney ile kalmaz bu iş gerisi gelecektir. Adamlarda vizyon var. Meyvelerini uzun vadede toplayacaklardır.
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ReiCheN 3 yıl
Güzel bir haber
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Guest-5E274E432 3 yıl
Sevindirici
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