Yeni VR koşu bandı geleceğin oyun şeklini ortaya koyuyor

Tam Boyutta Gör Call of Duty’deki avatarınızı sipere doğru koşturmak için gerçek hayatta koşmak… Bu size çekici geliyorsa geçtiğimiz hafta Disney, Inventors Hall of Fame üyesi Lanny Smoot'un yeni bir icadını tanıttı. HoloTile olarak adlandırılan ürün, zemine gömülebilen koşu bandı benzeri bir cihaz. Kullanıcıların pedden ayrılmadan herhangi bir yönde yürümelerini sağlıyor. Ayrıca nesneleri yüzey etrafında hareket ettirebiliyor.

Geleceğin oyun tarzı mı?

Nasıl çalıştığına dair çok fazla ayrıntı verilmese de HoloTile, bilgisayar kontrollü silindirler içeren altıgen yer karolarına benziyor. Modüler tasarıma sahip olduğu belirtilen ürün, bu sayede ihtiyaç duyulduğu kadar büyük bir yürüme yüzeyi oluşturmak için bir araya getirilebiliyor. Gösteri videolarında ürünü deneyenlerin normal bir tempoda, hatta yavaş sayılabilecek şekilde yürüdükleri görülüyor. Ancak hızlı hareketler veya koşu gibi aktiviteler gösterilmiyor, muhtemelen cihaz henüz buna hazır değil.

HoloTile aynı zamanda bağımsız olarak farklı yönlerde hareket eden birden fazla kişiyle de çalışabiliyor. Büyükçe bir HoloTile kurulumu ve arkadaşlarınızdan oluşan oyun içi takımınızın yan yana oynadığını hayal edin. Eğlenceli olabilir. HoloTile, elbette ilk olarak VR alanında kullanılacak gibi dursa da farklı alanlarda da kullanılabilir. Lanny Smoot'a göre cihaz, bale ve tiyatro oyunları gibi sahne prodüksiyonları için de potansiyele sahip. Smoot, HoloTiles'ın nesneleri nasıl hareket ettirebileceğini de gösterdi. Dolayısıyla bir taşıma işlevi de var.

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HoloTile heyecan verici bir ürün olsa da gerçek bir “ürün” olmaktan şimdilik uzak. Zira Disney’in en azından şimdilik ticari bir planı yok. Dolayısıyla HoloTile, Disney parklarında boy gösterecek diyebiliriz. Bununla birlikte HoloTile, daha sürükleyici bir VR deneyimi sunmak isteyen ilk koşu bandı değil. Bundan 10 yıl önce de benzer teknolojiler ve gerçekten piyasaya çıkan ürünler gördük.

Ne yazık ki, bunun gibi çoğu niş üründe olduğu gibi, yüksek fiyatlar satın alımın önüne geçiyor. Ayrıca kullanım da kolay değil ve geliştiricilerin oyunlarını bu hareket sistemlerinden faydalanacak şekilde tasarlamaları gerekiyor. VR hala yaygın olarak benimsenmiş bir ürün olmadığından, uygun fiyatlı bir VR koşu bandı görmemiz zaman alabilir.

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Yeni VR koşu bandı geleceğin oyun şeklini ortaya koyuyor