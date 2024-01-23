Yeni VR koşu bandı geleceğin oyun şeklini ortaya koyuyor

Geleceğin oyun tarzı mı?
Nasıl çalıştığına dair çok fazla ayrıntı verilmese de HoloTile, bilgisayar kontrollü silindirler içeren altıgen yer karolarına benziyor. Modüler tasarıma sahip olduğu belirtilen ürün, bu sayede ihtiyaç duyulduğu kadar büyük bir yürüme yüzeyi oluşturmak için bir araya getirilebiliyor. Gösteri videolarında ürünü deneyenlerin normal bir tempoda, hatta yavaş sayılabilecek şekilde yürüdükleri görülüyor. Ancak hızlı hareketler veya koşu gibi aktiviteler gösterilmiyor, muhtemelen cihaz henüz buna hazır değil.
HoloTile aynı zamanda bağımsız olarak farklı yönlerde hareket eden birden fazla kişiyle de çalışabiliyor. Büyükçe bir HoloTile kurulumu ve arkadaşlarınızdan oluşan oyun içi takımınızın yan yana oynadığını hayal edin. Eğlenceli olabilir. HoloTile, elbette ilk olarak VR alanında kullanılacak gibi dursa da farklı alanlarda da kullanılabilir. Lanny Smoot'a göre cihaz, bale ve tiyatro oyunları gibi sahne prodüksiyonları için de potansiyele sahip. Smoot, HoloTiles'ın nesneleri nasıl hareket ettirebileceğini de gösterdi. Dolayısıyla bir taşıma işlevi de var.
HoloTile heyecan verici bir ürün olsa da gerçek bir “ürün” olmaktan şimdilik uzak. Zira Disney’in en azından şimdilik ticari bir planı yok. Dolayısıyla HoloTile, Disney parklarında boy gösterecek diyebiliriz. Bununla birlikte HoloTile, daha sürükleyici bir VR deneyimi sunmak isteyen ilk koşu bandı değil. Bundan 10 yıl önce de benzer teknolojiler ve gerçekten piyasaya çıkan ürünler gördük.
Ne yazık ki, bunun gibi çoğu niş üründe olduğu gibi, yüksek fiyatlar satın alımın önüne geçiyor. Ayrıca kullanım da kolay değil ve geliştiricilerin oyunlarını bu hareket sistemlerinden faydalanacak şekilde tasarlamaları gerekiyor. VR hala yaygın olarak benimsenmiş bir ürün olmadığından, uygun fiyatlı bir VR koşu bandı görmemiz zaman alabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.