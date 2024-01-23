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    Yeni VR koşu bandı geleceğin oyun şeklini ortaya koyuyor

    Oynadığınız oyundaki hareketlerinizi gerçek hayatta yapmak size çekici geliyorsa Disney'in HoloTile'ı muhtemelen en başarılı VR koşu bantlarından birisi olarak karşımıza çıkıyor.
    Yeni VR koşu bandı geleceğin oyun şeklini ortaya koyuyor Tam Boyutta Gör
    Call of Duty’deki avatarınızı sipere doğru koşturmak için gerçek hayatta koşmak… Bu size çekici geliyorsa geçtiğimiz hafta Disney, Inventors Hall of Fame üyesi Lanny Smoot'un yeni bir icadını tanıttı. HoloTile olarak adlandırılan ürün, zemine gömülebilen koşu bandı benzeri bir cihaz. Kullanıcıların pedden ayrılmadan herhangi bir yönde yürümelerini sağlıyor. Ayrıca nesneleri yüzey etrafında hareket ettirebiliyor.

    Geleceğin oyun tarzı mı?

    Nasıl çalıştığına dair çok fazla ayrıntı verilmese de HoloTile, bilgisayar kontrollü silindirler içeren altıgen yer karolarına benziyor. Modüler tasarıma sahip olduğu belirtilen ürün, bu sayede ihtiyaç duyulduğu kadar büyük bir yürüme yüzeyi oluşturmak için bir araya getirilebiliyor. Gösteri videolarında ürünü deneyenlerin normal bir tempoda, hatta yavaş sayılabilecek şekilde yürüdükleri görülüyor. Ancak hızlı hareketler veya koşu gibi aktiviteler gösterilmiyor, muhtemelen cihaz henüz buna hazır değil.

    HoloTile aynı zamanda bağımsız olarak farklı yönlerde hareket eden birden fazla kişiyle de çalışabiliyor. Büyükçe bir HoloTile kurulumu ve arkadaşlarınızdan oluşan oyun içi takımınızın yan yana oynadığını hayal edin. Eğlenceli olabilir. HoloTile, elbette ilk olarak VR alanında kullanılacak gibi dursa da farklı alanlarda da kullanılabilir. Lanny Smoot'a göre cihaz, bale ve tiyatro oyunları gibi sahne prodüksiyonları için de potansiyele sahip. Smoot, HoloTiles'ın nesneleri nasıl hareket ettirebileceğini de gösterdi. Dolayısıyla bir taşıma işlevi de var.

    HoloTile heyecan verici bir ürün olsa da gerçek bir “ürün” olmaktan şimdilik uzak. Zira Disney’in en azından şimdilik ticari bir planı yok. Dolayısıyla HoloTile, Disney parklarında boy gösterecek diyebiliriz. Bununla birlikte HoloTile, daha sürükleyici bir VR deneyimi sunmak isteyen ilk koşu bandı değil. Bundan 10 yıl önce de benzer teknolojiler ve gerçekten piyasaya çıkan ürünler gördük.

    Ne yazık ki, bunun gibi çoğu niş üründe olduğu gibi, yüksek fiyatlar satın alımın önüne geçiyor. Ayrıca kullanım da kolay değil ve geliştiricilerin oyunlarını bu hareket sistemlerinden faydalanacak şekilde tasarlamaları gerekiyor. VR hala yaygın olarak benimsenmiş bir ürün olmadığından, uygun fiyatlı bir VR koşu bandı görmemiz zaman alabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 14 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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