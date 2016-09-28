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Disney, Twitter'ı satın almak için teklif hazırlıyor

Gelecek teklifleri değerlendireceği bir süredir konuşulan Twitter'ı satın almak isteyen şirketlere Disney de katıldı. Disney, Twitter'ı satın almak için ilk teklifini sunmaya hazırlanıyor.
2 yıl
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sosyal medya
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Eğlence ve medya sektörünün devleri arasında yer alan The Walt Disney Company, ya da daha çok kullanılan adıyla Disney, sosyal medya pazarındaki varlığını önemli ölçüde arttıracak bir hamleye hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre Disney, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ı satın almak için teklif sunmaya hazırlanıyor.
Konuya yakın kaynakların Bloomberg ile paylaştığı bilgilere göre; Twitter'ı satın almak isteyen Disney, sosyal medya devine sunulacak teklifin hazırlanması için bir finansal danışman ile görüşme halinde. Ne var ki Twitter'ı satın almak isteyen tek şirket Disney değil. Bloomberg, CNBC ve Wall Street Journal gibi kaynaklardan gelen bilgilere göre; Salesforce, Google, Microsoft ve Verizon da Twitter'ı satın almak için teklif sunmaya hazırlanan şirketler arasında yer alıyor.
Kullanıcı artış hızı yavaşladığı için hisse senedi değeri bir süredir aynı yerde sayan Twitter'ın bir satın almaya sıcak bakacağı söylentisi bir süredir gündemdeydi. Salesforce, Google ve Verizon'ın şirketi satın almak istediğinin geçtiğimiz hafta ortaya çıkmasının ardından bu söylentiler çok daha ciddi bir hal aldı ve Twitter'ın hisse senedi değeri bir anda yüzde 21 artarak 22.62 dolara  ulaştı.
Twitter'ın bu şirketlerden gelecek tekliflere açık olduğunu belirten CNBC'ye göre Twitter'ın satılması için önümüzdeki 30 ile 45 gün arasında bir anlaşmaya varılabilir. Bu noktada en çok merak edilen konu ise Twitter'ı satın almak isteyen şirketin ne kadar ödemesi gerekeceği. Pazar değeri yaklaşık 20.4 milyar dolar olan Twitter'ın 20 ile 30 milyar dolar arasında bir rakama satılabileceği söyleniyor.

http://www.hollywoodreporter.com/news/disney-evaluating-bid-twitter-report-932496 Yorum Yaz
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mcrew 2 yıl en beğenilen
kıytırık tüm popülerliği bitmiş kimsenin suratına bakmadığı, üst düzey yöneticilerin bir bir kaçtığı twitter'ın pazar değeri Turk Telekom'dan fazla

ikinicisi Turk Telekom'u kredi derecelendirme kuruluşları güvensiz şirket olarak tanımlıyor, çünkü kar etmesine rağmen borcunu ödemiyor.
kıytırık tüm popülerliği bitmiş kimsenin suratına bakmadığı, üst düzey yöneticilerin bir bir kaçtığı twitter'ın pazar değeri Turk Telekom'dan fazla...
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Tensi 2 yıl
Hello Kitty + Fenerbahce = Disney Studios + Twitter :D
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Barni Moloztaş 2 yıl
Eyvah
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samtiger 2 yıl
Her yerde çocuk grafitileri çıkmasa bari.
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BekirTemel 2 yıl
Mickey li tweetler hazırlansın. :D
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Guest-44D5B7AFD 2 yıl
Disneyland'da twitter köşesi isteriz
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Kefelon 2 yıl
Alanın elinde kalacak ama neyse...
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mu5tafa 2 yıl
Disney in o kadar film gelirinden sonra tabiri caizse tezek gibi parası var. Nereye harcayacaklarını şaşırmış durumdalar bence.
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mcrew 2 yıl
kıytırık tüm popülerliği bitmiş kimsenin suratına bakmadığı, üst düzey yöneticilerin bir bir kaçtığı twitter'ın pazar değeri Turk Telekom'dan fazla

ikinicisi Turk Telekom'u kredi derecelendirme kuruluşları güvensiz şirket olarak tanımlıyor, çünkü kar etmesine rağmen borcunu ödemiyor.
2 Yanıt Yanıtla +6
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google, twitter ve
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