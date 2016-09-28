Disney, Twitter'ı satın almak için teklif hazırlıyor

Eğlence ve medya sektörünün devleri arasında yer alan The Walt Disney Company, ya da daha çok kullanılan adıyla Disney, sosyal medya pazarındaki varlığını önemli ölçüde arttıracak bir hamleye hazırlanıyor. Bloomberg'in haberine göre Disney, dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ı satın almak için teklif sunmaya hazırlanıyor.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg ile paylaştığı bilgilere göre; Twitter'ı satın almak isteyen Disney, sosyal medya devine sunulacak teklifin hazırlanması için bir finansal danışman ile görüşme halinde. Ne var ki Twitter'ı satın almak isteyen tek şirket Disney değil. Bloomberg, CNBC ve Wall Street Journal gibi kaynaklardan gelen bilgilere göre; Salesforce, Google, Microsoft ve Verizon da Twitter'ı satın almak için teklif sunmaya hazırlanan şirketler arasında yer alıyor.

Kullanıcı artış hızı yavaşladığı için hisse senedi değeri bir süredir aynı yerde sayan Twitter'ın bir satın almaya sıcak bakacağı söylentisi bir süredir gündemdeydi. Salesforce, Google ve Verizon'ın şirketi satın almak istediğinin geçtiğimiz hafta ortaya çıkmasının ardından bu söylentiler çok daha ciddi bir hal aldı ve Twitter'ın hisse senedi değeri bir anda yüzde 21 artarak 22.62 dolara ulaştı.

Twitter'ın bu şirketlerden gelecek tekliflere açık olduğunu belirten CNBC'ye göre Twitter'ın satılması için önümüzdeki 30 ile 45 gün arasında bir anlaşmaya varılabilir. Bu noktada en çok merak edilen konu ise Twitter'ı satın almak isteyen şirketin ne kadar ödemesi gerekeceği. Pazar değeri yaklaşık 20.4 milyar dolar olan Twitter'ın 20 ile 30 milyar dolar arasında bir rakama satılabileceği söyleniyor.

http://www.hollywoodreporter.com/news/disney-evaluating-bid-twitter-report-932496