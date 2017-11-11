Disney animasyon olmayan ilk Star Wars dizisini duyurdu

Netflix ve Amazon gibi dijital platformların orijinal içerik alanında yakaladığı büyük başarı, sinema ve televizyon dünyasını değiştirmeye devam ediyor. Apple ve YouTube gibi halihazırda dijital içerik platformları bulunan şirketler orijinal içerik alanına yönelirken, Hollywood'un dev film stüdyoları da içeriklerini doğrudan kullanıcılara sunacakları dijital platformlar yaratmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kendi dijital platformunu kurmaya karar veren bu stüdyolardan biri de şu anda sinema dünyasının en başarılı stüdyosu olan Disney. Bugüne kadar dizileri için Netflix, Hulu, ABC ve Freeform gibi kanal ve dijital platformlar ile ortaklık kuran Disney, bundan sonra dizilerini kendi dijital platformu üzerinden yayınlayacak.

Disney'in dijital platformu 2019 yılında açıldığında stüdyonun halihazırda var olan zengin film ve dizi seçkisiyle dolu olacak. Ne var ki Netflix, Amazon ve Hulu gibi popüler platformlar karşısında öne çıkabilmek için Disney'in daha fazlasını sunması gerekiyor. İşte bu noktada devreye Marvel ve Star Wars gibi iki dev seri girecek.

Geçtiğimiz günlerde analistler ile yaptığı bir konferans sırasında gelecek planlarını paylaşan Disney CEO'su Bob Iger, 2019 yılında açılacak dijital platformları için birer Star Wars ve Marvel dizisi hazırladıklarını duyurdu. Daha önce yayınlanan Clone Wars ve Rebels gibi animasyon Star Wars dizilerinin aksine bu yeni proje canlı aksiyon (live-action) olacak.

Animasyon olmayan ilk Star Wars dizisinin konusu veya kadrosu ile detaylar henüz açıklanmış değil ancak tek başına bu duyuru ile Star Wars hayranlarını heyecanlandırmaya yetti. Bob Iger aynı şekilde yeni Marvel dizisi hakkında da herhangi bir detay paylaşmaktan kaçındı.

Öte yandan Disney'in dijital platformu için hazırladığı diziler Star Wars ve Marvel ile sınırlı değil. Bu iki dizinin yanı sıra Pixar'ın sevilen filmlerinden Monsters Inc. ve Disney Channel’ın High School Musical serisi de dizi haline getirilecek.

http://deadline.com/2017/11/disney-star-wars-monsters-inc-tv-series-1202205326/