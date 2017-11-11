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Disney animasyon olmayan ilk Star Wars dizisini duyurdu

2019 yılında açacağı dijital platformu için hazırlıklarını sürdüren Disney, bu platform için hazırladığı projelerini duyurdu. Bu projeler arasında animasyon olmayan ilk Star Wars dizisi de yer alıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix ve Amazon gibi dijital platformların orijinal içerik alanında yakaladığı büyük başarı, sinema ve televizyon dünyasını değiştirmeye devam ediyor. Apple ve YouTube gibi halihazırda dijital içerik platformları bulunan şirketler orijinal içerik alanına yönelirken, Hollywood'un dev film stüdyoları da içeriklerini doğrudan kullanıcılara sunacakları dijital platformlar yaratmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
Kendi dijital platformunu kurmaya karar veren bu stüdyolardan biri de şu anda sinema dünyasının en başarılı stüdyosu olan Disney. Bugüne kadar dizileri için Netflix, Hulu, ABC ve Freeform gibi kanal ve dijital platformlar ile ortaklık kuran Disney, bundan sonra dizilerini kendi dijital platformu üzerinden yayınlayacak.
Disney'in dijital platformu 2019 yılında açıldığında stüdyonun halihazırda var olan zengin film ve dizi seçkisiyle dolu olacak. Ne var ki Netflix, Amazon ve Hulu gibi popüler platformlar karşısında öne çıkabilmek için Disney'in daha fazlasını sunması gerekiyor. İşte bu noktada devreye Marvel ve Star Wars gibi iki dev seri girecek.
Geçtiğimiz günlerde analistler ile yaptığı bir konferans sırasında gelecek planlarını paylaşan Disney CEO'su Bob Iger, 2019 yılında açılacak dijital platformları için birer Star Wars ve Marvel dizisi hazırladıklarını duyurdu. Daha önce yayınlanan Clone Wars ve Rebels gibi animasyon Star Wars dizilerinin aksine bu yeni proje canlı aksiyon (live-action) olacak.
Animasyon olmayan ilk Star Wars dizisinin konusu veya kadrosu ile detaylar henüz açıklanmış değil ancak tek başına bu duyuru ile Star Wars hayranlarını heyecanlandırmaya yetti. Bob Iger aynı şekilde yeni Marvel dizisi hakkında da herhangi bir detay paylaşmaktan kaçındı.
Öte yandan Disney'in dijital platformu için hazırladığı diziler Star Wars ve Marvel ile sınırlı değil. Bu iki dizinin yanı sıra Pixar'ın sevilen filmlerinden Monsters Inc. ve Disney Channel’ın High School Musical serisi de dizi haline getirilecek.

http://deadline.com/2017/11/disney-star-wars-monsters-inc-tv-series-1202205326/ Yorum Yaz
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simbolmina 2 yıl en beğenilen
tıkrısıncaya kadar dizi yapın. her şeyin dizisini yapın. donanımhaberin de dizisini yapın.
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Lionel Fusco 2 yıl
Netflix’in yaptığı Star Trek: Discovery çöpü gibi olursa markaya inanılmaz zarar verir.
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Simplify 2 yıl
Netflix Star Trek Discovery diye bir dizi yapmış. Bir oturuşta bitirdim.
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kdrcnrbyrm 2 yıl
Ne oluyor böyle önce lotr sonra star wars. Böyle serilerin dizisi mi çekilir Allah aşkına. Hiç umudum yok valla diziden çok bütçe ayırmazlarsa dizi için serinin adına da zarar verir bu yaptıkları.
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aycibin 2 yıl
Harry potter da dizi olsun.zaten 1 sezon dolduracak sayida filmi var :)
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MALTHAEL 2 yıl
Çok kaliteli bir yapım olmaz ise markaya büyük zarar verirler ...
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Patren 2 yıl
suyu çıkana kadar kullancaklar.
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simbolmina 2 yıl en beğenilen
tıkrısıncaya kadar dizi yapın. her şeyin dizisini yapın. donanımhaberin de dizisini yapın.
3 Yanıt Yanıtla +25
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kreat 2 yıl simbolmina
simbolmina
tıkrısıncaya kadar dizi yapın. her şeyin dizisini yaptın. donanımhaberin de dizisini yapın.


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Kerim5100 2 yıl simbolmina
simbolmina

tıkrısıncaya kadar dizi yapın. her şeyin dizisini yaptın. donanımhaberin de dizisini yapın.

Applehaber: Ekrem'in Yolu
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captain_turkiye 2 yıl simbolmina
simbolmina
tıkrısıncaya kadar dizi yapın. her şeyin dizisini yapın. donanımhaberin de dizisini yapın.

Bundan sonra bir üçleme daha yapılması düşünülüyormuş diye okudum bir yerde. İzlendiği sürece yapacaklar gibi.
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sinema, diziler ve
9 etiket daha Disney Star Wars Yıldız Savaşları lucasfilm star wars dizisi disney dijital platform Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
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