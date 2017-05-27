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Disney hacklendikleri yönündeki iddiaları yalanladı

Yahoo Finances'a konuşan Disney CEO'su Bob Iger, yeni Karayip Korsanları filminin hackerlar tarafından çalındığı yönündeki iddiaları yalanladı. Iger, bildikleri kadarıyla hacklenmediklerini söyledi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son dönemde film stüdyolarını ve dijital platformları hedef alan hacker grupları, henüz yayınlanmamış içerikleri ele geçirerek film ve dizi şirketlerinden fidye talep etmeye başladı. İlk olarak Netflix'i hackleyen grup, şirketin orijinal dizileri arasında yer alan Orange is the New Black'in yeni sezonunu ele geçirdi. Netflix'ten yeni sezona karşılık fidye isteyen hackerlar, bu taleplerinin karşılanmamasının ardından dizinin yeni sezonunu torrent sitelerine yükledi.
Bu olayın yaşanmasından kısa bir süre sonra bu kez de Disney hedef alındı. Disney'in hacklendiği ve stüdyonun henüz vizyona girmemiş yeni bir filminin hackerlar tarafından çalındığı iddia edildi. Aynı Netflix olayında olduğu gibi Disney'den de fidye istendi. Fidyenin ödenmemesi halinde ele geçirilen filmin internete yükleneceği söylendi.
Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından, hackerlar tarafından çalınan filmin Pirates of the Caribbean: Dead Man Tell No Tales olduğu iddiaları ortaya atıldı. Hatta Disney'in fidye ödemeyi kabul etmemesinin ardından hackerların filmi internete sızdırdığı şeklinde haberler bile gündeme geldi.
Ne var ki Disney CEO'sunun geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj bu iddiaların büyük bölümünün gerçeceği yansıtmadığını ortaya çıkardı. Yahoo Finances'a konuşan Disney CEO'su Bob Iger, bildikleri kadarıyla hacklenmediklerini açıkladı.
Disney CEO'su; hackerların kendileriyle iletişime geçerek filmlerini ele geçirdiklerini söylediğini ve istenilen paranın ödenmemesi halinde filmin internette yayınlanacağı şeklinde tehditte bulunduğunu ifade etti. Ne var ki Disney yönetimi bu tehditlerin dayanaksız olduğu kanaatinde. Filmlerinin çalındığına inanmadıklarını söyleyen Iger, bu yüzden de tehditleri ciddiye almadıklarını ve sonuçta hiçbir aksiliğin yaşanmadığını belirtti.

https://finance.yahoo.com/news/disney-ceo-not-hacked-183725507.html Yorum Yaz
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BiilimAdamı 2 yıl
reklamın iyisi kötüsü yoktur hesabı adamlar.
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BlindGuardianNN 2 yıl
Son dönemde film stüdyolarını ve dijital platformları hedef alan hacker grupları, henüz yayınlanmamış içerikleri ele geçirerek film ve dizi şirketlerinden fidye talep etmeye başladı. İlk olarak Netflix'i hackleyen grup, şirketin orijinal dizileri arasında yer alan Orange is the New Black'in yeni sezonunu ele geçirdi. Netflix'ten yeni sezona karşılık fidye isteyen hackerlar, bu taleplerinin karşılanmamasının ardından dizinin yeni sezonunu torrent sitelerine yükledi.

Bu olayın yaşanmasından kısa bir süre sonra bu kez de Disney hedef alındı. Disney'in hacklendiği ve stüdyonun henüz vizyona girmemiş yeni bir filminin hackerlar tarafından çalındığı iddia edildi. Aynı Netflix olayında olduğu gibi Disney'den de fidye istendi. Fidyenin ödenmemesi halinde ele geçirilen filmin internete yükleneceği söylendi.
Vay be hiç bitmeyecek bir sektör ve meslek seçmişler, Türkiyede daha çok kazanırlardı aslında, hatta bırakın yapımcılardan fidye almayı, bir sonraki bölümü 10.000 tl ver anlatayım dese havada kabul edecek çok insan bulurlar, hele evlilik programları için aynı şeyi yapsalar dahada karlı, el atalım buna şeref abi...
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Master_Evil 2 yıl
filmi nette bulamayınca anlaştılar demiştim
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Kerim5100 2 yıl
Ha sen de buna inandın :D
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WB 2 yıl
O degil de metascrore gorunce filmi izleme heyecanim falan kalmadi, hackerlar yayinlayabilir o yuzden..
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Quard 2 yıl
Böyle giderse hackerlerin elinin uzanmadığı yer kalmayacak gibi.
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kadirirdem 2 yıl
Anlaşmada yapılmış olabilir. :)
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stalker(1979) 2 yıl
Film çalınsaydı internete düşerdi :) Parayı vermişler demek ki.
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ardaq 2 yıl
baya önce haber çıktı diye hatırlıyorum bu kadar süre sonra açıklama yaptıklarına göre parayı ödemişler şimdi de hacklenmedik ayağına yatıyorlar. eğer para ödedikleri ortaya çıkarsa başkaları da hackleyip ister para vermiyoruz moduna girmişler. zaten kesin dille yalanlamamış dikkat ederseniz. benim düşüncem de bu :d
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axaxa 2 yıl
Çaktırmayın aralarında hallederler :)
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Disney, pirates of the caribbean ve
7 etiket daha pirates of the caribbean: dead men tell no tales karayip korsanları hacker hack Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
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