Disney hacklendikleri yönündeki iddiaları yalanladı

Son dönemde film stüdyolarını ve dijital platformları hedef alan hacker grupları, henüz yayınlanmamış içerikleri ele geçirerek film ve dizi şirketlerinden fidye talep etmeye başladı. İlk olarak Netflix'i hackleyen grup, şirketin orijinal dizileri arasında yer alan Orange is the New Black'in yeni sezonunu ele geçirdi. Netflix'ten yeni sezona karşılık fidye isteyen hackerlar, bu taleplerinin karşılanmamasının ardından dizinin yeni sezonunu torrent sitelerine yükledi.

Bu olayın yaşanmasından kısa bir süre sonra bu kez de Disney hedef alındı. Disney'in hacklendiği ve stüdyonun henüz vizyona girmemiş yeni bir filminin hackerlar tarafından çalındığı iddia edildi. Aynı Netflix olayında olduğu gibi Disney'den de fidye istendi. Fidyenin ödenmemesi halinde ele geçirilen filmin internete yükleneceği söylendi.

Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından, hackerlar tarafından çalınan filmin Pirates of the Caribbean: Dead Man Tell No Tales olduğu iddiaları ortaya atıldı. Hatta Disney'in fidye ödemeyi kabul etmemesinin ardından hackerların filmi internete sızdırdığı şeklinde haberler bile gündeme geldi.

Ne var ki Disney CEO'sunun geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj bu iddiaların büyük bölümünün gerçeceği yansıtmadığını ortaya çıkardı. Yahoo Finances'a konuşan Disney CEO'su Bob Iger, bildikleri kadarıyla hacklenmediklerini açıkladı.

Disney CEO'su; hackerların kendileriyle iletişime geçerek filmlerini ele geçirdiklerini söylediğini ve istenilen paranın ödenmemesi halinde filmin internette yayınlanacağı şeklinde tehditte bulunduğunu ifade etti. Ne var ki Disney yönetimi bu tehditlerin dayanaksız olduğu kanaatinde. Filmlerinin çalındığına inanmadıklarını söyleyen Iger, bu yüzden de tehditleri ciddiye almadıklarını ve sonuçta hiçbir aksiliğin yaşanmadığını belirtti.

