Star Wars: The Last Jedi'dan ilk görüntüler yayınlandı

2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, bu yıl vizyona girecek The Last Jedi ile beyaz perdeye geri dönecek. Bu yılın en heyecan verici filmleri arasında yer alan Star Wars: The Last Jedi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor.

İlk fragmanı geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni Star Wars filmi, bu kez Vanity Fair dergisinin kapağında kendisine yer buldu. The Last Jedi'ın ana karakterlerini kapağına taşıyan Vanity Fair, hem filmden hem de filmin kamera arkasından birçok yeni görüntü yayınladı.

Luke ve Leia gibi tanıdık yüzlerin yanı sıra The Force Awakens'ta tanıştığımız yeni karakterleri de içeren bu görüntüler sayesinde, The Last Jedi ile seriye dahil olacak Benicio Del Toro ve Laura Dern'in karakterlerini de ilk kez görme şansı yakalıyoruz.

Yönetmenliğini Looper ve Brick gibi başarılı filmlerden tanıdığımız Rian Johnson'ın üstlendiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro ve Laura Dern yer alıyor. Film 15 Aralık'ta vizyona girecek.