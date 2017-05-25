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Star Wars: The Last Jedi'dan ilk görüntüler yayınlandı

Geçtiğimiz haftalarda ilk fragmanı yayınlanan Star Wars: The Last Jedi'dan bu sefer de ilk görüntüler yayınlandı. Yeni Star Wars üçlemesinin ikinci filmi bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,1b
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14
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, bu yıl vizyona girecek The Last Jedi ile beyaz perdeye geri dönecek. Bu yılın en heyecan verici filmleri arasında yer alan Star Wars: The Last Jedi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor.
İlk fragmanı geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni Star Wars filmi, bu kez Vanity Fair dergisinin kapağında kendisine yer buldu. The Last Jedi'ın ana karakterlerini kapağına taşıyan Vanity Fair, hem filmden hem de filmin kamera arkasından birçok yeni görüntü yayınladı.
Luke ve Leia gibi tanıdık yüzlerin yanı sıra The Force Awakens'ta tanıştığımız yeni karakterleri de içeren bu görüntüler sayesinde, The Last Jedi ile seriye dahil olacak Benicio Del Toro ve Laura Dern'in karakterlerini de ilk kez görme şansı yakalıyoruz.
Yönetmenliğini Looper ve Brick gibi başarılı filmlerden tanıdığımız Rian Johnson'ın üstlendiği Star Wars: The Last Jedi'ın başrollerinde Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Oscar Isaac, Mark Hamill, Carrie Fisher, Lupita Nyong’o, Dohmnall Gleeson, Benicio Del Toro ve Laura Dern yer alıyor. Film 15 Aralık'ta vizyona girecek.

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ardicli2000 2 yıl en beğenilen
İnanılmaz kötü fotolar....
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brshr 2 yıl
Sevemedim bu kızı
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BlindGuardianNN 2 yıl
2015 yılında vizyona giren The Force Awakens ile başlayan yeni Star Wars üçlemesi, bu yıl vizyona girecek The Last Jedi ile beyaz perdeye geri dönecek. Bu yılın en heyecan verici filmleri arasında yer alan Star Wars: The Last Jedi için meraklı bekleyiş sürerken, filmden yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor.

İlk fragmanı geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni Star Wars filmi, bu kez Vanity Fair dergisinin kapağında kendisine yer buldu. The Last Jedi'ın ana karakterlerini kapağına taşıyan Vanity Fair, hem filmden hem de filmin kamera arkasından birçok yeni görüntü yayınladı.
-en kısa zamanda oturup tüm starwars serilerini izlemenin zamanı geldi sanırım
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Adventure. 2 yıl
Lightsaber'ın bildiğimiz floresan lamba gibi herkesin elinde sallandığı, dövüş kareografilerinin rezil olduğu ve Jedi'lığı bir anda içinde hissedip ''Show Must Go On'' moduna geçen güzel bir kızımızdan sonra yeni filmi büyük bir umutsuzluk içinde bekliyorum.
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OverClocK1ng 2 yıl
Jedi mı kaldı. Adam kılıcı eline aldı. Yoda'dan eğitim falan da almadan 5 dakikada Jedi savaşçısı oldu. Filmin içine ettiler.
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pUnduli 2 yıl
Sinemada izlediğim en kötü film Force Awakens dı, o yüzden artık yeni çakma Star Wars filmlerini sinemada izlemiyorum. Bakalım daha kötüsünü yapmayı başarabilecekler mi?
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Quard 2 yıl
Acaba bir gün uzaylılar dışında gezegenler arasında uçuşlar olacak mı,insan merak ediyor.

Filme gelince fotoğrafları bilmem ama film çok beğenilecek gibi duruyor.
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WB 2 yıl
Heyecanla bekliyorum, episode 8' in 5'e benzerligi 7'nin 4'e benzerliginden daha az olacak diyorlar, bakalim gorecegiz, umarim yeni surprizlerle beklentileri karsilarlar..
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brshr 2 yıl
Sevemedim bu kızı
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cinemaker 2 yıl
bir şeyin b..nu çıkarmanın en popüler örneği star wars serisi return of the jedi de herşey bitmeliydi
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zaomss 2 yıl
Şu Rey'e çok ayar oluyorum.
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