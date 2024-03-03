Disney, Johnny Depp'in Karayip Korsanları serisine geri dönmesini istiyor

Hollywood kulislerinden bilgi paylaşan önemli isimlerden biri olan Daniel Richtman'ın paylaştığı bilgilere göre Disney, Depp'in Karayip Korsanları serisine geri dönmesini istiyor.
Disney, Johnny Depp'in Yeni Karayip Korsanları Filminde Yan Rolde Görünmesini İstiyor
Amber Heard olayının yaşanmasının ardından Johnny Depp ile arasına mesafe koyan Disney, o günden beri Jack Sparrow'suz bir Karayip Korsanları filmi çekmeye çalışıyordu. Hatta bir yeniden çevrim için hazırlıklar başlamış, bu yeni serinin başrolünü üstlenmesi için Margot Robbie ile anlaşılmıştı. Ancak bu yeni seri bir türlü hayata geçirilemedi.
Bu seriyi canlandırmanın yollarını aramaya devam eden Disney, şimdi Johnny Depp'i de bir şekilde dâhil edeceği yeni bir senaryo üzerinde duruyor. Richtman'ın haberine göre stüdyo, yeni Karayip Korsanları filminde Jack Sparrow'un bir yan karakter olarak yer almasını ve karaktere yine Depp'in hayat vermesini istiyor.
Johnny Depp'in Amber Heard'e karşı açtığı iftira davasını kazanmış olması stüdyonun oyuncuya karşı tavrını değiştirmiş gibi görünüyor. Öte yandan Depp'in bu davayı kazanması, Disney'e gelecek tepkilerin de önünü bir nebze kesecektir. Bu yüzden stüdyonun Depp'e yeniden teklif götürmesi pekâlâ mümkün görünüyor. Ne var ki bu kez de Depp bu teklifi geri çevirebilir. Zira kendisi dava sürecinde verdiği bir ifadede, bir daha Disney'le çalışmayacağını söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.