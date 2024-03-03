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    Disney, Johnny Depp'in Karayip Korsanları serisine geri dönmesini istiyor

    Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) serisini yeniden canlandırmak isteyen Disney, daha önce arasına mesafe koyduğu Johnny Depp'in seriye geri dönmesini istiyor.
    Johnny Depp Karayip Korsanları'na geri dönebilir Tam Boyutta Gör
    Eski eşi Amber Heard tarafından şiddet uygulamakla suçlanan Johnny Depp, adının böyle bir olaya karışmasının sonucu olarak Hollywood tarafından büyük ölçüde dışlandı. Ünlü oyuncu o günden beri Avrupa yapımı filmlerde ve birkaç bağımsız Amerikan yapımında rol aldı almasına ama büyük Hollywood stüdyolarının kapısı kendisine kapandı. En azından kısa süre öncesine kadar durum böyleydi. Ancak gelen son bilgiler, Hollywood'un artık Johnny Depp'e daha sıcak baktığını gösteriyor.

    Hollywood kulislerinden bilgi paylaşan önemli isimlerden biri olan Daniel Richtman'ın paylaştığı bilgilere göre Disney, Depp'in Karayip Korsanları serisine geri dönmesini istiyor.

    Disney, Johnny Depp'in Yeni Karayip Korsanları Filminde Yan Rolde Görünmesini İstiyor

    Amber Heard olayının yaşanmasının ardından Johnny Depp ile arasına mesafe koyan Disney, o günden beri Jack Sparrow'suz bir Karayip Korsanları filmi çekmeye çalışıyordu. Hatta bir yeniden çevrim için hazırlıklar başlamış, bu yeni serinin başrolünü üstlenmesi için Margot Robbie ile anlaşılmıştı. Ancak bu yeni seri bir türlü hayata geçirilemedi.

    Bu seriyi canlandırmanın yollarını aramaya devam eden Disney, şimdi Johnny Depp'i de bir şekilde dâhil edeceği yeni bir senaryo üzerinde duruyor. Richtman'ın haberine göre stüdyo, yeni Karayip Korsanları filminde Jack Sparrow'un bir yan karakter olarak yer almasını ve karaktere yine Depp'in hayat vermesini istiyor.

    Johnny Depp'in Amber Heard'e karşı açtığı iftira davasını kazanmış olması stüdyonun oyuncuya karşı tavrını değiştirmiş gibi görünüyor. Öte yandan Depp'in bu davayı kazanması, Disney'e gelecek tepkilerin de önünü bir nebze kesecektir. Bu yüzden stüdyonun Depp'e yeniden teklif götürmesi pekâlâ mümkün görünüyor. Ne var ki bu kez de Depp bu teklifi geri çevirebilir. Zira kendisi dava sürecinde verdiği bir ifadede, bir daha Disney'le çalışmayacağını söylemişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 10 saat önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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