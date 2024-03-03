Disney, Johnny Depp'in Karayip Korsanları serisine geri dönmesini istiyor

Tam Boyutta Gör Eski eşi Amber Heard tarafından şiddet uygulamakla suçlanan Johnny Depp, adının böyle bir olaya karışmasının sonucu olarak Hollywood tarafından büyük ölçüde dışlandı. Ünlü oyuncu o günden beri Avrupa yapımı filmlerde ve birkaç bağımsız Amerikan yapımında rol aldı almasına ama büyük Hollywood stüdyolarının kapısı kendisine kapandı. En azından kısa süre öncesine kadar durum böyleydi. Ancak gelen son bilgiler, Hollywood'un artık Johnny Depp'e daha sıcak baktığını gösteriyor.

Hollywood kulislerinden bilgi paylaşan önemli isimlerden biri olan Daniel Richtman'ın paylaştığı bilgilere göre Disney, Depp'in Karayip Korsanları serisine geri dönmesini istiyor.

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Disney, Johnny Depp'in Yeni Karayip Korsanları Filminde Yan Rolde Görünmesini İstiyor

Amber Heard olayının yaşanmasının ardından Johnny Depp ile arasına mesafe koyan Disney, o günden beri Jack Sparrow'suz bir Karayip Korsanları filmi çekmeye çalışıyordu. Hatta bir yeniden çevrim için hazırlıklar başlamış, bu yeni serinin başrolünü üstlenmesi için Margot Robbie ile anlaşılmıştı. Ancak bu yeni seri bir türlü hayata geçirilemedi.

Bu seriyi canlandırmanın yollarını aramaya devam eden Disney, şimdi Johnny Depp'i de bir şekilde dâhil edeceği yeni bir senaryo üzerinde duruyor. Richtman'ın haberine göre stüdyo, yeni Karayip Korsanları filminde Jack Sparrow'un bir yan karakter olarak yer almasını ve karaktere yine Depp'in hayat vermesini istiyor.

Johnny Depp'in Amber Heard'e karşı açtığı iftira davasını kazanmış olması stüdyonun oyuncuya karşı tavrını değiştirmiş gibi görünüyor. Öte yandan Depp'in bu davayı kazanması, Disney'e gelecek tepkilerin de önünü bir nebze kesecektir. Bu yüzden stüdyonun Depp'e yeniden teklif götürmesi pekâlâ mümkün görünüyor. Ne var ki bu kez de Depp bu teklifi geri çevirebilir. Zira kendisi dava sürecinde verdiği bir ifadede, bir daha Disney'le çalışmayacağını söylemişti.

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