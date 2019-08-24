Disney+ için iki yeni Marvel dizisi daha: She-Hulk ve Moon Knight

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"Marvel'dan müslüman süper kahraman dizisi geliyor"

, önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi hazırlandığı dijital yayın platformuiçin yeni içerik duyuruları yapmaya devam ediyor. Bu hafta sonu düzenlenen D23 etkinliğinde bazı açıklamalar yapan şirket,için resmi duyuruları gerçekleştirdi.vedizileri Disney Plus platformunda izleyicilerle buluşacak.Çizgi romanların sevilen kahramanları arasında yer alan(She-Hulk), ilk olarak 1980'li yıllarda Marvel evrenine katılmıştı. Bruce Banner'ın avukatı ve kuzeni olarak tanıtılan Walters, Banner'dan aldığıShe-Hulk'a dönüştü. She-Hulk karakteri hem normal Hulk kadar güçlü hem de zeki olmasıyla dikkat çekiyor.ise Marvel çizgi romanlarının belki de. Asıl adı Marc Spector olan karakterimiz, bir paralı asker olarak gönderildiği Mısır'da ağır bir şekilde yaralanıyor. Mısır'ın çöllerinde ölmeye bırakılan Spector, daha sonratarafından kurtarılıyor ve hayatta ikinci bir şans elde ediyor. Bu olayın ardından Khonshu'nun Yeryüzü'ndeki avatarı haline gelen Spector, gücünü Ay'dan alandönüşüyor.sahip olmasıyla dikkat çeken Moon Knight karakteri, çizgi romanlarda önemli bir yere sahip.Moon Knight ve She-Hulk dizileri için şu anda çok fazla bilgimiz yok. Dizilerin 2021-2022 gibi yayınlanması bekleniyor.olacak şekilde hazırlanan dizilerin yapım ekibi ve oyuncu kadrosu hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.