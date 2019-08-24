Disney+ için iki yeni Marvel dizisi daha: She-Hulk ve Moon Knight

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Disney, önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi hazırlandığı dijital yayın platformu Disney+ için yeni içerik duyuruları yapmaya devam ediyor. Bu hafta sonu düzenlenen D23 etkinliğinde bazı açıklamalar yapan şirket, iki yeni Marvel dizisi için resmi duyuruları gerçekleştirdi. She-Hulk ve Moon Knight dizileri Disney Plus platformunda izleyicilerle buluşacak.
Ayrıca Bkz. "Marvel'dan müslüman süper kahraman dizisi geliyor"
Çizgi romanların sevilen kahramanları arasında yer alan Jennifer Walters (She-Hulk), ilk olarak 1980'li yıllarda Marvel evrenine katılmıştı. Bruce Banner'ın avukatı ve kuzeni olarak tanıtılan Walters, Banner'dan aldığı bir kan nakli sonucunda She-Hulk'a dönüştü. She-Hulk karakteri hem normal Hulk kadar güçlü hem de zeki olmasıyla dikkat çekiyor.
Moon Knight ise Marvel çizgi romanlarının belki de en enteresan karakterlerinden birisi. Asıl adı Marc Spector olan karakterimiz, bir paralı asker olarak gönderildiği Mısır'da ağır bir şekilde yaralanıyor. Mısır'ın çöllerinde ölmeye bırakılan Spector, daha sonra Ay tanrısı Khonshu tarafından kurtarılıyor ve hayatta ikinci bir şans elde ediyor. Bu olayın ardından Khonshu'nun Yeryüzü'ndeki avatarı haline gelen Spector, gücünü Ay'dan alan mistik bir kahramana dönüşüyor. Birden fazla kişiliğe sahip olmasıyla dikkat çeken Moon Knight karakteri, çizgi romanlarda önemli bir yere sahip.
Moon Knight ve She-Hulk dizileri için şu anda çok fazla bilgimiz yok. Dizilerin 2021-2022 gibi yayınlanması bekleniyor. Marvel Sinematik Evreni'yle direkt olarak bağlantılı olacak şekilde hazırlanan dizilerin yapım ekibi ve oyuncu kadrosu hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Ayrıca Bkz. "Marvel'dan müslüman süper kahraman dizisi geliyor"
Çizgi romanların sevilen kahramanları arasında yer alan Jennifer Walters (She-Hulk), ilk olarak 1980'li yıllarda Marvel evrenine katılmıştı. Bruce Banner'ın avukatı ve kuzeni olarak tanıtılan Walters, Banner'dan aldığı bir kan nakli sonucunda She-Hulk'a dönüştü. She-Hulk karakteri hem normal Hulk kadar güçlü hem de zeki olmasıyla dikkat çekiyor.
Moon Knight ise Marvel çizgi romanlarının belki de en enteresan karakterlerinden birisi. Asıl adı Marc Spector olan karakterimiz, bir paralı asker olarak gönderildiği Mısır'da ağır bir şekilde yaralanıyor. Mısır'ın çöllerinde ölmeye bırakılan Spector, daha sonra Ay tanrısı Khonshu tarafından kurtarılıyor ve hayatta ikinci bir şans elde ediyor. Bu olayın ardından Khonshu'nun Yeryüzü'ndeki avatarı haline gelen Spector, gücünü Ay'dan alan mistik bir kahramana dönüşüyor. Birden fazla kişiliğe sahip olmasıyla dikkat çeken Moon Knight karakteri, çizgi romanlarda önemli bir yere sahip.
Moon Knight ve She-Hulk dizileri için şu anda çok fazla bilgimiz yok. Dizilerin 2021-2022 gibi yayınlanması bekleniyor. Marvel Sinematik Evreni'yle direkt olarak bağlantılı olacak şekilde hazırlanan dizilerin yapım ekibi ve oyuncu kadrosu hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
https://www.theverge.com/2019/8/23/20830548/she-hulk-moon-knight-disney-plus-streaming-kevin-feige-marvel-cinematic-universe Yorum Yaz Paylaş Tweetle