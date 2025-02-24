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    Moon Knight, farklı bir projeyle Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönebilir

    2022 yılında kendi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Moon Knight, kendi dizisiyle olmasa da farklı bir projeyle Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönebilir.               
    Moon Knight Tam Boyutta Gör
    Görece az tanınan karakterlerini TV tarafında değerlendiren Marvel, 2022 yılında bir Moon Knight dizisine de imza attı. Oscar Isaac'in başrolünü üstlendiği Moon Knight dizisi öyle çok kötü yorumlar almadı belki ama geniş bir kitleye de ulaşamadı. Günün sonunda izlenme rakamlarından memnun kalmayan Marvel, diziye 2. sezon onayını vermedi.

    Ancak bu durum Moon Knight'ın Marvel Sinematik Evreni'ndeki yolculuğunun sona erdiği anlamına gelmiyor. Zira Marvel şu sıralar bu karakteri geri getirmenin planlarını yapıyor.

    Marvel, Moon Knight'ı Geri Getirmenin Planlarını Yapıyor

    Marvel'ın TV departmanının başındaki isim olan Brad Winderbaum, bu hafta verdiği bir röportajda Moon Knight'ın geleceğine dair planlarını paylaştı. Aradan geçen sürede dizilere dair genel stratejilerinin değiştiğini söyleyen Winderbaum, bundan sonra planlarının her yıl yeni bir sezonu çıkacak diziler yapmak olduğunu söyledi. Moon Knight dizisi bu kalıba uymadığı için Marvel'ın gelecek planları arasında yer almıyor. Ancak Winderbaum, karakterin farklı şekillerde Marvel Sinematik Evreni'ne döndürmek için planlar yaptıklarını söylüyor. Bu projenin hangisi olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Moon Knight dizisinin başrolünü üstlenen Oscar Isaac başarılı bir sinema oyuncusu olduğu için, Marvel kendisini sinema tarafına da transfer etmek isteyebilir.

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    X
    xsw 3 gün önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

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