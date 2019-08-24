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Marvel'dan müslüman süper kahraman dizisi geliyor

Marvel'ın müslüman süper kahramanı Kamala Khan'ın (Ms Marvel) dizisi geliyor. Marvel Sinematik Evreni'yle bağlantılı olacak şekilde hazırlanan dizi, Disney Plus'ta yayınlanacak.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Marvel'ın müslüman süper kahramanı Kamala Khan (Ms Marvel), çok yakında Marvel Sinematik Evreni'ne (MCU) katılacak. The Hollywood Reporter tarafından bugün yapılan habere göre Disney, Ms Marvel dizisi için resmen hazırlıkları başladı. Disney Plus platformunda yayınlanacak olan Ms Marvel, müslüman bir karakterin başrolünde yer aldığı ilk süper kahraman dizisi/filmi olacak.

Marvel'ın Kamala Khan karakterini sinematik evrene ekleme isteği aslında bir süredir biliniyordu. MCU'nun başındaki isim olan Kevin Feige geçtiğimiz yıl bu yöndeki planlarını ilk kez duyurmuştu. Ancak o dönem Ms Marvel'ın bir film halinde karşımıza çıkacağını düşünmüştük. Disney muhtemelen yeni dijital yayın platformu Disney+'ın içerik kütüphanesini zenginleştirmek için film yerine dizi çekme kararı aldı.

Ms Marvel dizisi hakkında şu an için neredeyse hiçbir bilgimiz yok. The Hollywood Reporter'da yer alan ifadelere göre komedyen Bisha K. Ali, dizinin yapımcılığını ve senaristliğini üstlenen isim olacak. Oyuncu kadrosu ve yayın tarihi konusunda ise henüz herhangi bir bilgiye sahip değiliz.

Ayrıca Bkz. "Marvel, yeni film ve dizilerini resmen duyurdu: Thor 4, Doctor Strange 2, The Eternals..."
Marvel çizgi romanlarında 'Ms Marvel' takma adı birden fazla süper kahraman tarafından kullanıldı. Örneğin Brie Larson'un canlandırdığı Carol Danvers da bu kahramanlardan birisi. Ancak Carol Danvers daha sonra Captan Marvel takma adını kullanmaya başlayınca Ms Marvel ismi de yeni ve genç bir kahramana, Kamala Khan'a geçti. Şu anda Ms Marvel, Captain Marvel'dan ilham alan müslüman bir süper kahraman olarak dikkat çekiyor.

Pakistan asıllı genç bir süper kahraman olan Kamala Khan, çizgi romanlarda ilk kez 2013 yılında tanıtılmıştı. Kamala Khan'ın kendisine ait serisi ise 2015 yılında yayınlanmaya başladı. Serinin ilk sayısı 2015 yılının Hugo En İyi Grafik Hikaye Ödülü'nü de kazanmayı başardı. Kamala Khan karakteri şu anda çizgi romanlarda önemli bir yere sahip. 


https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/ms-marvel-series-works-disney-1234216 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 22 dk.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Darklord Sauron 31 dk.
Fantastik evrenlerde gerçek dünyadan dini figürler kullanılması hoş olmuyor bence. Umarım müslümanlık konusu da forum köşelerindeki tartışmalardan ibaret kalır. Marvel filmlerinde hiçbir karakterin diniyle ilgili en küçük işaret görmedim, hatta o kadar ortalık yıkıldı ne bir yıkılan kilise gördüm ne de çan sesi duydum.
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Exadious 1 sa. yeni yorumcu
Tıpkı hristiyan olanlar gibi çöp süper kahraman kurgusu.
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TheNewAtilla 1 sa.
Ultisini “Allahu Ekber” diye bağırdıktan sonra kullanıyorsa efsane olur.
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ilkerinanç 2 sa.
Modern müslüman tabiki.Hatta ılımlı müslüman.Dinlerin kardeşliği şeysi.
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